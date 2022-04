Climatizzazione: trend di vendite positivo per i condizionatori Daikin

Daikin continua a confermarsi un punto di riferimento per i consumatori alla ricerca di un condizionatore. Alla base del successo di questo storico brand nato a Osaka negli anni 20 del ‘900 c’è senza dubbio l’elevata qualità dei prodotti, sempre innovativi.

L’azienda, infatti, si impegna a sfruttare le ultime tecnologie disponibili per realizzare condizionatori in grado di raffrescare e riscaldare gli ambienti in modo smart e con un impatto ambientale contenuto.

Il trend di vendite positivo, al giorno d’oggi, riguarda anche i canali di vendita online, a cui sempre più spesso i consumatori si rivolgono per effettuare questa tipologia di acquisti. In questo ambito spicca per esempio Climamarket.it, portale e-commerce specializzato che propone un’ampia selezione di condizionatori Daikin a prezzi concorrenziali, periodicamente soggetti anche a sconti e promozioni interessanti.

Caratteristiche di base dei migliori condizionatori Daikin

Da 7 a 18 mila btu, i condizionatori Daikin sono in grado di servire ambienti tra i 15 agli oltre 40 metri quadrati. Molto apprezzato è, ad esempio, un modello base che già include alcuni tra i più importanti optional del brand e che ha il nome di Daikin Perfera: in classe energetica A+++ sia per quanto riguarda l’erogazione di aria calda che quella di aria fredda, questo dispositivo gode di agevolazioni fiscali ed Ecobonus.

Il filtro Flash Streamer trattiene polvere, allergeni, virus e batteri per un’aria più pulita. Come anche molti altri modelli, inoltre, mantiene costante la temperatura con il regime minimo del motore, grazie alla tecnologia inverter.

Le opzioni presenti in quasi tutte le versioni includono anche modalità silenziose sia per il giorno che per un migliore riposo notturno, la commutazione automatica da una modalità di riscaldamento a una di raffrescamento e viceversa a seconda delle condizioni ambientali e riaccensione automatica in caso di interruzione temporanea della corrente elettrica.

Non mancano applicazioni per PC o dispositivi mobili di ultima generazione per comando a distanza, oltre che con il classico telecomando, per mezzo del wi-fi quando ci si trova fuori casa oppure tramite comandi vocali integrati con Google Home e Alexa.

Condizionatori Daikin: tutti i vantaggi

In un’abitazione o in un ufficio con numerosi ambienti può essere necessario intervenire con un impianto di climatizzazione in più stanze e non è necessario avere spazio esterno in abbondanza per montare due o tre motori: Daikin propone condizionatori dual split, ma anche tri split fino ai penta split con ben 5 elementi interni per le esigenze più complesse.

Non solo, a seconda delle necessità vi sono i classici elementi a parete con design sempre eleganti nei colori bianco e nero, nonché metallo, ma anche a soffitto con bocchette di areazione che diffondono il caldo o il freddo dall’alto. Non mancano anche i condizionatori a pavimento, utili specialmente in mansarde ove lo spazio alle pareti è minore.

Altra peculiarità dei migliori modelli Daikin è quella che consente all’utente di impostare un Timer durante le 24 ore al fine di modulare accensioni e spegnimenti intervenendo una sola volta all’inizio della giornata o settimanalmente. La modalità Floor Warming direziona il getto d’aria direttamente sul pavimento, per rendere omogeneo il riscaldamento, mentre l’Oscillazione Automatica Verticale lo distribuisce equamente ovunque nella stanza. Con l’Autodiagnosi, invece, il sistema individua in autonomia eventuali criticità o malfunzionamenti.

I modelli più avanzati di condizionatori Daikin hanno inoltre il Sensore di Movimento Intelligent Eye che rileva l’assenza di persone nell’ambiente per entrare in automatico in modalità di risparmio energetico: un tocco green di alta tecnologia che consente anche di risparmiare sulla bolletta elettrica. Esistono anche sensori di umidità che la rilevano nell’ambiente e modulano l’azione deumidificante.

Garanzie di 24 mesi estendibili e installazione inclusa nel prezzo sono altre peculiarità irrinunciabili nei modelli di condizionatore Daikin.