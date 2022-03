Il mondo della ferramenta è su Masterfer.it, oltre 30mila articoli

Dal carrello porta attrezzi ai trattorini rasaerba, Masterfer.it propone soluzioni che vengono incontro alle richieste relative a giardinaggio, bricolage, antinfortunistica, imballaggio e ferramenta in genere. Il catalogo, in continua crescita, annovera oltre 30mila prodotti, associati a spedizioni in 24/48 ore e pagamenti sicuri con protezione SSL. L’assistenza multicanale è inoltre disponibile anche in fase post-vendita.

Alla base di www.masterfer.it c’è un team di persone altamente qualificate che s’avvalgono di un’esperienza pluridecennale nel settore. Tra le principali categorie in cui è organizzato l’e-commerce incontriamo Elettroutensili, Attrezzature Officina, Macchine Lavorazione Legno, Macchine Lavorazione Metallo, Saldatura, Giardinaggio.

In merito invece ai prodotti, il cliente può approfittare, all’interno di un’esperienza di acquisto intuitiva e sicura, di kit elettroutensili, trapani a batteria, avvitatori ad impulsi, smerigliatrici, batterie per utensili, arredamento per officina, banchi da lavoro, sollevatori moto. Ma anche caricabatterie, banchi sega, troncatrici per legno e molto altro ancora.

Per quello che riguarda invece i brand, tra i marchi in catalogo figurano Deca, Dewalt, Abac, Beta, Black & Decker, Holzmann, Imer, Lotto Works, MACC, Makita, U-Power, solo per citarne alcuni.

Sono inoltre adottati sistemi di pagamento che pongono al sicuro ogni transazione. Il cliente può infatti scegliere tra carta di credito, bonifico bancario, PayPal o contrassegno. Per ogni dubbio è disponibile un customer care fruibile via telefono, email e WhatsApp. Un ulteriore forma di supporto coincide con la sezione FAQ, dove si possono trovare risposte alle domande più frequenti.

Approfitta di un’esperienza unica, digita ora www.masterfer.it e iscriviti alla newsletter: ti aspetta un buono sconto di 5 euro sul tuo primo acquisto!