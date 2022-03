Aumenti luce e gas: come risparmiare sulle bollette

Da mesi l’Italia, insieme all’Europa intera, versa in condizioni molto particolari, soprattutto se si parla del settore energetico e delle bollette delle famiglie. A causa della ripresa del mercato dell’energia, e della situazione sviluppatasi in seguito alle tensioni con la Russia, i prezzi di luce e gas sono letteralmente schizzati alle stelle. Da gennaio 2022 la situazione è peggiorata, e con tutta probabilità peggiorerà ancora nei mesi a venire. Da ciò si capisce quanto sia importante imparare a risparmiare sui costi energetici in casa, tagliando gli sprechi e diminuendo i consumi.

Le bollette italiane e un 2022 da dimenticare

Il primo trimestre di quest’anno non è stato molto gentile con il portafoglio delle famiglie italiane, dato che ha portato in dote un aumento delle bollette intorno al 131%, se si fa un confronto con il primo trimestre 2021. Come detto, la causa degli aumenti del prezzo di luce e gas appartiene ad un mix di elementi, che includono la crisi russa e dei gasdotti, e l’aumento del costo delle risorse energetiche dipendente da un rialzo del mercato dopo la crisi portata dalla pandemia.

Da non sottovalutare il fatto che la Penisola è uno dei paesi europei maggiormente dipendenti dalle importazioni di gas, il che spiega ancora una volta il boom dei prezzi. Come detto, il 2022 potrebbe mettere a registro un ulteriore peggioramento nei mesi a venire, al punto che si teme una stangata di oltre 38 miliardi di euro per le famiglie dello Stivale. Dunque ciò spiega perché è così importante e urgente correre ai ripari, trovando delle soluzioni per risparmiare sugli sprechi e per contenere questo autentico salasso.

Come risparmiare sulle spese in bolletta

Per prima cosa si consiglia di agire a monte, cercando delle soluzioni per le forniture con un prezzo più vantaggioso e più in linea con il momento storico che stiamo vivendo. Oltre a confrontare le varie offerte degli operatori, una buona alternativa potrebbe essere la seguente: informarsi riguardo al prezzo dell’energia elettrica all’ingrosso, ad esempio. Acquistando energia e gas direttamente dal produttore, infatti, non si avranno quegli oneri che solitamente gravano sul prezzo finale, ovvero quelle spese (oneri accessori) che possiamo leggere in bolletta.

Quali sono gli altri consigli utili per risparmiare sulle spese domestiche? Si suggerisce ad esempio di utilizzare elettrodomestici con una classe energetica alta, e di coibentare l’edificio, per impedire le fughe di calore e dunque gli sprechi di gas con il riscaldamento acceso. È altrettanto importante utilizzare delle soluzioni smart come i termostati wi-fi, manutenere la caldaia e i caloriferi, e installare gli infissi termoisolanti. Un altro consiglio prezioso riguarda l’uso di lampadine LED e di un sistema dotato di sensori di presenza, in grado di spegnere e accendere in automatico le luci.