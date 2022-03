Si torna ad acquistare casa: cosa valutare prima di comprare un immobile

Il mercato del mattone è un settore sul quale, aldilà degli alti e bassi, si può sempre scommettere ad occhi chiusi. Questo per via del fatto che gli italiani spesso pensano all’acquisto di una nuova casa, perché le proprie esigenze cambiano, ad esempio quando una famiglia si allarga o quando ci si trasferisce per motivi di lavoro. Dopo la pandemia il settore immobiliare ha conosciuto un boom da record, e ancora oggi la compravendita di case resta un mercato particolarmente vivo. Vediamo dunque di scoprire cosa valutare prima di comprare un immobile.

Cosa valutare prima di acquistare una nuova casa

Prima di tutto pesa moltissimo il contesto. Bisogna quindi analizzare la qualità del quartiere, aspetti come la sicurezza e la vicinanza dei servizi essenziali, il vicinato e la tranquillità dello stabile (ad esempio se si compra un appartamento in un condominio). Tra le prime cose da valutare, prima di acquistare una casa, c’è anche il suo prezzo e dunque il budget che si ha a disposizione. Chiaramente per far fronte all’acquisto è possibile richiedere un prestito, e alcune piattaforme online danno la possibilità di effettuare il calcolo degli interessi del mutuo, così da farsi un’idea della spesa negli anni.

Esistono anche altri suggerimenti utili per chi desidera comprare una nuova casa, e al tempo stesso fare un affare. In primis è importante valutare le condizioni dell’immobile, e farlo tramite la consulenza e il sopralluogo di un esperto. Questa fase consente di capire se il prezzo della casa è giusto, o se è troppo caro, e di conseguenza fornisce un’arma in più per poter eventualmente contrattare con chi la vende. Serve poi controllare la sicurezza degli impianti, che dovrebbero essere sempre a norma, e le condizioni strutturali, necessarie per una questione di stabilità della casa. Infine, è utile valutare anche la quantità di luce, e ovviamente è obbligatorio controllare la validità dei documenti, per sincerarsi che non siano stati commessi degli abusi edilizi.

Gli errori più comuni che si fanno quando si compra casa

Il primo errore è di natura economica: ci si fa prendere dall’entusiasmo e dalle emozioni, e si finisce per affrontare una spesa superiore alle proprie capacità. Nel farlo, spesso si sottovalutano ad esempio i costi di un’eventuale ristrutturazione, che potrebbe far sforare di parecchio il budget, creando delle pericolose scoperture. A tal proposito è bene consultare i bonus casa del 2022 per vedere se si hanno i requisiti per potervi accedere. Anche i conti sul mutuo sono necessari, sempre per lo stesso motivo, così come l’aggiunta delle imposte, che corrispondono al 10% circa del prezzo d’acquisto.

Rimanendo in tema di soldi, nel pacchetto bisogna aggiungere anche le spese per l’acquisto del mobilio e delle altre cose per la casa: un altro step che molte persone non fanno, commettendo ovviamente un errore. Un altro sbaglio piuttosto frequente riguarda la sottovalutazione dell’Euribor, quando si opta per un prestito con tasso variabile. Ci sono molti altri aspetti a torto sottovalutati, che gli italiani commettono quando si compra una nuova casa. Per fare un altro esempio concreto, piuttosto spesso chi compra crede che il prezzo dell’immobile salirà al 100% in futuro, ma non è affatto detto. Dipende infatti dalla situazione specifica della casa.