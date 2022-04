Servizi di noleggio: quando ricorrere al lungo termine senza anticipo?

Nel 2021 il settore del noleggio auto a lungo termine è cresciuto di oltre il 18% rispetto al 2020 secondo i dati Dataforce, con un incremento superiore al 20% per i veicoli commerciali.

Formula sempre più gettonata da privati, professionisti e aziende, questa soluzione di mobilità permette di guidare un’auto sempre nuova ogni 3-5 anni, inoltre evita le preoccupazioni legate alla gestione del veicolo.

Tra gli innumerevoli vantaggi del noleggio a lungo termine c’è la possibilità di personalizzare il contratto in base alle proprie necessità, scegliendo i servizi desiderati oltre a quelli di base inclusi da qualsiasi operatore, come la manutenzione, l’assicurazione e l’immatricolazione del veicolo. Un dubbio abbastanza frequente riguarda il versamento dell’anticipo, un’opzione da valutare con attenzione.

Come funziona l’anticipo nel noleggio auto a lungo termine

Generalmente, la scelta di sottoscrivere un contratto senza anticipo risulta ideale per chi non dispone di particolare liquidità nell’immediato oppure per coloro che hanno la necessità di effettuare diverse spese contemporaneamente nel breve periodo.

In questo caso, è importante risparmiare cercando soluzioni convenienti, ad esempio controllando le offerte per il noleggio a lungo termine senza anticipo selezionate da portali di comparazione come Facile.it, che permette di mettere a confronto tantissime proposte delle migliori realtà di riferimento del settore.

Non corrispondere l’anticipo significa che al momento della stipula del contratto non bisogna pagare nulla, ad eccezione del deposito cauzionale rimborsabile previsto dall’azienda di noleggio auto. In questo modo basta scegliere l’auto adatta alle proprie necessità, personalizzare il contratto con i servizi desiderati e concludere l’operazione online o dal noleggiatore, con la possibilità di velocizzare i tempi di ritiro optando per una vettura in pronta consegna subito disponibile.

È importante ricordare che con o senza anticipo il costo del noleggio a lungo termine non cambia, quindi in entrambi i casi il prezzo pagato rimane lo stesso. Con l’anticipo l’importo del canone viene ridotto in modo proporzionale al valore del versamento iniziale, altrimenti si paga il prezzo completo, una scelta che incide solo sulla comodità del servizio e le proprie preferenze di pagamento.

I servizi inclusi nel noleggio auto a lungo termine senza anticipo

Un contratto di noleggio auto a lungo termine senza anticipo non presenta differenze rispetto a un contratto con anticipo. All’interno sono sempre presenti la manutenzione ordinaria e straordinaria del veicolo, la polizza RC Auto per la responsabilità civile autoveicoli, l’assicurazione PAI per la protezione del conducente, il soccorso stradale con servizio di assistenza 24/7 e l’immatricolazione dell’automobile per la messa su strada.

A questo pacchetto di base si possono aggiungere dei servizi complementari, a seconda delle proposte messe a disposizione dalla società di autonoleggio. Alcune compagnie, ad esempio, offrono la possibilità di includere gli pneumatici a plafond, la vettura sostitutiva, una copertura assicurativa aggiuntiva per la tutela legale, la telematica o condizioni assicurative migliori rispetto a quelle di base.

Ci sono anche soluzioni dedicate alla mobilità sostenibile, su cui l’Italia oggi sta puntando con decisione, come confermano anche le recenti dichiarazioni del ministro Giorgetti. Già al giorno d’oggi, del resto, le compagnie mettono a disposizione di aziende e privati il noleggio a lungo termine di un’auto elettrica o ibrida, oppure di veicoli endotermici a cui abbinare soluzioni di mobilità integrate. Ad esempio, alcune società propongono gli strumenti di ricarica inclusi nel canone di noleggio, per usufruire di un unico contratto con tutto quello che serve per la mobilità elettrica.

In altri casi è possibile noleggiare un veicolo endotermico o green e includere un monopattino elettrico o una eBike, da ripiegare e riporre nel bagagliaio dell’auto. In questo modo è possibile spostarsi in auto nelle strade extraurbane, per coprire l’ultimo miglio con un veicolo ecologico per la mobilità dolce negli spostamenti urbani. Tutte queste soluzioni sono disponibili sia noleggio con anticipo che senza, garantendo in entrambe le circostanze la massima personalizzazione del servizio.