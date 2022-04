Profumi Burberry: dalla tradizione inglese a fragranze uniche

Burberry è un nome di tradizione secolare nell’ambito dell’alta moda e degli accessori di lusso: e i Profumi Burberry non fanno eccezione, sia per quel che riguarda le fragranze per donna che per quelle dedicate all’uomo. L’abilità dei maestri profumieri è quella di rendere la tradizione e lo stile assolutamente iconico della linea Burberry in delle fragranze dalla personalità chiara e ben definita.

Personalità chiara ma sempre elegante che si può già comprendere semplicemente osservando i flaconi dedicati alle fragranze della casa di moda: le linee sono eleganti e quasi minimal, senza mai rinunciare a tocco di stile in grado di fare la differenza.

I classici dei Profumi Burberry: Burberry Her e Burberry For Women

Fra le fragranze dedicate alle donne spicca sicuramente la linea Burberry Her: sono disponibili diverse varianti, tutte con caratteristiche particolari e in grado di adattarsi a diverse occasioni e personalità di chi le indossa. A cominciare da Burberry Her Blossom, una fragranza caratterizzata da luminosità ed energia, che sembra dedicata a una metropoli viva e vitale proprio come è Londra.

Le sue note dominanti sono quelle dei fiori di pruno, con cui si apre il profumo, seguito da un cuore di frizzante mandarino che ne costituiscono il cuore. A chiudere, la base legnosa del sandalo e del muschio, che contribuiscono a dare corpo e calore alla fragranza. Il tutto racchiuso in un flacone dalle linee semplici ma lussuose, che richiamano le prime boccette per profumi prodotte dalla casa di moda inglese.

Senza dimenticare il classico Burberry For Women: stiamo parlando di una delle fragranze più amate e conosciute a livello globale, utilizzate da tantissime donne e assolutamente inconfondibile. Perfetto come profumo quotidiano, per il suo aroma fruttato, dato dalle note di testa di ribes nero e dalla freschezza della mela verde.

I Profumi Burberry per lui: Mr Burberry Indigo e Burberry Classico Uomo

Anche la produzione di fragranze per uomo della Burberry vanta dei prodotti di assoluta eccellenza, dedicata a uomini che non si accontentano di un semplice profumo, ma che vogliono una fragranza in grado di esprimere la loro personalità. Proprio come Mr Burberry Indigo, dedicato all’uomo attivo, che trova nella natura la fuga dalla quotidianità fin troppo opprimente della vita cittadina.

Le note di testa sono quelle intense e agrumate del limone e del rosmarino, mentre menta piperita e violetta verde ne costituiscono il cuore fresco. La base aromatica e intensa è data dal legno di quercia e dall’ambra, come a voler sottolineare il legame sempre presente con la terra.

E anche per gli uomini è disponibile la fragranza classica, il Burberry Classico Uomo: perfetto come profumo da giorno, per accompagnare una giornata al lavoro o di relax, si apre con le note fresche del bergamotto e della lavanda. Il suo cuore di legno di sandalo e geranio e la base profonda è caratterizzata dalle note solari dell’ambra e del legno di cedro.

I Profumi Burberry offrono un’ampia scelta fra stili e fragranze, dove è facile trovare quella più adatta al proprio gusto e al proprio stile.