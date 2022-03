Labbra più voluminose? Il tatuaggio labbra

Tutte le donne che vogliono sentirsi più belle e con un viso armonioso desiderano avere delle labbra voluminose e grandi. Una soluzione per ottenere le labbra più voluminose senza bisogno di ricorrere alla chirurgia estetica è il tatuaggio labbra.

Questa è una delle soluzioni più veloci, meno invasive e più economiche per riuscire a contrastare il problema delle labbra sottili e ottenere un effetto volume duraturo.

Il tatuaggio labbra viene eseguito con la tecnica del trucco permanente (vedi dettagli su https://www.pinkink.it/tatuaggio-labbra-milano/ ) ed è una soluzione ideale per riuscire a volumizzarle senza chirurgia e filler e senza l’uso semplice del trucco tradizionale che ha una breve durata.

Come ingrandire le labbra con il trucco semipermanente

Il tatuaggio labbra è una tecnica di trucco semipermanente che viene adottata al fine di andare a volumizzare e migliorare la zona. Questo trattamento è pensato per mettere le labbra in risalto facendole apparire più piene, belle da vedere e affascinanti.

In genere per effettuare la ridefinizione del contorno labbra, il dermopigmentista che si occupa di applicare la tecnica del trucco permanente, procede tracciando una linea di uno massimo due millimetri intorno a quella naturale delle labbra. In questo modo, andando a ridisegnare il contorno sfumando verso l’interno, il tatuaggio labbra riesce a creare un effetto rimpolpante.

In genere il tatuaggio labbra effettuato con la tecnica rimpolpante, viene svolto usando pigmenti completamente biocompatibili e riassorbibili che hanno lo stesso colorito della pelle per permettere alla cliente di scegliere poi liberamente quale rossetto applicare.

Un’altra soluzione offerta dal trucco permanente, invece, è quella di scegliere un colore effetto rossetto o gloss per ottenere non solo labbra più voluminose ma un trucco perfetto in ogni occasione.

Perché scegliere il trucco permanente al posto della chirurgia estetica?

Ottenendo labbra perfette con il trucco permanente sta diventando sempre meno usuale rivolgersi alla chirurgia estetica. Il motivo è dato dal fatto che la chirurgia estetica risulta essere molto più invasiva e costosa. Non solo, spesso se l’effetto ottenuto da questo intervento non si presenta come desiderato diventa molto più difficile tornare indietro.

La tecnica di riempimento labbra è invece completa, poco invasiva, meno costosa e volendo anche reversibile. Con il trucco semipermanente non bisogna far altro che andare a inserire dei pigmenti che possono colorare e migliorare il disegno delle labbra in modo poco invasivo e con un intervento estetico dalla durata di qualche ora.

L’effetto finale con il trucco semipermanente è del tutto naturale e assicura anche alle labbra un incarnato da un colore omogeneo e bello da vedere.

Il tatuaggio labbra, dunque, rispetto alla chirurgia estetica è consigliato per tutti i suoi vantaggi tra i quali l’uso di pigmenti che nel tempo sono in grado di riassorbirsi da soli nell’epidermide. Così nel caso lo si desideri in sei massimo dodici mesi è possibile tornare indietro.

Se invece l’effetto labbra voluminose e perfette con il trucco permanente vuole essere mantenuto allora si potrà rifare un ritocco ogni sei mesi per mantenere a lungo l’effetto del tatuaggio labbra, donandogli un bel volume e un disegno perfetto.