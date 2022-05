Mettersi in proprio: come scegliere il momento giusto?

Quando si decide di praticare l’attività di libero professionista occorre aprire la partita Iva presso l’Agenzia delle Entrate, un passaggio fondamentale che permette di identificare precisamente l’attività imprenditoriale svolta. Se da un lato le prestazioni di lavoro occasionale non sono soggette a tale regime fiscale, d’altro canto il lavoro che viene eseguito in modo autonomo, abituale e continuativo deve avere un numero di partita Iva, come fosse una sorta di codice fiscale per le aziende.

Che si tratti di libera professione come quella di uno psicologo, di un avvocato, di un negoziante o di un’attività commerciale online, in ogni caso occorre assolvere ad una serie di oneri burocratici e legali per essere in regola con le vigenti norme fiscali. Per aprire la partita Iva bisogna compilare e presentare il modello AA9/7 all’Agenzia delle Entrate o di persona o in via telematica, dal sito della stessa agenzia. Inoltre, la registrazione deve essere effettuata entro trenta giorni dall’inizio dell’attività, bisogna scegliere il codice Ateco che indica nel dettaglio il tipo di attività, quali spese si possono scaricare in caso di regime forfettario e se sarà necessario o meno iscriversi come ditta individuale presso la camera di commercio.

L’attività professionale svolta può essere sottoposta a regime forfettario o quello ordinario secondo una specifica scelta dell’esercente. Nel primo caso ci sono maggiori agevolazioni fiscali soprattutto per le nuove attività mentre nel secondo le tasse si calcolano in base a scaglioni di reddito e alla relativa Iva.

Chiunque abbia una partita Iva è poi tenuto a iscriversi alla cassa previdenziale di competenza della propria attività per il versamento dei contributi pensionistici, all’emissione di regolare fattura al momento della vendita di un bene o servizio e alla dichiarazione dei redditi annuale.

Seppur densa di aspetti tecnici la burocrazia inerente all’apertura della partita Iva può essere facilmente risolta attraverso i servizi “all inclusive” per professionisti e imprese individuali offerti da Fiscozen, la piattaforma che consente di affrontare le questioni fiscali di un’attività in modo semplice ed efficace. Un consulente fiscale, esperto di ogni specifica attività commerciale risponde in breve tempo e in modo esaustivo a tutte le domande del caso proponendo soluzioni su misura. Inoltre, con l’ausilio dell’app per la gestione della partita Iva è possibile creare e organizzare le fatture, tenendo sotto controllo tasse e spese da pagare con previsioni fino a 24 mesi. Fiscozen provvede anche alla compilazione della dichiarazione dei redditi e degli altri adempimenti amministrativi richiesti durante l’anno per avere una situazione fiscale sempre in regola con le scadenze.

Le opportunità per chi intende intraprendere un’attività da libero professionista sono davvero tante e Fiscozen rappresenta un’ottima soluzione per affrontare tutte le faccende imposte dalla burocrazia in modo facile e veloce.