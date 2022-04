Cosa bisogna sapere prima di comprare un condizionatore

Quando si ha in mente di comprare un condizionatore, è necessario domandarsi prima di tutto che cosa ci si aspetta che faccia questo dispositivo. Lo scopo, come si può facilmente immaginare, di solito è quello di raffrescare i locali interni della casa. Tuttavia, quella del raffreddamento non è che la funzione di base, e a questa capacità si possono aggiungere ulteriori opzioni, in modo particolare nel caso degli impianti fissi. I modelli a pompa di calore, per esempio, possono essere usati anche in inverno perché aiutano a riscaldare i locali; vi si può ricorrere in autunno, magari, quando le temperature iniziano a scendere ma per legge il riscaldamento non può ancora essere acceso. Altre funzioni utili sono quelle di deumidificazione e di purificazione dell’aria che viene garantita dalla presenza di uno ionizzatore integrato.

Dove acquistare un condizionatore

Quando si è alla ricerca di un impianto per l’aria climatizzata da installare nella propria abitazione, vale la pena di affidarsi a Desivero, che propone una vasta scelta di condizionatori nel contesto di un ampio ecosistema di soluzioni e di servizi studiati su misura per la clientela.

Climatizzatori on-off e modelli inverter

La tecnologia di un condizionatore fisso può essere di tipo on-off o a inverter. In questo secondo caso, si ha a che fare con una regolazione della temperatura interna costante: in pratica, viene diffusa aria fredda al livello di potenza più elevato sin da quando l’impianto viene acceso, e ciò vuol dire che in men che non si dica si ottiene la temperatura che si desidera. Raggiunta la soglia, poi, la potenza viene ridotta, affinché la temperatura possa essere mantenuta. La differenza tra un condizionatore con tecnologia inverter e un modello on-off, quindi, è che nel primo caso il dispositivo resta sempre acceso, mentre nel secondo si spegne non appena la temperatura voluta viene raggiunta, per poi riaccendersi in caso di necessità. I condizionatori on-off costano di meno e sono più semplici; tuttavia, dato che comportano diversi sbalzi termici sono causa di consumi più elevati. Il suggerimento degli esperti, dunque, è di puntare su un climatizzatore inverter, in modo particolare nel caso in cui esso sia destinato a essere usato per un lungo periodo di tempo, se non addirittura per tutto il giorno.

La potenza di un climatizzatore

In vista dell’acquisto di un climatizzatore occorre sapere di quanta potenza c’è bisogno per riuscire a rinfrescare un particolare locale in maniera adeguata. Per questo si fa riferimento all’unità di misura dei British Termal Unit orari (BTU), grazie a cui si può conoscere la capacità di raffreddamento del dispositivo in un’ora. Per un locale di circa 33 metri quadri c’è bisogno di un condizionatore da 12mila British Termal Unit all’ora. Invece per dimensioni superiori la potenza non può essere inferiore a 18mila BTU orari. Ovviamente è la zona giorno che di solito necessita di un raffreddamento maggiore, dal momento che è quella in cui si trascorre la maggior parte delle ore. Di conseguenza in camera da letto si può installare un condizionatore con un livello di potenza più basso. Un aspetto che si deve sempre valutare è quello dell’efficienza energetica: è ovvio che a una capacità di raffreddamento più elevata corrisponde un consumo di energia maggiore.

Che cosa bisogna raffrescare

Fra i vari aspetti che devono essere presi in considerazione per un acquisto oculato c’è anche il numero di stanze che devono essere raffrescate. Nel caso in cui ci sia un unico locale da refrigerare, vale la pena di optare per una soluzione monosplit. Viceversa, quando c’è bisogno di una soluzione destinata ad ambienti molto ampi, o a tutta la casa, non si dovrebbe fare a meno di un impianto multisplit, in grado di garantire performance superiori. È utile ricordare che dalla quantità di locali dipende anche il numero di split, vale a dire di unità interne, che devono essere installati. Questo non vuol dire, comunque, che ci sia bisogno di uno split in ogni ambiente, a patto di tenere le porte aperte. Esistono anche gli impianti multi-split, che sono consigliati fra l’altro per le case che si sviluppano su più piani. In tal senso è bene basarsi anche sulla valutazione delle caratteristiche di isolamento termico e sull’esposizione al sole.