Consigli per la scelta dei regali per gli eventi promozionali ibridi

Con la cancellazione degli eventi promozionali durante la pandemia, il fulcro delle attività di marketing si è spostato verso la rete, con la creazione di strategie apposite per attirare l’attenzione dei potenziali clienti grazie all’utilizzo degli strumenti virtuali. Lo sforzo in termini creativi di organizzatori e aziende è stato notevole e col tempo la qualità di queste iniziative ha raggiunto risultati davvero degni di nota, tanto che, con la ripresa degli appuntamenti classici svolti di persona, quello che di buono è stato creato in questi due anni pieni di difficoltà viene ora sfruttato per la creazione di eventi ibridi. Questo significa che in alcuni si ha una commistione di partecipanti in presenza e virtuali, con un abbattimento sostanziale dei limiti geografici con l’allargamento conseguente delle frontiere relative al mercato di riferimento.

L’aspetto forse più difficile da affrontare in questi casi è quello del coinvolgimento degli spettatori presenti online, in modo da permettere anche a loro di essere parte integrante delle esperienze proposte di volta in volta. Vediamo quali possono essere i regali promozionali più adatti per questo tipo di audience.

La scelta del regalo promozionale più adeguato in base al target

Se dal vivo la partecipazione di chi si reca a un evento avviene in maniera quasi automatica, nel caso dei collegamenti da remoto questo processo avviene in maniera decisamente più mediata, ed è per questo che la scelta dei regali promozionali è così importante. Per raggiungere il massimo coinvolgimento possibile è necessario uno sforzo maggiore a livello organizzativo, e serviranno delle soluzioni in grado di tenere alta l’attenzione dei partecipanti.

Regali per i partecipanti virtuali

Abbigliamento

Come abbiamo già accennato in precedenza, coinvolgere chi si collega all’evento tramite il proprio schermo del pc può essere difficile. In linea di massima gli oggetti da mostrare agli altri tendono a far sentire questi partecipanti più importanti e connessi all’esperienza a cui stanno provando a prender parte. Per questo motivo le magliette, le felpe personalizzate, ma in generale tutti i capi indossabili contribuiscono a far sentire le persone al centro dell’attenzione, anche se fisicamente distanti. Le possibilità di customizzazione sono elevate e devono concentrarsi però sull’impatto visivo del logo, per forza di cose limitato tramite un collegamento virtuale. Ovviamente questa categoria di regali andrà benissimo anche per chi partecipa fisicamente all’evento.

Oggetti tecnologici

Un modo per rendere più partecipi le persone che si collegano da remoto è quello di fornirgli degli accessori in grado di facilitare o di migliorare l’esperienza virtuale. Parliamo di gadget elettronici che possono sempre essere utili quotidianamente e che vanno dalle pennette usb, ai power bank, passando per le cuffie e gli auricolari.

Regali per i partecipanti in presenza

Borse e accessori

In questa categoria di regali comprendiamo tutti quegli accessori utilizzabili quotidianamente per andare al lavoro o per fare sport all’aria aperta. Parliamo principalmente di zainetti e sacche, ma anche di berretti di lana o cappellini con visiera. La scelta dei colori in questi casi è importante e influisce sull’uso futuro che il destinatario farà del regalo.

Oggetti da viaggio

C’è la possibilità che chi partecipa fisicamente a un evento abbia dovuto affrontare un viaggio. Ecco perché scegliere determinati oggetti può rendere questa trasferta più godibile. Parliamo ad esempio di maschere per il sonno, cuscini per i voli aerei, ma anche tutti quegli accessori che non possono mancare nel necessaire del viaggiatore provetto.

Disinfettanti per le mani

Meglio evitare di regalare mascherine e simili perché si tratta di oggetti con cui abbiamo ancora a che fare e che fanno tornare in mente brutti ricordi del recente passato. Il disinfettante per le mani resta però un prodotto utile che ciascuno di noi deve sempre avere alla portata, ed è quindi da considerare un’alternativa azzeccata.