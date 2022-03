Grès porcellanato di Ceramiche Refin: la qualità italiana all’insegna dell’eco-sostenibilità

È da ormai sessant’anni che Ceramiche Refin dà forma ad eleganti collezioni di grès porcellanato che si ispirano a texture e sfumature di materiali quali legno, marmo, pietra o cotto. La proposta è concepita per dare un nuovo volto ad ambienti domestici, uffici, spazi pubblici e negozi. Ricerca e innovazione si fondono, per dare vita ad un processo produttivo espressione di una qualità Made in Italy. Senza dimenticare l’attenzione verso l’eco-sostenibilità e le risorse ambientali.

L’azienda, fondata nel 1962 e parte del Gruppo Concorde, può contare su una capacità produttiva pari a 8 milioni di mq l’anno. Sono impiegati impianti all’avanguardia destinati alla realizzazione di grafiche e interventi di post-lavorazione.

Quanto al grès porcellanato, oltre a riflettere una ricercatezza sul piano estetico si distingue anche per le sue caratteristiche tecniche: resistenza ad urti, scalfitture e abrasione. È poi antigelivo, idrorepellente e resistente ad agenti chimici.

Il Made in Italy non è interpretato come una mera questione di stile. Ma rappresenta un vero e proprio modello produttivo che coniuga etica del lavoro, tradizione manifatturiera e cultura italiana. A questo si unisce una filosofia green, che trova espressione nell’impegno per la salvaguardia delle risorse ambientali.

All’interno dell’offerta di Ceramiche Refin figurano collezioni che interpretano ogni progetto d’arredo e sono pensate per numerosi ambienti: case private, uffici, negozi, retail & hospitality o spazi espositivi. Si ispirano a texture e sfumature di vari materiali. Spaziano, infatti, dal gres porcellanato effetto marmo al grès porcellanato effetto cemento.

Entrando nei dettagli del catalogo troviamo River, la linea di grès porcellanato effetto pietra ispirata all’azione erosiva dell’acqua. Nei punti in cui la pietra emerge l’effetto è materico e strutturato, mentre dove è immersa viene levigata e acquisisce un aspetto più elegante e delicato.

Play è la collezione che gioca su una scala di sei colori matt: White, Grey, Graphite, Black, Beige e Greige. Ideale sia per rivestimenti a parete che per pavimentazioni, amplifica i volumi e dà l’idea di trovarsi in un involucro omogeneo.

Fra le collezioni più apprezzate dai clienti troviamo Cortina, un grès porcellanato effetto legno che rilegge la montagna in chiave moderna. Prende spunto dalle antiche baite alpine. Reinterpreta la ricerca e la selezione delle doghe dei legni migliori, dando vita a un raffinato equilibrio di essenze. Le colorazioni esaltano la varietà e la naturale ricchezza del materiale.

Un’altra collezione tra le più popolari è Affrescati, un autentico viaggio negli affreschi e nei capolavori dell’arte italiana. Dopo la vittoria del prestigioso #MetropolisLikes award, si è aggiudicata anche Archiproduct Design Award 2021, premio annuale che celebra le eccellenze mondiali del design.