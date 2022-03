Casinò italiani e stranieri, la licenza AAMS che fa la differenza

I paesi europei gestiscono autonomamente il gioco in base a leggi nazionali e non tutti i siti legali in Europa lo sono in Italia.

Casinò online: la differenza tra casinò italiani, europei e stranieri. Internet dà accesso a tantissimi siti di gioco, ma solo i casinò online AAMS sono legali in Italia

Chi ama divertirsi con il gioco d’azzardo online in Italia, ha la possibilità di scegliere tra tante tipologie di gioco legali su siti con regolare licenza. Nel contesto europeo le leggi sul gioco variano di paese in paese, in modo coerente con varie indicazioni provenienti dalla Commissione Europea. Al di là delle differenze, la maggior parte dei paesi dell'UE consente l'offerta di giochi d'azzardo online. Alcune nazioni, come l’Italia, consentono di praticare online tutte le tipologie di gioco, mentre altri limitano la scelta a determinate categorie.

In molte giurisdizioni la gestione del gioco è di tipo monopolistico. Cosa che avviene anche in Italia dove i migliori casinò online legali sono controllati attraverso un sistema di licenze assegnate dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Questa gestione sotto il controllo statale fa sì che sia possibile trovare casinò italiani sicuri. Ma gli italiani all’estero dovranno rivolgersi a siti legali nel paese di residenza. Mentre agli stranieri in Italia sarà utile capire le differenze tra i casinò AAMS e quelli non AAMS, è possibile farlo su bestcasinosites.net e capire come giocare in sicurezza.

Casinò online italiani ed europei

Con un rapido un giro online sui siti dei migliori casinò online in Italia si noterà che vi sono sia operatori italiani che internazionali. Ma qual è la differenza tra siti europei legali in Italia e siti che non lo sono? L’elemento che fa da discrimine tra un sito legale e uno che non lo è il possesso della licenza ADM, che da molti viene indicata ancora come licenza AAMS. A contare dunque non è il fatto che un sito sia italiano o straniero.

Il sistema delle licenze gestito dall’ADM è aperto sia ai migliori casinò online italiani, sia a quelli europei o comunque internazionali. Per ottenere la licenza è necessario partecipare a un bando pubblico e dimostrare il possesso dei requisiti richiesti. Solo in questo modo l’operatore può ottenere la concessione per il gioco a distanza valida per il territorio italiano e aprire il proprio casinò.

Per tale motivo è possibile trovare online anche casinò europei. Questi però non possono offrire al pubblico italiano lo stesso sito proposto in UK o in Germania. Dovrà trattarsi di un portale con indirizzo che termina in “.it,” completamente in lingua italiana e che rispetta tutti i criteri imposti dalla nostra legge in materia di gioco.

Accessibilità e legalità dei siti europei

Il mondo del web offre tantissime possibilità ai giocatori e anche l’accesso potenzialmente illimitato a tantissimi siti di gioco europei e stranieri. Avendo questo libero accesso il giocatore potrebbe avere il dubbio se si tratta di siti legali e sicuri. Magari si approda sul sito di casinò di un brand conosciuto anche in Italia approvato dalla Gambling Commission inglese. Oppure su un portale di scommesse con la licenza Malta Gaming Authority o altre licenze internazionali.

Le diverse regolamentazioni europee possono rendere legali tali siti in diversi paesi. Infatti, come accennato all’inizio di questo articolo, ogni stato legifera autonomamente. Ma il fatto che un casinò sia legale in Francia o Spagna, non lo rende legale in Italia. Per cui seppur accessibili e anche potenzialmente sicuri, quei siti non sono legali come casinò online in Italia. Gli unici siti di casinò online legali in Italia sono quelli che hanno ottenuto una regolare licenza.

Differenze tra casinò AAMS e casinò senza licenza

Cosa cambia per un giocatore che si rivolge a un sito privo di licenza anziché a uno dei migliori casinò online in Italia? Il gioco online sta diventando sempre più popolare, ma all’aumentare del gioco legale fa da contraltare anche quello illegale sui siti privi di licenza. Questo porta a tutta una serie di problematiche, ed espone i giocatori a rischi di vario tipo. Il comparto del gioco illegale è gestito dalla criminalità organizzata, non offre alcuna garanzia e sottrae flussi di entrate all’erario. Inoltre si siti illegali sono utilizzati anche per il riciclaggio di denaro.

Solo i casinò online legali in Italia possono garantire il rispetto delle norme di sicurezza relative al trattamento dei dati, alle transazioni e ai giochi proposti online. Nell’osservanza della legge questi siti vietano il gioco ai minori, utilizzano protocolli di crittografia per la gestione dei dati e per gli scambi con gli utenti. Propongono solo giochi sicuri e certificati, offrono assistenza in italiano e anche la possibilità di gestire consapevolmente le attività di gioco per limitare i rischi di ludopatia. Tutto ciò non avviene sui siti non AAMS, dove non è imposto il rispetto delle nostre leggi e non vi sono garanzie di alcun tipo.

