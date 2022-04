Elon Musk vuole comprarsi Twitter

La notizia che sta scombussolando il mercato finanziario nelle ultime ore, come spesso accade ultimamente, è dovuta alle parole dell’uomo più ricco al mondo. Elon Musk ha infatto dichiarato sui suoi profili social di aver fatto un’offerta per acquistare Twitter, il colosso americano del microblogging, per un prezzo di oltre 40 miliardi di dollari (54 usd ad azione circa). Nonostante l’offerta sia stata considerata bassa dagli analisti, Elon Musk ha ripetuto più volte che non intende negoziare e che questa è l’ultima offerta. Il motivo di questa offerta secondo molti è dovuto al fatto che Musk non apprezzi la gestione di Twitter, secondo lui con troppe censure, e ha intenzione di renderlo molto più libero. Questo potrebbe portare il valore di Twitter a crescere molto nelle prossime ore e per questo molti investitori hanno cominciato a investire su Twitter.

Come guadagnare dalle parole di Elon Musk

Ogni qual volta Elon Musk si pronuncia sui social non è mai banale e provoca degli spostamenti nei prezzi del mercato molto bruschi e offre molte opportunità di investimento. Il caso più eclatante è stato sicuramente il Doge Coin, la criptovaluta esaltata da Musk, che ha moltiplicato il suo valore in pochi minuti e molto velocemente. Anche in questo caso molto probabilmente sarà possibile approfittare delle parole di Elon Musk, sia se si completerà l’acquisto e sia se questo non accadrà.

Gli analisti sostengono che in questo momento precedente all’eventuale acquisto, è fondamentale investire seguendo le parole di Musk sui social, sperando si ripeta un caso Doge Coin.

Nel caso in cui l’acquisto sfumerà invece, secondo gli analisti le azioni Twitter cresceranno e prenderanno importanza, perchè trasperirebbe un grande segnale di forza della società.

Come investire su Twitter

