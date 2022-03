Gran finale di stagione in Serie A: quali sono le partite più importanti da non perdere

I risultati dei club e le quote serie A stanno mettendo l'accento su come questo finale di stagione sia combattuto principalmente da 3 squadre: Milan, Napoli e Inter. Al quarto posto segue la Juventus che deve qualificarsi in Champions e dietro i Bianconeri ci sono Roma, Atalanta, Lazio e Fiorentina che hanno a disposizione quinto e sesto posto per entrare in Europa League e Conference League. Ecco quali sono le prossime partite da non perdere in questo finale di campionato incandescente.

Giornata 33 di Serie A: Napoli – Roma e Lazio – Torino

Le quote vincente Serie A 2022 danno il Napoli come favorito a 3.75 subito dietro all'Inter quotato a 2.8 e al Milan quotato a 2.3. La sfida contro la Roma in questa giornata di campionato, promette fuoco e fiamme nell'area di rigore dei due club, se per i Partenopei c'è in ballo lo Scudetto, per il Giallorossi la posta in gioco è l'Europa.

Anche Lazio – Torino è una partita da non perdere, i Biancocelesti sono fortemente motivati e il Toro fuori casa non brilla, tuttavia ha ottenuto anche buoni risultati in alcune gare disputate contro le prime della classifica.

Giornata 34: Inter – Roma e Lazio – Milan

Due gare infuocate che sicuramente regaleranno sorprese e determineranno questo finale di campionato. Inter – Roma è una sfida romantica dai toni accesi, il ritorno di Mourinho a San Siro è sempre un lieto evento ma lo Special One dovrà vendicare la sconfitta subita nella gara d'andata all'Olimpico dall'armata di Simone Inzaghi. Gara da non sottovalutare perché i Nerazzurri sono in piena crisi, mentre i Giallorossi stanno facendo molto bene nelle ultime settimane.

Lazio – Milan è una sfida che vale lo scudetto, non sono ammessi passi falsi per i Rossoneri, mentre i Biancocelesti hanno bisogno di punti per riscattare una stagione con troppi alti e bassi, che rischia di restare un campionato vuoto di risultati: per Sarri vincere è obbligatorio, per Pioli un dovere.

Giornata 37: Juventus – Lazio e Milan – Atalanta

Sarri ritorna allo Stadium dove ritrova la squadra che con tutta probabilità ha meno rispecchiato le sue idee da tifoso e lo fa con una Lazio assetata di punti. Ma Allegri è l'unico allenatore che non perde in campionato da oltre 15 gare, per questo è una partita da non perdere assolutamente, che promette un grande spettacolo nei 90 minuti di gioco più recupero.

Milan – Atalanta è molto di più che un semplice derby lombardo, in questa giornata di campionato i Rossoneri si giocheranno lo scudetto e la Dea i sogni di gloria, per questo è una gara da vedere assolutamente, che potrebbe determinare in maniera decisiva le sorti del campionato di Serie A 2022.

Giornata 38: Fiorentina – Juventus

Quale miglior gran finale se non questa partita che vedrà protagonista Dusan Vlahovic, attaccante fra i due migliori marcatori di questo campionato insieme a Ciro Immobile. Una gara al cardiopalma dall'esito mai scontato, che sicuramente regalerà tantissime emozioni.