Il trattamento della trombosi venosa profonda: dai farmaci alle calze antitrombotiche

La trombosi venosa profonda è un disturbo che non ci si può mai permettere di sottovalutare, in quanto può dare luogo a patologie decisamente gravi come l’embolia polmonare. È per questo motivo che in presenza di sintomi sospetti conviene sempre rivolgersi al medico, con una certa tempestività, onde evitare il degenerare e l’aggravarsi della situazione. Come si riconosce però una trombosi venosa profonda? Qual è il trattamento previsto per curarla e prevenire eventuali recidive? Scopriamolo insieme.

Trombosi venosa profonda: come riconoscerla

I sintomi della trombosi venosa profonda sono piuttosto subdoli, in quanto non sempre si manifestano in modo evidente e vengono in molti casi sottovalutati, proprio perché lievi. Quando si aggravano, significa che la situazione è da affrontare velocemente e diventa dunque più complessa da gestire oltre che pericolosa per via delle complicanze che potrebbe provocare.

Solitamente, tra i sintomi della trombosi venosa profonda localizzata alla gamba troviamo gonfiore, sensazione di calore della zona al tatto, arrossamento, tensione e dolore. È però importante precisare che queste sono manifestazioni che potrebbero presentarsi anche in altre occasioni e che dunque non devono essere considerati sintomi specifici della TVP. In estate ad esempio è piuttosto normale che le gambe si gonfino leggermente, per via dell’aumento delle temperature che porta ad una perdita di tonicità dei vasi sanguigni. Inoltre, se il problema riguarda entrambe le gambe è molto difficile che si tratti di trombosi venosa mentre se ad essere interessato è solo un arto è già molto più probabile.

Rivolgersi al medico è senza dubbio importante in tutti i casi, perché come abbiamo detto questa patologia deve essere diagnosticata e trattata il prima possibile.

Il trattamento della trombosi venosa profonda

Il trattamento della trombosi venosa profonda prevede 2 differenti approcci, che possono essere adottati in contemporanea o meno a seconda della gravità della situazione e del rischio di recidive.

Trattamento farmacologico

La terapia farmacologica prevede la somministrazione di medicinali chiamati anticoagulanti che hanno lo scopo di fluidificare il sangue e dunque facilitarne il flusso all’interno delle vene. Spesso, insieme a questi farmaci vengono prescritti al paziente anche i cosiddetti fibrinolitici o trombolitici, il cui scopo è quello di sciogliere i trombi. Solitamente la terapia è di lunga durata, ma tutto dipende dalla situazione nello specifico.

Trattamento meccanico

Quasi sempre è previsto anche un trattamento di tipo meccanico, molto meno invasivo rispetto a quello farmacologico ma decisamente efficace non solo per curare la trombosi venosa profonda ma anche per prevenire eventuali recidive. Tale terapia prevede l’impiego di uno speciale monocollant antitrombo a compressione graduata, raccomandato in modo particolare nei pazienti che hanno subito un intervento chirurgico ma in generale utile per favorire il corretto flusso sanguigno periferico. La compressione graduata consente infatti di esercitare una pressione su tutta la gamba, più accentuata a livello della caviglia e gradualmente inferiore a mano a mano che si sale. Parliamo di dispositivi medici che vengono ormai utilizzati di prassi e che si rivelano alquanto efficaci, anche per prevenire ulteriori episodi trombotici nei pazienti che presentano il rischio di recidive.