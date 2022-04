Lavoro e intrattenimento: continua a crescere l'uso degli smartphone

L'utilizzo degli smartphone è ormai all'ordine del giorno per una fetta sempre più ampia di italiani, che si ritrovano a svolgere le attività più disparate sui propri device mobili sfruttando la connessione Internet veloce . Secondo le stime, nel 2020 sono stati oltre 35 milioni gli italiani connessi in rete tramite smartphone e questo numero sembra destinato ad aumentare rapidamente: ecco perché.

L'amore degli italiani per lo smartphone confermato dalla statistica

Che gli italiani avessero una passione per gli smartphone e per internet lo si era capito già da tempo, ma oggi sono anche le statistiche a confermare questa impressione. Stando infatti ai dati raccolti dall'Osservatorio Mobile B2C 2021, sono oltre 35 milioni gli abitanti del Belpaese ad aver utilizzato una connessione web tramite smartphone nel corso del 2020, per una variazione positiva del +4,5% rispetto all'anno precedente.

Cresce anche il numero di ore trascorse utilizzando device mobili (77 di media per la precisione) e, parallelamente, aumentano le occasioni d'uso, grazie anche a un'offerta sempre più ampia di servizi digitali da sfruttare per lavoro e nel tempo libero. Con una prospettiva di ulteriore aumento per il 2021, in attesa che la tendenza venga confermata anche dai dati numerici, sono diversi gli elementi da considerare per comprendere appieno il fenomeno, reso sempre più forte sia dalla varietà che dalla qualità dell'offerta.

Lo smartphone al servizio dei lavoratori

Tra le principali occasioni di utilizzo degli smartphone vi sono senza dubbio quelle legate al lavoro, anche in virtù del passaggio sempre più consistente allo smart working . Il crescente ricorso al modello del "lavoro agile" ha reso ormai imprescindibili le tecnologie digitali sia da un punto di vista organizzativo che pratico: piattaforme come Trello e Slack, per esempio, permettono facilmente di restare in contatto con il proprio team di lavoro, di scambiarsi messaggi e di seguire l'avanzamento dei vari progetti anche da remoto, offrendo così un importante supporto per ogni tipo di attività.

Non meno importante è poi la possibilità di utilizzare internet e lo smartphone non soltanto per l'invio di messaggi ma anche per organizzare videoconferenze in streaming, come accade per esempio con applicazioni come Zoom, che proprio su questo tipo di servizio ha fondato il suo successo negli ultimi due anni.

Il boom dell'intrattenimento digitale da mobile

A coinvolgere una fascia molto eterogenea di utenti sono siti e app di intrattenimento, che permettono di accedere a diverse tipologie di passatempi in modo pratico e semplice. Dal settore dei giochi online, dalle piattaforme di casino online fino a quello dello streaming audiovisivo, in cui operatori del calibro di Amazon Prime Video e Spotify rappresentano ormai un riferimento per la visione di film e l'ascolto di musica in digitale, con gli smartphone è oggi possibile avere sempre a portata di mano qualsiasi tipo di svago, con evidenti vantaggi per ciò che riguarda velocità e accessibilità.

Il settore dell'intrattenimento digitale è tra i più fiorenti in assoluto già da diversi anni, ma con l'avvento delle tecnologie mobili e la diffusione degli smartphone ha conosciuto un ulteriore fase di crescita, resa possibile dalla disponibilità di sistemi facili da usare e accessibili ormai a ogni tipologia di utente, dai più esperti ai meno pratici.

Lo smartphone per effettuare acquisti online

La navigazione da mobile è ormai prevalente rispetto a quella dai dispositivi desktop, come dimostrano i dati registrati da gran parte dei siti web attraverso i servizi di analisi delle connessioni. La tendenza appare sempre più marcata anche sui portali di shopping , che vedono la maggior parte degli ordini in ingresso provenire proprio dagli smartphone: fare acquisti online da mobile piace a tutti perché l'esperienza complessiva risulta molto più agevole e pratica che in passato, caratteristiche destinate a spingere ancora più in alto il commercio elettronico a prescindere dai settori di riferimento.

L'uso degli smartphone crescerà ancora?

Di fronte a una tendenza così marcata, è facile immaginare una ulteriore crescita nell'uso degli smartphone da parte delle diverse fasce di utenza. L'introduzione di tecnologie sempre più avanzate e coinvolgenti rappresenterà infatti, con molta probabilità, un importante passo in avanti per questo mondo, che tra realtà virtuale, metaverso e soluzioni sempre più immersive trasformerà i device mobili in uno strumento imprescindibile per tantissime attività.