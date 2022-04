Crea subito online il tuo nuovo timbro personalizzato, con Mistertimbri.it

Grazie a Mistertimbri.it scegliere e personalizzare tantissime tipologie di timbro per il lavoro o per il tempo libero diventa un’esperienza semplice, che si realizza nello spazio di pochissimi istanti. Dalle penne timbro ai timbri autoinchiostranti, ogni articolo in vendita sullo store è prodotto in tempi brevissimi. Le spedizioni per gli ordini effettuati entro le 16 sono immediate, e diventano gratuite in caso di importi di oltre 60 euro.

È dal 2008 che l’e-commerce punta a fornire ai suoi clienti il miglior servizio possibile. Tutte le lavorazioni sono eseguite impiegando moderni macchinari e software all’avanguardia. I costanti aggiornamenti, infatti, hanno portato ad un notevole incremento della produzione, riducendo, parallelamente, i tempi d’attesa.

Ogni timbro disponibile in catalogo è resistente, concepito per un uso continuativo e si adatta sia alle attività lavorative che al tempo libero. Quanto ai prodotti, si incontrano sigilli per ceralacca, datari, numeratori, timbri a secco o a fuoco, targhette personalizzate, presse a secco e non solo.

La fase di personalizzazione richiede davvero pochissimi passaggi. È sufficiente scegliere l’articolo che meglio risponde alle proprie esigenze e customizzarlo con scritte, loghi, immagini o grafiche. Dopo aver visualizzato l’anteprima di stampa e controllato l’esattezza dei dati inseriti non resta che aggiungerlo al carrello. Si seleziona il metodo di pagamento preferito tra carta di credito, PayPal, bonifico bancario o contrassegno e il gioco è fatto.

In caso di problemi, dubbi o richieste particolari gli operatori del customer care sono raggiungibili tramite WhatsApp, chat online o numero telefonico. Il portale implementa anche una pratica sezione “FAQ” in cui si trova una risposta immediata ai quesiti più frequenti.

Per ciò che riguarda le spedizioni, sono rapide e affidabili. Avvengono in appena 24 ore per il nord Italia e in massimo 48 ore per il centro e il sud. Se si ordina entro le 16:00 i prodotti sono affidati al corriere in giornata. In più, non esiste alcun quantitativo minimo e i costi di consegna si azzerano per importi superiori a 60 euro.

Come autorevole biglietto da visita per l’e-shop, infine, giungono gli oltre 1.700 feedback verificati da Feedaty, con l’ottimo punteggio medio di 4,9/5.

