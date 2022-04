Carrelli per alberghi: utilità e ottimizzazione delle risorse

Sono davvero tante le attività che, giorno dopo giorno, è necessario organizzare quando si gestisce un albergo: proprio per questo motivo è fondamentale poter contare su una programmazione accurata. Molteplici sono i fattori di cui ci si deve preoccupare per una pianificazione mirata: preparare la sala colazioni, per esempio, ma anche pulire le stanze, gestire le aree comuni, occuparsi della lavanderia, e così via. I carrelli per alberghi si dimostrano degli alleati davvero preziosi per coloro che lavorano nelle strutture ricettive, anche perché sono utili in tanti reparti dell’albergo.

Alla scoperta dei carrelli per la biancheria

Un carrello biancheria per alberghi deve essere di sicuro funzionale, ma è importante che anche il suo design venga curato: è, infatti, un elemento che viene visto spesso dagli ospiti della struttura. Questa è la ragione per la quale è necessario considerare con la massima cura le caratteristiche più importanti e le tipologie principali dei carrelli destinati al servizio, alla pulizia e alla sala: soluzioni indispensabili per assicurare un’immagine pulita e positiva. I carrelli sono tutti dotati di ruote in gomma, in modo da ridurre i rumori; dispongono, inoltre, di una maniglia e hanno uno spazio per mettere gli oggetti.

Come è fatto un carrello

Un carrello può essere considerato a tutti gli effetti un armadio mobile: il suo contenuto, ovviamente, è importante. A seconda del tipo di carrello, inoltre, il contenuto può variare: ecco spiegato il motivo per il quale essi vengono attrezzati, e in generale configurati, per riuscire ad adattarsi allo specifico settore di riferimento, che a seconda dei casi può essere rappresentato dalle pulizie, dal rifornimento del frigobar o dal trasporto di bagagli e abiti. Quasi sempre i carrelli degli hotel necessitano di una grande quantità di spazio per riuscire a contenere forniture differenti, ma al contempo devono essere abbastanza stretti per poter passare comodamente nei corridoi.

Le caratteristiche principali

I carrelli sono tutti muniti di ruote piroettanti rivestite con dei comodi dischi antiurto. In alcuni casi due delle ruote sono in grado di frenare. I carrelli possono essere utilizzati su qualunque genere di superficie, come il parquet o altri pavimenti di pregio. La loro evoluzione è destinata ad aumentare sempre di più: così i carrelli potranno diventare più ergonomici e avere dimensioni più compatte, oltre a risultare più convenienti. È importante che questi dispositivi possano essere usati in condizioni di sicurezza ottimali: un aspetto che riguarda, fra l’altro, la postura dello staff. Da qualche anno a questa parte, in seguito alla crescente attenzione riservata alle scelte green e alle iniziative eco sostenibili, parecchie aziende hanno deciso di dare vita a carrelli progettati o realizzati con materiali riciclati, in modo da assicurare una durata più lunga.

Le proposte di Fas Italia

Come molte altre forniture alberghiere, anche i carrelli fanno parte del ricco catalogo di prodotti che Fas Italia mette a disposizione dei propri clienti: un prezioso punto di riferimento per tutti coloro che desiderano comprare prodotti che sono stati realizzati per un uso professionale. La scelta mirata di produttori europei e italiani consente, tra l’altro, di garantire alla clientela la massima trasparenza delle informazioni a proposito di ciò che riguarda la qualità e la provenienza dei prodotti.

I carrelli di servizio

I carrelli di servizio, per riuscire a svolgere il proprio compito nel migliore dei modi, devono presentare degli scomparti ad hoc che consentano di dividere i panni puliti da quelli sporchi. Inoltre, sarebbe auspicabile la presenza di uno spazio necessario per trasportare le lenzuola e la biancheria. Il carrello pesa molto, ma deve poter essere trasportato senza difficoltà dagli addetti dello staff: per questo motivo dovrebbe essere munito di ruote fisse da una parte e di ruote orientabili dall’altra parte. Quel che è certo è che un carrello di pulizia è molto importante e va usato con estrema attenzione: serve una pulizia quotidiana, nel contesto di una manutenzione accurata. Per quel che riguarda i carrelli degli addetti alla sala, invece, in molti casi sono muniti di alette laterali pieghevoli, grazie a cui possono passare con facilità dalle porte.