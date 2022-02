Matrimonio in cantina: un sogno che si avvera

Stai cercando una location unica e suggestiva per il tuo matrimonio? Se vivi in Trentino, allora ti consigliamo di organizzare il tuo evento speciale da Endrizzi: una cantina storica della Piana Rotaliana, ricca di spazi sia all'aperto che al chiuso semplicemente magici. In questa location da favola sono stati organizzati ormai diversi matrimoni e non manca proprio nulla, perché la famiglia Endrizzi ha pensato a tutto per rendere unico ed indimenticabile questo momento.

Oggi ti diamo alcune informazioni per capire come si svolge tipicamente un matrimonio in questa magica cantina, ma visita il sito di Endrizzi per saperne di più: troverai tutti i dettagli e le risposte alle tue domande.

Matrimonio in cantina: gli spazi esclusivi di Endrizzi

La cantina Endrizzi è immersa nei vigneti della Piana Rotaliana, circondata da una cornice paesaggistica incantevole. All'esterno lo spazio non manca di certo: tra le vigne e sotto i pergolati si possono trascorrere dei momenti magici, ma se intendi celebrare le tue nozze direttamente in cantina puoi farlo nel Giardino dei Profumi. Questo è un luogo incantato, perfetto per un momento così speciale ed allestibile anche con gazebo per accogliere al meglio tutti gli ospiti.

Sempre all'aria aperta, il porticato esterno è un altro spazio che viene spesso sfruttato durante i matrimoni in cantina: perfetto per il buffet, per l'aperitivo ma anche per degustazioni e taglio della torta. Può accogliere circa 100 ospiti con posti in piedi.

All'interno invece è la Bottaia la sala ideale per il pranzo o la cena: un'area unica, in cui si respirano la storia e le suggestioni di una cantina curata nei minimi dettagli. Gli ospiti potranno banchettare circondati dalle antiche botti, in un luogo che rimane nel cuore.

Sempre all'interno, per un aperitivo più suggestivo o in caso di pioggia, è disponibile la Barricaia: un'antica cantina sotterranea dove sono ancora conservate le piccole botti per il vino in barrique. Qui l'atmosfera è unica, intima e speciale: davvero perfetta per un matrimonio indimenticabile.

Vini di qualità e catering selezionati

Per quanto riguarda il food&beverage per il tuo matrimonio esclusivo, Endrizzi è in grado di offrirti il massimo con una lista vini di propria produzione di altissima qualità e delle proposte di catering selezionati, frutto di una attenta ricerca del meglio che si possa trovare in zona. Su questo, insomma, non rischi assolutamente di sbagliare.

Tutto quello che ti serve per un matrimonio perfetto

Come abbiamo accennato, la famiglia Endrizzi organizza ormai da diversi anni matrimoni in cantina ed è quindi in grado di accompagnarti in questo percorso con la massima professionalità. In questa location da sogno trovi tutto quello che può servirti per rendere ancora più speciale ed unico il tuo grande giorno: dal proiettore al microfono, dallo schermo alla filodiffusione. Piccoli dettagli che però fanno una grandissima differenza nella perfetta riuscita di un matrimonio in grande stile. Per i tuoi ospiti, inoltre, è disponibile un ampio parcheggio in modo che non vi siano problemi nel raggiungere la location anche da parte delle persone e dei parenti più anziani.