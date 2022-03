WorkSecure.it: prodotti, servizi e soluzioni per la sicurezza di ogni ambiente lavorativo

È per rispondere alle esigenze dei più disparati ambienti lavorativi, che è stata costruita la proposta di Work Secure. Si tratta di un’azienda italiana, che oltre a disporre di un catalogo con più di 10.000 prodotti di antinfortunistica in pronta consegna, offre servizi specifici nel mondo della sicurezza: dalla revisione dei dispositivi anticaduta e delle imbracature alla riparazione e taratura dei dispositivi rilevatori Gas Alert.

Passando in rassegna il catalogo dello store, si incontrano migliaia di articoli, che soddisfano le esigenze di tantissimi contesti professionali: dal boschivo all’idraulico, passando per l’Ho.Re.Ca e quello farmaceutico.

Per ciò che riguarda i prodotti si possono acquistare cuffie antirumore, abbigliamento antitaglio, lampade frontali, elmetti protettivi, scarpe da lavoro U-Power, carrucole, moschettoni e non solo. Una speciale attenzione è dedicata alle imbracature e ai DPI per la prevenzione delle cadute: elementi tanto semplici quanto necessari, e soprattutto obbligatori in determinate situazioni.

Quanto ai brand disponibili, sono espressione di oltre 300 produttori di tutto il mondo. Tra i più celebri non si possono non citare DPI Sekur, Honeywell, Kask, GVS, Sip Protection, Tractel, Irudek o Livith.

Le spese di spedizione in Italia sono sempre a costo zero, e se gli ordini sono effettuati entro le 12:00 partono in giornata. Le modalità di pagamento selezionate pongono l’utente al riparo da qualunque rischio: carta di credito, bonifico bancario, PayPal, rateizzazione e contrassegno.

Ma non soltanto articoli sicuri e certificati. Work Secure effettua anche ispezioni e revisioni periodiche di imbracature e di dispositivi anticaduta di terza categoria (che vanno controllati obbligatoriamente almeno ogni 12 mesi).

Basta contattare gli esperti del team dell’azienda (tramite il pratico form sul portale), i quali esamineranno ogni prodotto valutandone la conformità e lo stato di usura. In aggiunta, Work Secure è centro autorizzato per la revisione, la riparazione e la taratura dei dispositivi rilevatori Gas Alert.

Infine, qualora il cliente avesse bisogno di informazioni extra, o volesse ricevere un consiglio può sempre rivolgersi al customer care. È raggiungibile online, via WhatsApp, indirizzo e-mail o telefonicamente.

Digita subito www.worksecure.it e ricevi a casa tua i migliori articoli di antinfortunistica a prezzi super vantaggiosi.

