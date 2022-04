Accoglienza: consigli per scegliere la linea di cortesia per un albergo

Quali sono i parametri che è bene tenere in considerazione quando si sceglie una linea di cortesia da proporre in un hotel o comunque in una struttura ricettiva? Avendone la possibilità, sarebbe auspicabile che i cosmetici proposti fossero made in Italy, dal momento che tale peculiarità sarebbe una sorta di marchio di qualità e di garanzia. Proporre alla clientela degli articoli mediocri sarebbe un vero e proprio autogol. Un altro aspetto a cui si deve prestare attenzione è quello che riguarda il packaging. Questo può essere considerato una sorta di biglietto da visita per la struttura, e di conseguenza deve essere progettato e realizzato in modo che appaia il più possibile elegante, o comunque coerente con lo stile della sala da bagno.

A che cosa serve il set di cortesia

Non bisogna mai dimenticare che un set di cortesia riflette l’attenzione che l’albergo ha nei confronti della cura dei particolari; è a tutti gli effetti uno strumento di comunicazione, che a seconda del modo in cui viene usato può avere effetti positivi o negativi. Insomma, il pericolo di incappare in un errore è più serio di quel che si possa sembrare, ed è per questo che vale la pena di scegliere una ditta affidabile per una fornitura completa. Un kit di cortesia può essere croce e delizia, a seconda della scelta: conviene sempre calibrare la sua composizione tenendo conto del tipo di immagine che si ha intenzione di comunicare e del target a cui ci si rivolge, oltre – ovviamente – al budget che si ha a disposizione.

Quali proposte a seconda della struttura

Ogni contesto ha caratteristiche ben precise che si riflettono nelle esigenze dei clienti da soddisfare. Gli alberghi che si trovano nelle località balneari, per esempio, dovrebbero puntare soprattutto su detergenti freschi e che si assorbano in tempi veloci, in grado di idratare la pelle ma evitando di ungerla. È utile sapere che la pelle può essere danneggiata sia dal contatto con il sale marino che da una prolungata esposizione ai raggi del sole: un ingrediente su cui si può puntare, quindi, è l’olio di oliva, che ha il pregio di essere altamente nutriente. Di ben altro tenore dovrebbe essere il kit di cortesia di un agriturismo di campagna, immerso nel verde: in questo caso conviene propendere per articoli naturali, magari privi di parabeni e comunque a base di estratti vegetagli. Ecco, allora, che i prodotti con estratti di piante officinali da un lato richiamano le atmosfere di campagna e dall’altro lato riflettono in pieno la vocazione di una struttura di questo tipo.

Il kit di cortesia ideale per un albergo con un centro benessere

Nel caso di un hotel che proponga anche un centro benessere, l’attenzione da riservare al set di cortesia deve essere ancora più elevata. In un contesto del genere, infatti, i cosmetici che si utilizzano per la detersione oltre a lavare devono essere considerati a tutti gli effetti dei trattamenti di bellezza, per clienti che contano molto sulla cura del corpo. Se poi la struttura in questione è aperta anche nel corso della stagione invernale, non si può fare a meno di prodotti in grado di proteggere la pelle dal freddo e di evitare sia le screpolature che gli arrossamenti.

La linea Cortesia Olio di Oliva di Fas Italia

Come abbiamo detto, l’olio di oliva è uno degli ingredienti a cui affidarsi per i prodotti di un kit di cortesia. Una dimostrazione perfetta in tal senso proviene dalla Linea Cortesia Olio di Oliva che viene messa a disposizione da Fas Italia, con prodotti che sono non solo emollienti, ma anche idratanti e protettivi: grazie ad essi la pelle risulta più morbida e ottiene un aspetto migliore, anche perché si contrasta l’effetto di invecchiamento che è provocato da un lato dai raggi del sole e dall’altro lato dai radicali liberi. Fas Italia è sempre sinonimo di qualità e professionalità per la fornitura di set di cortesia.