Assicurazione sanitaria privata: perché è così importante?

Dalla prevenzione, alla convalescenza, passando per l’eventuale intervento e la riabilitazione: un’assicurazione sanitaria privata dovrebbe essere in grado di assisterti sempre con affidabilità, offrendoti tutta la sicurezza che cerchi.

Scopri perché è così importante sottoscrivere un’assicurazione sanitaria privata sia che copra singoli, famiglie o piccole collettività e ti assista in ogni momento; prima, durante e dopo un eventuale intervento o ricovero.

Prima: il check up e la diagnosi

La protezione offerta da una copertura assicurativa sanitaria può offrirti l’aiuto per tenere il tuo stato di salute sempre sotto controllo.

Tra i servizi utili, il primo check up, in alcuni casi completamente gratuito, ideato per favorire la prevenzione o diagnosticare per tempo eventuali fattori di rischio che possono rivelarsi scatenanti per una patologia importante.

Inoltre, potrai contare sulla copertura delle spese mediche per visite specialistiche, degli accertamenti diagnostici, in particolare solitamente degli esami e delle analisi di laboratorio effettuati nei 120 giorni precedenti l’inizio del ricovero, la data del day surgery o dell’intervento chirurgico ambulatoriale. Questo a patto che questi risultino inerenti alla malattia o l’infortunio che hanno determinato il successivo ricovero o intervento chirurgico.

Durante: intervento chirurgico, day surgery, intervento ambulatoriale e ricovero

La tua polizza assicurativa sanitaria ti supporterà anche durante il tuo intervento: intervento chirurgico, day surgery o anche solo intervento ambulatoriale.

Una volta eseguito l’intervento non dovrai preoccuparti di nulla, la tua assicurazione sanitaria privata penserà a te, coprendo ad esempio le tue rette di degenza e l’assistenza medica ed infermieristica che ti verrà fornita; così come le cure, le visite specialistiche e gli eventuali esami ed analisi di laboratorio che dovrai sostenere durante l’operazione.

La tua assicurazione ti sarà vicino anche durante il periodo di ricovero. La polizza assicurativa sanitaria può includere anche un accompagnatore, i quali costi associati verranno parzialmente sostenuti dalla compagnia assicuratrice.

Dopo: tutta l’assistenza di cui avrai bisogno

Una volta terminata la degenza in ospedale o nella casa di cura, la tua assicurazione sanitaria resterà al tuo fianco anche durante il periodo post ricovero. Innanzitutto, si occuperà ad esempio del tuo trasporto, coprendo le spese per il mezzo sanitariamente attrezzato per il rientro al tuo domicilio al momento della dimissione.

Una volta a casa, potrai contare sulla copertura di tutte le visite specialistiche, gli accertamenti diagnostici, gli esami ed analisi di laboratorio, le prestazioni mediche, chirurgiche o infermieristiche necessarie alla tua completa guarigione. Non solo, la copertura prevede normalmente anche i trattamenti fisioterapici, rieducativi o le cure termali che ti consentiranno di tornare in perfetta salute.

Potrebbe capitare che – in seguito ad un intervento – tu debba noleggiare delle stampelle, una carrozzina, o delle apparecchiature specialistiche. Non temere, la tua assicurazione sanitaria privata è al tuo fianco, pronta a sostenere le spese di tutte quelle attrezzature medico sanitarie prescritte da medico specialista che ti aiuteranno a tornare in salute.

Tutto questo, generalmente per un tempo effettivo di 120 giorni – a decorrere dal momento delle dimissioni ospedaliere– e solo per trattamenti inerenti a malattia o l’infortunio che hanno determinato il tuo ricovero o l’intervento chirurgico.