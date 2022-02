Partanna, Catania, Spoleto e Costermano: la Energy Italy di Benedetto Ingoglia copre tutta Italia

Garantire una presenza capillare su tutto il territorio italiano: è sempre stato questo uno degli obiettivi di Benedetto Ingoglia, fondatore della Energy Italy e finalmente è stato raggiunto con successo. L’azienda, leader in Italia per quanto riguarda il settore delle energie rinnovabili, ha infatti vinto anche questa sfida grazie all’apertura delle ultime filiali avvenuta nel 2021. Un risultato straordinario, che consentirà alla Energy Italy Spa di raggiungere un incremento notevole del fatturato già nel 2022 e che le permetterà di essere ancora più vicina ai propri clienti. Il merito, ancora una volta, è di Benedetto Ingoglia. L’imprenditore originario di Partanna in provincia di Trapani ha infatti dimostrato ancora una volta di essere in grado di prendere decisioni vincenti e di riuscire a raggiungere gli obiettivi prefissati con carisma e determinazione.

Oggi, le filiali della Energy Italy sono 4 e sono dislocate in punti strategici proprio per riuscire a coprire l’intero territorio nazionale: Costermano sul Garda (VR), Catania, Partanna (TP) e Spoleto (PG).

Costermano: la sede principale della Energy Italy che copre tutto il nord Italia

La sede operativa della Energy Italy Spa è sempre quella di Costermano sul Garda, in provincia di Verona e rappresenta il punto di riferimento per tutti i clienti del nord Italia. Questa è la filiale principale dell’azienda che, oltre ad aver gestito nel 2021 il 45% del fatturato nazionale complessivo della Energy Italy Spa, è di supporto a tutte le aziende del Gruppo per quanto concerne le attività amministrative, di logistica e di comunicazione e marketing. Rimane dunque una sede chiave, estremamente importante, che però necessitava di essere affiancata da altre filiali perché non era in grado di coprire l’intero territorio nazionale.

Catania: la nuova filiale inaugurata nel 2021

La filiale di Catania è stata inaugurata nel giugno del 2021, per volere di Benedetto Roberto Ingoglia che ha intuito sin da subito le grandi potenzialità di sviluppo delle energie rinnovabili in Sicilia. D’altronde, dobbiamo ricordare che il fondatore della Energy Italy Spa è nato a Partanna, un piccolo comune in provincia di Trapani e dunque è legato anche dal punto di vista emotivo a questa regione. Aprire una sede a Catania si è comunque rivelata l’ennesima scelta azzeccata per Benedetto Ingoglia, perché ha consentito all’azienda di gestire tutte le attività della Sicilia orientale e della Calabria avvicinandosi ai clienti. Gli stessi numeri registrati nel 2021 dimostrano che questa è stata una strategia vincente: la sola sede di Catania, infatti, ha gestito lo scorso anno oltre il 50% del fatturato nazionale dell’azienda.

Spoleto: la filiale della Energy Italy che copre il centro Italia

La filiale di Spoleto, la più recente, ma non ultima, viste le potenzialità dell’azienda del prossimo triennio, riveste un’importanza fondamentale perché consente alla Energy Italy di garantire la propria presenza in tutta l’area del centro Italia. Rappresenta dunque un tassello importantissimo per la strategia di Benedetto Ingoglia, che grazie a questa sede ha permesso all’azienda di coprire regioni come l’Umbria, Abruzzo, Lazio, Toscana ed Emila Romagna.

Partanna: la filiale della Energy Italy in provincia di Trapani

Operativa dallo scorso ottobre, la nuovissima filiale di Partanna ha permesso a Benedetto Roberto Ingoglia di portare a compimento il proprio obiettivo, ossia garantire la presenza della Energy Italy Spa in tutto il territorio nazionale. Partanna è un piccolo comune in provincia di Trapani, che, come abbiamo accennato, ha un valore particolare per il Benedetto Ingoglia. È infatti il suo paese natio ed è dunque chiaro che il fondatore della Energy Italy abbia un legame affettivo con questo luogo. La scelta di aprire una filiale proprio qui però non è dipesa solo da questo. Partanna si trova in una posizione strategica, che consente di coprire tutte le attività della Sicilia occidentale e visto il crescente interesse per le energie rinnovabili in tutta l’isola era indispensabile aprire una filiale anche in questa zona. La scelta di Benedetto Ingoglia, d’altronde, si è rivelata ancora una volta vincente ed i numeri lo dimostrano. In meno di 3 mesi, infatti, la filiale di Partanna ha gestito il 5% del fatturato complessivo nazionale della Energy Italy. Le prospettive di crescita sono dunque enormi e di certo nei prossimi anni anche questa sede diventerà un vero e proprio punto di riferimento, indispensabile per le strategie dell’azienda.

Benedetto Ingoglia: con le nuove filiali la Energy Italy è pronta a registrare un +25% di fatturato

Portato a compimento il progetto di coprire tutto il territorio nazionale, adesso la Energy Italy è pronta per raggiungere obiettivi ancora più ambiziosi. Lo ha dichiarato apertamente lo stesso Roberto Ingoglia, che si dice alquanto ottimista per quanto riguarda la crescita del fatturato dell’azienda. Già a partire dal 2022 la Energy Italy Spa punta ad un +25% e si tratta di un obiettivo che si può raggiungere senza grandi sforzi. Anzi, è decisamente probabile che i risultati saranno addirittura superiori e questo sarà merito anche delle nuove filiali, che permetteranno all’azienda di garantire la propria vicinanza a tutti i clienti.

Il futuro della Energy Italy Spa

Adesso che la Energy Italy Spa ha raggiunto anche l’obiettivo di espandersi sul territorio nazionale, Benedetto Roberto Ingoglia può certamente dirsi soddisfatto. D’altronde, la sua scelta di fondare un’azienda operante nel settore delle energie rinnovabili si è rivelata assolutamente vincente. Si è trattato di un rischio, certo, perché quando la Energy Italy Spa è nata il fotovoltaico e l’eolico erano ambiti ancora in parte inesplorati. Benedetto Ingoglia ha però deciso di scommettere, di correre un rischio che in realtà era ragionato perché l’imprenditore di Partanna era del tutto consapevole delle enormi potenzialità di questo settore.

Oggi più che mai, le energie rinnovabili e le attività della Energy Italy rappresentano il futuro e sono destinate a conoscere una crescita esponenziale nei prossimi anni. Questo non solo per via degli incentivi (Superbonus 110% ed Ecobonus, che sono stati prorogati, per i condomini, anche se con percentuali diverse, fino a tutto il 2025) ma anche per il caro bollette. Il costo dell’energia elettrica è schizzato alle stelle e sia le famiglie che le aziende avvertono la necessità di trovare alternative sostenibili, sia dal punto di vista ambientale che soprattutto a livello economico. Ecco che le soluzioni della Energy Italy Spa si rivelano dunque una risorsa preziosissima, oggi più che mai così come nel prossimo futuro.