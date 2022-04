Mondiali 2022: chi vincerà?

Venerdì 1° aprile sono stati sorteggiati i gironi dei prossimi Mondiali che si svolgeranno in Qatar tra novembre e dicembre, mesi insoliti per il calendario internazionale. Come sappiamo tutti l’Italia, è stata eliminata durante la fase playoff, a causa dell'arrivo al secondo posto, dietro alla Svizzera, nel suo girone di qualificazione. Il primo posto degli svizzeri è stato un po' fortunoso come chi riesce a vincere su Casino online trucchi.

Nonostante non sia presente la squadra campione d’Europa, per il presidente della Fifa Gianni Infantino, sarà il Mondiale più bello di sempre. Chissà se avrà ragione per scoprirlo ci basterà seguire tutte le partite augurandoci di vedere gol e calcio spettacolo

La composizione dei gironi

Per la prima volta nella storia sono stati completati i gironi senza che tutte le squadre si siano qualificate. Cos’è successo?

Ci sono alcuni spareggi, che si giocheranno a giugno, che garantiranno l’accesso a tre nazionali. Quest’ultime in caso di qualificazione a Qatar 2022 sapranno già in che girone sono state inserite.

Devono essere giocate due partite dove giocheranno squadre di federazioni diverse. Il primo, che chiameremo IC 1, vedrà il Perù affrontare la vincente di Australia - Emirati Arabi Uniti, mentre nell'altro spareggio intercontinentale (IC 2) si affronteranno Costa Rica e Nuova Zelanda.

C’è ancora un posto valido per l’Europa (Euro Playoff) a causa della guerra in corso nel continente, l’Ucraina non ha potuto giocare nel mese di marzo e così il suo match contro la Scozia è stato posticipato a giugno, con la speranza che la situazione migliori. La vincente di questo match giocherà contro il Galles.

Il girone A vedrà i padroni di casa del Qatar affrontare Olanda, Senegal ed Ecuador e non è impossibile vedere la formazione araba agli ottavi.

Nel B le favorite sembrano essere Inghilterra e USA, mentre Iran e la squadra che arriverà dallo spareggio europeo potrebbero lottare per il terzo posto.

L’Argentina è la favorita nel girone C con Messico e Polonia a giocarsi il secondo posto. L’Arabia Saudita, almeno sulla carta, sembra essere di un livello inferiore rispetto alle altre.

Francia Danimarca Tunisia e vincente IC 1 sono state inserite nel girone D, con le due rappresentative europee senza dubbio favorite.

La sfida con più fascino di questa fase a girone, è sicuramente quella tra Spagna e Germania, che sono state sorteggiate insieme nel girone E. Giappone e la vincente del match tra Costa Rica e Nuova Zelanda sono le altre due nazionali.

Anche nel girone F le squadre Uefa, Belgio e Croazia, sembrano essere le favorite mentre Marocco e Canada si candidano come possibili sorprese.

Il gruppo G è quello più equilibrato: se da una parte il Brasile sembra essere la favorita numero 1, Serbia, Svizzera e Cameroon lotteranno fino alla fine per sperare nella qualificazione alla fase successiva.

L’ultimo girone, H, è composto da Portogallo Ghana Uruguay e Sud Corea con i lusitani di CR7 favoriti. Aumentano i rimpianti se si pensa che gli azzurri avrebbero potuto essere inseriti qui.

Quali sono le nazionali favorite?

I campioni del mondo della Francia, vincitori anche dell’ultima edizione della National League, sognano uno storico bis. I transalpini hanno una rosa giovane e ricca di talento nella quale Deschamps ha inserito recentemente anche il terzino del Milan Hernandez. Mbappe e compagni proveranno a replicare la vittoria di Russia 2018 ma attenzione soprattutto al duo sudamericano composto da Brasile e Argentina.

Spagna e Germania potrebbero arrivare in fondo, ma molto dipenderà dagli accoppiamenti degli ottavi, quindi arrivare primi nel gruppo E potrebbe essere estremamente importante.

L’Inghilterra insegue la vittoria di un titolo con la nazionale come ossessione. Southgate può contare su una rosa interessante ma questo potrebbe non bastare. Sarà fondamentale anche l’aspetto psicologico.

Le altre squadre che potrebbero sognare di vincere il trofeo sono Portogallo, Olanda, Belgio mentre si candidano a possibili sorprese Danimarca, Uruguay e Svizzera.

Sembra essere invece molto difficile la vittoria di una nazionale non europea o sudamericana, ma le africane e le asiatiche proveranno a stupire.