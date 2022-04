Funerale e ditta di onoranze funebri: che cosa c’è da sapere

Nel momento in cui ci si trova a fare i conti con un lutto, è normale sentirsi vulnerabili e in difficoltà. Per questo motivo vale la pena di scegliere con cura la ditta di onoranze funebri a cui rivolgersi. Occorre sapere che la scelta deve essere sempre libera: questo vuol dire che gli addetti di una casa di cura o il personale di un ospedale non sono legittimati né a fare pressioni né a dare dei consigli al fine di orientare la scelta dell’operatore. Si tratta di un modus operandi che va contro la legge e che può perfino essere punito. Negli ospedali, nei cimiteri, negli obitori, nelle strutture come le RSA e in generale nelle strutture sanitarie, è proibito il procacciamento di affari, così come sono vietate l’esposizione di materiale pubblicitario e l’offerta di servizi. Nel caso in cui ci si trovi di fronte a comportamenti di questo genere, che non sono leciti, è necessario rivolgersi alla direzione sanitaria dell’ospedale o addirittura presentare una denuncia in merito alle forze dell’ordine.

Perché scegliere Eurofunerali

Per chi abita a Torino a provincia, Eurofunerali è una garanzia di professionalità e affidabilità. Si tratta di una ditta di onoranze funebri a conduzione familiare che adotta, nel proprio modus operandi, il meglio in termini di competenza e di riservatezza. Eurofunerali è una realtà che può vantare la certificazione di qualità ISO 9001, ed è nel territorio torinese una delle poche ditte che dispone di proprie auto funebri, con collaboratori assunti regolarmente. Prima di Eurofunerali, mai nessuna agenzia aveva messo a disposizione il servizio di Casa Funeraria. Per saperne di più ci si può recare nella sede di via Sestriere 21, dove si possono scoprire e osservare le varie proposte di materiali e soluzioni.

Che cosa fare in vista di un funerale

Quello del funerale è un momento sempre doloroso per la vita di una famiglia. Conviene informarsi in anticipo per sapere, al momento del bisogno, che cosa fare e in che modo affrontare la situazione. Quando si contatta un’azienda di onoranze funebri, si ha il diritto di chiedere chiarimenti e delucidazioni, ponendo tutte le domande del caso. D’altro canto si sta parlando di un compito delicato, finalizzato a garantire il ricorso di un parente. Non si può improvvisare, e bisogna essere sicuri di rivolgersi a professionisti preparati a cui concedere la propria fiducia: professionisti che si dimostrino rispettosi e al tempo stesso sensibili.

Come valutare una ditta di onoranze funebri

Per capire se una ditta di onoranze funebri sia affidabile o meno, conviene valutare la sua solidità. Già, ma come fare? Prima di tutto, è importante che l’impresa abbia delle certificazioni: sono la dimostrazione di una struttura seria e, soprattutto, in grado di assicurare degli standard di qualità ben precisi, all’insegna della massima responsabilità. Per una famiglia, è importante sapere che la ditta di onoranze funebri alla quale ci si rivolge ha scelto di adeguarsi a norme internazionali ben precise. Una ulteriore garanzia di serietà deriva dalla presenza dell’agenzia in una associazione di categoria: anche in questo caso vuol dire che si è deciso di adeguarsi a specifiche modalità operative e di rispettare norme ben precise.

Il valore dell’esperienza

Sarebbe auspicabile informarsi anche sul livello di esperienza dell’impresa, cercando di capire da quanto tempo è operativa. È chiaro, infatti, che un’azienda che è presente sul mercato da diverso tempo garantisce una certa solidità. Ciò è ancora più importante in un momento storico come quello attuale caratterizzato da proliferare di imprese nel settore, e non tutte ugualmente affidabili e professionali.

La sede dell’impresa

Se si ha tempo a disposizione, conviene verificare e visitare la sede della ditta, anche per poter prendere una decisione oculata con tutto il tempo necessario. Le imprese migliori sono trasparenti, mentre quelle che forniscono solo un numero di telefono cellulare e nessun altro recapito sono, in genere, da evitare. Inoltre, una struttura solida possiede veicoli di proprietà per le cerimonie funebri e non li affitta ogni volta. Infine, conviene capire se i dipendenti sono assunti in maniera regolare o se, invece, si tratta di persone che non possono offrire la necessaria professionalità per una mansione così importante e delicata.