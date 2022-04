Finanza personale: facciamo il punto sui piccoli investimenti più interessanti del momento

Per investire sui mercati, al giorno d'oggi, non occorre per forza predisporre somme da capogiro, rischiando tra l'altro perdite ingenti: con le dovute accortezze, nonché riferendosi ai broker più attendibili e certificati, è possibile depositare piccole cifre su diversi asset (ovvero beni di base) per massimizzare le possibilità di successo con rischi minori. A tal riguardo è possibile leggere la guida ai piccoli investimenti messa a disposizione da Migliori-investimenti.com che mostra come tra gli asset più apprezzati ci siano le criptovalute, gli ETF e le classiche azioni.

Piccoli investimenti: gli asset da tenere sotto controllo

I titoli di stato, in Italia, sono stati tra gli investimenti più in voga per molti anni: ad oggi, complici crisi economiche e inflazione, garantiscono tassi che raramente superano l'1% e l'unico vantaggio è nella certezza che, in caso di fallimento di uno Stato, l'Unione Europea è un garante solido. Tassi d'interesse di circa il doppio e possibilità maggiori si riscontrano invece investendo nei classici conti di deposito. Coni piccoli investimenti, le potenzialità di guadagno sono discrete. Inoltre si può trattare di una sorta di 'porto sicuro' ove depositare dei risparmi. Le medesime possibilità si possono riscontrare nei buoni fruttiferi delle Poste italiane, non propriamente obsoleti ma con rendimenti del tutto trascurabili.

Prendono invece più piede gli i piccoli investimenti digitali, che stanno quasi del tutto sostituendo quelli di un tempo: fare trading online consente ad esempio di negoziare con le azioni senza possederle veramente, evitando di acquistarle in banca a prezzi spesso esosi, restando magari in attesa che si generino i dividendi. Con le azioni e con molti altri asset si può giocare al rialzo o al ribasso anche partendo da somme minime (rispettivamente in posizione long o short) avendo comunque la prospettiva di un vantaggio: l'importante sarà studiare in modo approfondito i mercati così da stabilire un trend che porti una previsione corretta.

Un altro asset da tenere in considerazione se si desidera fare piccoli investimenti sono le criptovalute: mentre negli exchange occorre acquisire la più forte, scambiandola per la più debole, con il trading bastano piccoli depositi, anche su monete virtuali diverse, per fare trading con Bitcoin, Ethereum fino ai più recenti meme-coin. L'importante sarà rispettare la volatilità delle criptovalute con investimenti lampo sul breve termine.

Infine, non possono mancare gli ETF che sono al contempo economici e diversificati alla fonte, nonché gestiti da professionisti che cercano di trarre sempre il massimo dagli indici di riferimento.

Le migliori piattaforme di trading

In una piattaforma di trading è possibile dunque fare piccoli investimenti, con depositi minimi estremamente ragionevoli e commissioni pari a zero. Un broker attendibile e certificato a norma di legge, infatti, non richiede mai più dello spread quale guadagno personale e anzi, a volte offre anche strumenti importanti per investire pur se si parte da zero: ad esempio del materiale didattico gratuito, oppure un conto demo con cui allenarsi a tempo indeterminato finché non si padroneggia la strategia.

Uno dei nomi diventati celebri non solo per la formazione volta alla pratica, ma anche per la varietà di asset e operazioni offerti, si riconferma e-Toro: qui è anche possibile fare una sorta di trading automatico con il copy trading, investendo anche piccole somme di denaro. Basterà individuare, tra quelli proposti, gli investitori di successo che si prediligono e impostare il proprio account perché ne ricalchi i gesti in tempo reale: osservandoli si potrà imparare qualcosa in più e avere anche delle opportunità di successo maggiori. Sono da citare anche Iq Option, regolamentata Cysec e adatta sia ai principianti che ai trader più navigati, e Plus 500, che tra l'altro ha assistenza al cliente H 24 e in italiano.