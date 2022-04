PCA3: il nuovo marcatore per il cancro alla prostata

Con l’acronimo PCA3 si fa riferimento a un gene, denominato Prostate Cancer Gene 3, che in molte occasioni viene riscontrato in presenza di un tumore alla prostata. Esso è presente in una prostata normale e sana in quantità limitata, oppure in una ghiandola che è colpita da ipertrofia prostatica benigna. Ne abbiamo parlato con il dottor Andrea Cocci.

Che cos’è l’esame diagnostico PCA3?

Si tratta di un esame che ha, appunto, lo scopo di individuare un gene specifico che è associato al carcinoma prostatico. Si richiede ed effettua il test come supporto alla valutazione del bisogno di effettuare una biopsia per diagnosticare il cancro alla prostata. Attraverso il test dell’antigene 3 del carcinoma prostatico viene rilevato il materiale genetico che si genera unicamente con le cellule della ghiandola prostatica. L’mRNA che corrisponde al materiale genetico della proteina PCA3 viene prodotto unicamente dal tessuto prostatico normale in minime quantità. Invece, si è scoperto che la proteina PCA3 è over-espressa in 9 casi su 10 di cancro alla prostata. In altri termini la proteina e l’mRNA vengono prodotti in quantità superiori alla norma. Se ci sono condizioni fisiologiche, patologie benigne o tumori alla prostata, anche i valori di PSA sono destinati a crescere.

La misurazione dell’esame

Attraverso l’esame vengono misurati l’mRNA del PSA e quello del PCA3 in un campione delle prime urine che viene raccolto in seguito all’attuazione dell’esame digito-rettale. Il rapporto tra PCA3 mRNA e PSA mRNA viene indicato sul referto di laboratorio, che così mette a disposizione il cosiddetto PCA3 score. Ai fini dell’esecuzione del test occorre che prima lo specialista urologo esegua un massaggio prostatico nel corso dell’esplorazione rettale. Questo esame non prende il posto del test di PSA, e inoltre non si può effettuare su qualunque paziente. Pare, infatti, che la sua validità sia notevole in modo particolare in soggetti che si sono già sottoposti a biopsie che si sono rivelate normali.

PCA3 e PSA: qual è il più utile?

Come noto, il PSA rappresenta un valido marcatore per il tumore alla prostata. In ogni caso, ci possono essere situazioni in cui esso può apparire falsamente aumentato per ragioni diverse: per esempio per una esplorazione rettale, per una insufficienza renale o per un adenoma prostatico. Anche la recente attività sessuale può far aumentare il PSA, così come la presenza di processi di infiammazione della ghiandola e l’impiego di medicinali particolarmente comuni. In circa 3 casi su 10 gli uomini che hanno un alto PSA in genere hanno un tumore alla prostata riscontrato tramite una biopsia. Attenzione, però, perché è in aumento la quantità di uomini che hanno un alto PSA anche se la biopsia dà riscontro negativo. In tal caso la soluzione è quella di richiedere una biopsia nuova. Il test del PCA3 in tali circostanze è decisamente più utile rispetto al test del PSA. Così l’antigene 3 del carcinoma prostatico fa sì che il paziente non debba preoccuparsi di una nuova biopsia.

Le biopsie e il PCA3

Una ricerca recente ha messo in evidenza quanto il livello di precisione di un PSA possa essere molto più basso rispetto a quello di un test del PCA3. Grazie a questo esame, in effetti, si ha la possibilità di identificare i pazienti che hanno un tumore alla prostata che non si sono mai sottoposti a una biopsia prostatica. A dispetto dei risultati incoraggianti che si sono ottenuti con questo studio, comunque, c’è bisogno di altri approfondimenti prima di poter ritenere il PCA3 un criterio affidabile per stabilire a quali pazienti che hanno un livello di PSA alto occorre eseguire la prima biopsia. Ci sono anche ricerche che hanno messo in evidenza la correlazione tra i responsi dell’esame dell’antigene 3 del carcinoma e la grandezza del tumore alla prostata.

Il dottor Andrea Cocci

Andrea Cocci è un medico andrologo che ha deciso di concentrare la propria vita professionale sull’urologia e, nello specifico, sulla chirurgia ricostruttiva e andrologica. Le malattie del pene, l’infertilità, la patologia oncologica, i disturbi prostatici e la disfunzione erettile sono tutti problemi che vengono analizzati dal dottor Cocci, il cui primo obiettivo è quello di prestare ascolto al paziente per tenere conto delle sue aspettative e delle sue esigenze.