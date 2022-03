Bollette del gas: passare al Mercato Libero consente di risparmiare, anche a Termoli

Con il caro gas e le bollette che sono schizzate letteralmente alle stelle, la maggior parte delle famiglie si trova oggi in grandi difficoltà. La spesa è diventata infatti insostenibile per moltissimi, nonostante le misure intraprese dal Governo, che purtroppo si sono rivelate poco efficaci per rendere la situazione accettabile. Oggi, dunque, il problema del caro gas rimane e con la guerra in Ucraina sembra sempre più difficile ipotizzare un miglioramento dei prezzi nei prossimi mesi. Quello che rimane da fare (e che già la maggior parte delle famiglie sta facendo) è agire sui consumi, riducendoli il più possibile. Non solo però: per risparmiare sul gas è altrettanto importante prendere in mano il proprio contratto attuale e valutarne l'effettiva convenienza.

Il prezzo del gas a Termoli: il Mercato Libero conviene

Se andiamo a vedere i dati relativi alla città di Termoli, nello specifico, possiamo notare che la spesa media annua per il gas metano è stata di 700 euro per i clienti che hanno scelto di aderire al regime di maggior tutela. Coloro che, al contrario, sono passati al Mercato Libero hanno speso in media 648 euro l'anno: 52 euro in meno. Ciò significa che quest'ultima soluzione rimane la più vantaggiosa e consente di raggiungere un risparmio significativo, in modo particolare sulla componente gas metano. Passare al Mercato Libero è dunque la cosa migliore da fare oggi, in quanto la competitività tra i vari fornitori rimane altissima e questo comporta un progressivo adeguamento dei prezzi verso il basso. Cosa che non avviene nel regime di maggior tutela, dove il prezzo della materia prima viene stabilito dall'ARERA ogni tre mesi.

Come è cambiato il costo del gas metano negli ultimi mesi

Come riportato da Segugio.it, il costo del gas metano al metro cubo è aumentato in modo significativo negli ultimi mesi, passando da 0,197884 €/Smc nel secondo trimestre del 2021 a ben 0,879436 €/Smc nel primo trimestre del 2022. Un incremento che possiamo proprio definire esponenziale e che potrebbe salire ulteriormente nei prossimi mesi. Questo, però, ed è bene sottolinearlo, è il costo della materia prima stabilito dall'ARERA e dunque applicato solo ai clienti aderenti al regime di maggior tutela.

Per chi sceglie un'offerta del Mercato Libero le cose cambiano, in quanto il costo del gas non è imposto dall'autorità garante ma stabilito dallo stesso fornitore. Appare dunque evidente il motivo della maggior convenienza del Mercato Libero: la concorrenza spinge le varie aziende ad abbassare il prezzo perché altrimenti non potrebbero permettersi di competere con le altre realtà.

Come trovare la migliore offerta per ridurre i costi nella bolletta del gas

Lo abbiamo già accennato: per ridurre i costi nella bolletta del gas, una primissima cosa da fare è passare al Mercato Libero. Vale poi la pena confrontare le offerte dei vari fornitori, in modo da capire quale sia quello che propone le tariffe più vantaggiose rispetto alle proprie esigenze. Fatto ciò, non rimane che agire sui consumi cercando di limitarli il più possibile: bastano pochi accorgimenti e comportamenti virtuosi tra le mura domestiche per riuscire a risparmiare in modo considerevole.