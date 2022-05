Come giocare in sicurezza

Il gioco d'azzardo può essere un'attività e un passatempo molto divertente se giocato con responsabilità e, soprattutto, sicurezza. Quando infatti andiamo a iscriverci a un qualunque portale, sito o piattaforma specializzata nel gioco d'azzardo, inseriamo un sacco di dati personali: a partire dalla nostra carta di credito o debito fino alla carta d'identità ecc. É chiaro, quindi, quanto sia importante questo aspetto, in particolare per chi magari si affaccia per la prima volta a questo mondo e non sa a quale specifico sito affidarsi. In rete è facile "cascare" in alcune trappole, sappiamo che internet da questo punto di vista non è il più affidabile dei mezzi.

Un processo lungo e difficile se fatto in autonomia

Può essere molto lungo e faticoso il processo di ricerca di un sito completamente sicuro dove poter giocare al casinò online in totale tranquillità, soprattutto se si è alle prime armi. Il primo passo potrebbe essere quello di controllare che il suddetto portale disponga di una licenza AAMS (oggi ADM), permesso fondamentale per ogni casinò in Italia per svolgere un'attività legale e completamente certificata. Controllare questo aspetto può essere già una buona cosa, ma probabilmente non basta per essere totalmente al sicuro.

Come trovare casinò online sicuri e affidabili in modo veloce e comodo

Ci sono diversi servizi che permettono di poter giocare in sicurezza in qualunque casinò online o piattaforma di gioco d'azzardo. Portali come Time2play.com, per esempio, offrono la possibilità di confrontare migliaia di casinò online per giocare in sicurezza, ma non solo: avrete l'opportunità di confrontare e vedere chi sono i migliori casinò online con un'attenta e approfondita valutazione di diversi criteri che guardano all'esperienza del giocatore a 360°.

Certificati di sicurezza

Per garantire un’esperienza di gioco il più sicura possibile, è fondamentale anche verificare che la determinata piattaforma a cui decidiamo di affidarci possegga certificati di sicurezza SSL (Secure Socket Layer) i quali garantiscono la tutela della privacy e delle informazioni legate ai vari metodi di pagamento. Non basta quindi che il sito disponga di una licenza ADM come scritto sopra.

Metodi di pagamento

Sui casinò online si possono utilizzare diversi metodi di pagamento, tra cui le carte bancomat tipo Visa o Maestro che stabiliscono dei limiti ai prelievi che effettuate e non possono andare in rosso. E proprio sui metodi di pagamento si può verificare un’ulteriore cosa: se infatti il sito dispone di diversi metodi di pagamento (come carte di credito, Postepay, Paypal) è un segnale di efficienza e di qualità da parte degli stessi operatori nel mercato delle transizioni digitali.

Tra le carte prepagate, la più diffusa è sicuramente Postepay che potete richiedere tranquillamente in qualsiasi ufficio postale ed è molto comoda da ricaricare.

Se invece vogliamo affidarci a un portafoglio elettronico, la migliore scelta resta Paypal che ci permette anche di non condividere i dati della nostra carta e di ricaricare il nostro saldo senza nessun tipo di addebito.

Recensioni e provenienza App

Dare un occhio anche alle recensioni dei clienti può essere un’ottima verifica. Ovviamente non ci si può basare su quest’ultime, ma un numero elevato di recensioni negative potrà essere un campanello d’allarme per voi. Controllare sempre, infine, da dove scaricate le app di gioco: sono fortemente sconsigliati i file di origine APK. Affidatevi soltanto agli store originali come Apple Store oppure Play Store o Huawei App Gallery.