Tradizione molisana: ecco i giochi più antichi

Spesso si sottovaluta come il gioco, nella sua accezione più generale, sia un’attività che è radicata nelle tradizioni di un popolo. D’altronde, la storia insegna come nel corso dei secoli, gli uomini abbiano sempre cercato un modo per organizzarsi al meglio e divertirsi in compagnia. L’importanza per la possibilità di socializzare al meglio non può essere tralasciata: basti pensare che al giorno d’oggi vi siano degli storici che si occupano proprio di questo.

Dai giochi è possibile comprendere tantissimi aspetti di un popolo e capire come socializzino tra di loro gli uomini, in determinate situazioni. Letteratura e arte ci dimostrano come tantissimi giochi con tradizione secolare siano ancora oggi praticati e amati, da giovani e anziani.

Evoluzioni

Ma non è tutto. Le attività ludiche hanno dimostrato anche eventuali contatti tra popoli e culture differenti. Ciò è riscontrabile in tutte le Regioni italiane, specialmente nei giochi tradizionali, legati alle strutture culturale di un certo territorio. A prescindere da ciò è interessante notare come oggi stiamo assistendo ad una evoluzione, un cambiamento del concetto di divertimento e di gioco.

Tradizioni molisane

Ma qual è la situazione in Molise? Parliamo di una Regione particolare, dove ancora oggi moltissime tradizioni antiche vengono coltivate e sono diffuse e tramandate. Tra i più grandi giochi troviamo probabilmente l’Albero della Cuccagna. Si tratta di un gioco realizzato grazie ad una cima che si lega ad un alto palo, su cui si colloca una ruota dalla quale pendono dei premi (generalmente dei cibi).

Per ottenere quest’ultimi è necessario arrampicarsi sul palo e riuscire a prenderli: una cosa assolutamente non semplice! In primis perché l’albero è coperto di grasso ed è molto scivoloso. Come non citare, poi, il gioco della saltacavalla molisana. Quello che in dialetto spesso viene chiamato zompacavalle: si tratta di un gioco di squadra che si basa sull’agilità, ma anche sulla resistenza. I giocatori sono impegnati a dividersi in due squadre; i capisquadra devono tirare la conta (z mena ru tocche) e la squadra che perde assume il ruolo del “cavallo”.

Che significa? Che dovrà piegare con capo e busto in avanti e, l’uno dietro l’altro, posizionarsi in modo tale che l’altra squadra possa salirvi sopra. Quando nel salto i giocatori che stanno sopra cadono, allora vengono invertiti i ruoli. Infine, è particolarmente diffuso e noto in Molise il gioco della corsa con il cerchio. Si tratta di un gioco che vede l’utilizzo di un cerchio metallico (ricavato da vecchi secchi inutilizzati) e questo viene spinto in maniera tale che rotoli grazie ad una mazza uncinata. C’è un percorso ad ostacoli da attraversare, sempre facendo correre il cerchio.