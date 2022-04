Come fare SEO on page: i suggerimenti di Giovanni Sacheli

Che cosa vuol dire riuscire a fare SEO in modo efficace? Per trovare una risposta a questa domanda abbiamo coinvolto Giovanni Sacheli di Eve Milano, esperto di digital marketing e search engine optimization.

Giovanni, fare SEO vuol dire…

Prima di tutto essere in grado di ottimizzare le pagine di un sito in modo efficace, così che Google e gli altri motori di ricerca vengano messi nelle condizioni di capire in maniera chiara ciò di cui trattano e di comprende come e perché meritano attenzione. A questo scopo c’è bisogno di mettere in pratica delle tecniche SEO ben precise ogni volta che si sviluppa un nuovo contenuto.

Quale obiettivo dovrebbe essere raggiunto?

Nel momento in cui un utente su Google digita una particolare parola chiave sta esplicitando una propria esigenza. Per esempio, egli potrebbe aver bisogno di ottenere informazioni a proposito di un certo tema, o di effettuare un acquisto, o di scaricare una risorsa. Questa è la ragione per la quale si deve fare in modo che i contenuti riescano ad assecondare in qualunque momento il bisogno che ha indotto l’utente a realizzare quella ricerca. Lo scopo di chi crea un sito e le sue pagine web deve essere quello di assecondare l’intento di ricerca degli internauti. In teoria, dopo che l’utente ha visitato la pagina che è stata predisposta in maniera specifica per raggiungere questo obiettivo, non dovrebbe aver più bisogno di continuare la propria ricerca altrove.

Le parole chiave sono ancora importanti?

Sì, ma si tratta di un concetto che da un certo punto di vista è stato superato. In pratica, non si deve più avere l’obiettivo di riempire di keyword i testi, ma occorre fare in modo che l’intento di ricerca degli utenti possa essere soddisfatto. In altri termini, dopo l’ottimizzazione SEO, i motori di ricerca riterranno quel contenuto valido al di là delle parole chiave.

Quali altri tecniche si possono applicare?

Sono molto importanti i backlink di qualità. Tutti i link in entrata sul sito rappresentano una sorta di attestazione di qualità, quasi come un voto che si riceve. Di conseguenza, maggiore è il numero di backlink che si ricevono da siti autorevoli e più elevata sarà la considerazione da parte dei motori di ricerca. Specialmente chi è agli inizi e potrebbe fare un po’ di fatica a ottenere dei backlink spontanei, pertanto a volte si rendono necessarie campagne di link building.

In che modo?

Per esempio si può domandare ad altri siti se potrebbero essere interessati a pubblicare o a ricevere un articolo: in tal caso, però, è fondamentale che il contenuto che viene proposto sia il più possibile interessante e di qualità. Il testo deve, inoltre, contenere un collegamento verso il sito che si desidera promuovere. I link dovrebbero arrivare da siti che affrontano gli stessi temi che vengono trattati nel sito su cui si sta lavorando, ma anche da siti multi tema e generalisti come i quotidiani online. Il mio consiglio, in ogni caso, è quello di non ricorrere a un numero eccessivo di link in un periodo di tempo troppo ridotto. Conviene, invece, distribuire un’attività di questo tipo nell’arco di qualche mese, così che il tutto risulti equilibrato e non faccia capire a Google che la comparsa di questi link non è proprio spontanea.

Si sente spesso parlare di SEO on page: di che cosa si tratta?

Questa pratica rappresenta l’ottimizzazione degli elementi che sono presenti nelle pagine di un sito web. Si tratta di un aspetto molto importante, e che per questo deve essere analizzato anche se può sembrare ostico per coloro che non hanno conoscenze specifiche in materia SEO. Gli accorgimenti che vale la pena di adottare sono molteplici: per esempio gli Url devono essere descrittivi e brevi, mentre le immagini devono essere utilizzate per migliorare la user experience. Quindi i nomi dei file devono essere modificati in modo che risultino descrittivi delle immagini. Infine, una particolare attenzione deve essere riservata alle meta descrizioni e ai meta titoli, che possono incrementare in misura significativa la quantità di clic che si ricevono.

Chi è Giovanni Sacheli

SEO esperto e consulente web marketing, Giovanni Sacheli è laureato alla Bocconi di Milano in economia aziendale. Dopo la laurea ha maturato un notevole interesse nei confronti del mondo del web e del settore dell’informatica; con il tempo si è focalizzato nello specifico sulle tecniche di search & social advertising e sulle metodologie di posizionamento su Google. Ha aperto il blog Eve Milano nel dicembre del 2009 per parlare di campagne PPC, Wordpress e ottimizzazione di siti web.