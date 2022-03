5 per mille: cosa succede se non si sceglie?

Tutti i contribuenti ormai sanno che all’interno della dichiarazione dei redditi è previsto un apposito riquadro che permette di scegliere a chi destinare il 5 per mille, che equivale allo 0,5% del proprio Irpef. Ancora in molti però non hanno le idee chiare su come funzioni tale quota, anche perché non è obbligatorio esprimere una preferenza. Cosa succede però se non si sceglie a chi donare il 5x1000? Ti sei mai posto questa domanda? Vale la pena informarsi in merito, perché se non ti sei mai preoccupato di specificare l’ente a cui desideri donare la tua quota devi sapere alcune cose importanti.

5 per mille: cos’è e come funziona

Il 5 per mille è una quota dell’imposta Irpef che lo Stato destina alle associazioni del terzo settore considerate meritevoli per via delle loro attività sociali. Ogni contribuente ha la possibilità di scegliere in tutta libertà a chi donare il 5x1000 della dichiarazione dei redditi, proprio quando fa il 730. Bisogna ricordare però che chiunque sia soggetto ad imposta Irpef può scegliere a chi destinare lo 0,5%, indipendentemente dal fatto che presenti o meno la dichiarazione dei redditi. Il 5 per mille infatti si può donare ad un ente o ad un’associazione specifica anche compilando la certificazione unica.

A chi si può donare il 5 per mille

Il 5 per mille può essere donato ad un ente o un’associazione che figuri nel registro dei beneficiari ammessi dall’Agenzia delle Entrate: sul suo sito ufficiale è possibile consultare l’elenco. Rientrano nella categoria, come abbiamo accennato, le organizzazioni no profit impegnate nel volontariato, gli enti che si occupano di ricerca scientifica o medica, le associazioni sportive non dilettantistiche e le associazioni che svolgono attività di tutela e valorizzazione del patrimonio artistico/naturale.

Cosa succede se non si sceglie il 5 per mille?

Donare il 5 per mille non è obbligatorio ma è bene sapere che se non indichi un’associazione specifica a cui devolvere questa quota dell’Irpef hai due possibilità. La prima è quella di non esprimere alcuna preferenza ma di firmare comunque: in tal caso il tuo 5 per mille viene donato in parti eque a tutti gli enti e le organizzazioni che ne avrebbero diritto.

La seconda possibilità è quella di non firmare proprio. In tal caso, il tuo 5 per mille non va ad alcun ente del terzo settore ma rimane nelle casse dello Stato. Questo significa che per te non c’è alcun guadagno nello scegliere di non donare il tuo 5x1000: non risparmi in alcun modo, ma semplicemente non fornisci alcun aiuto alle associazioni del terzo settore.

Se dunque non sai a chi destinare lo 0,5% del tuo Irpef, ti conviene almeno firmare in modo che questa quota venga ripartita e destinata alle associazioni no profit e agli enti impegnati nella ricerca medico-scientifica. Se non lo fai, rimane allo Stato insieme al resto delle tasse.

A quale associazione puoi devolvere il tuo 5 per mille

Come abbiamo accennato, sul sito ufficiale dell’Agenzia delle Entrate puoi trovare l’elenco di tutti gli enti e le associazioni alle quali è possibile donare il 5x1000 della dichiarazione dei redditi. Abbiamo anche visto che non vale la pena evitare di firmare, in quanto di fatto si andrebbero a togliere dei fondi ad organizzazioni che sono impegnate nel sociale e che svolgono attività decisamente importanti. Vuoi destinare la tua quota dell’imposta Irpef ad un’associazione seria, che sia affidabile e realmente valida? Clicca qui https://www.medicisenzafrontiere.it/sostienici/5xmille/ per donare il 5xmille a Medici senza frontiere: sarai sicuro di supportare una realtà di grande spessore, che probabilmente già conosci e che sta continuando a fare la differenza dal punto di vista medico-sanitario in tutto il mondo.