Eventi: chi sono e che cosa fanno le hostess

Nel settore degli eventi, le hostess sono figure molto importanti che hanno a che fare con il cosiddetto marketing esperienziale. Esse hanno il compito di accogliere gli ospiti, ma anche di promuovere gli stand. Ricorrere ad hostess esterne permette di non dover impegnare in questo ruolo preziose risorse interne che, magari, sarebbero più utili altrove. Inoltre vale sempre la pena di affidarsi a promoter specializzate, se non altro perché hanno già l’esperienza e le competenze che occorrono per svolgere al meglio il lavoro. Insomma, le hostess per eventi sono figure che meritano di essere valorizzate, anche perché sono in grado di garantire benefici significativi alla brand awareness di qualunque business. Vale la pena di sapere e di scoprire in che modo ottimizzare il ruolo e le capacità delle hostess, quindi.

Il customer care

Il customer care è l’ambito di cui si occupano le hostess, per stand promozionali o per eventi itineranti. Nella maggior parte dei casi si tratta di un tipo di mansione che viene assegnato a ragazze giovani che rispondono a dei requisiti ben precisi: vantano una spiccata attitudine verso il problem solving e una buona capacità organizzativa; inoltre si dimostrano alquanto versatili e fanno della cortesia un tratto distintivo della propria personalità. Le hostess più brave sono sempre disponibili, anche in virtù delle loro doti relazionali, e conoscono almeno una lingua straniera. In generale, vantano una buona proprietà di linguaggio, che va a integrare e a valorizzare la loro bella presenza.

Che cosa vuol dire bella presenza

Ma di che cosa si parla di preciso quando si fa riferimento alla bella presenza? Per essere hostess non c’è bisogno di avere un volto o un fisico da super modella, e questo deve essere chiaro. La bella presenza va oltre, ed è qualcosa di più: comprende tutte le caratteristiche di natura comportamentale e di carattere estetico grazie a cui una persona si pone con modi cortesi e risulta gradevole. Non si deve mai dimenticare che una hostess è una sorta di brand ambassador in relazione al marchio per cui lavora, e di conseguenza deve disporre di doti appropriate per una comunicazione efficace con la clientela. Insomma, l’immagine dell’azienda dipende da loro. È per questo che si parla anche di ragazze immagine.

Il ruolo di una promoter

Per quanto riguarda le promoter, già dal nome si può facilmente intuire il loro compito. Esse hanno l’incarico di promuovere: un brand in generale, o anche un servizio specifico o un prodotto in particolare. Gli ambiti in cui può trovare lavoro una promoter sono molteplici, ed è anche questa la ragione per la quale lo svolgimento della mansione è vincolato al possesso di una vasta gamma di competenze. Le promoter e le hostess possono essere richieste per un evento congressuale, per uno stand promozionale in un centro commerciale o in un supermercato o per uno stand fieristico.

Il lavoro in fiera

Un approfondimento a parte è necessario per parlare delle promoter che devono lavorare nelle fiere. In questo caso, infatti, è necessario essere disponibili a viaggiare, non solo entro i confini nazionali ma anche all’estero, secondo le condizioni previste dal contratto che viene stipulato con l’azienda. Per gli eventi fieristici quasi sempre si lavora nel fine settimana, ma può capitare anche che il periodo di lavoro sia più lungo e arrivi fino a una settimana intera. Variabili sono anche gli orari di lavoro, che però di solito sono full time, a meno che non siano previsti dei turni. Quando si recluta lo staff per una fiera, in genere si opta per i team promoter, con varie risorse a disposizione; ne fanno parte i team leader, che assegnano le varie mansioni ai lavoratori e hanno il compito di motivare e istruire il gruppo.

A chi rivolgersi per trovare hostess a Verona

A chi ci si può rivolgere, dunque, per reclutare delle hostess Verona? Con ToGet4U lo Staff lo scegli TU! È questo, infatti, il portale che vale la pena di prendere in considerazione per selezionare le hostess di cui si ha bisogno per eventi e manifestazioni di qualunque tipo. Gli addetti del portale sono in grado di trovare i professionisti che si ricercano in breve tempo, con un prezzo vantaggioso e più vicini a livello geografico. Sono i professionisti stessi a candidarsi agli eventi per cui sono disponibili a lavorare, e poi i clienti li selezionano. Facile e veloce!