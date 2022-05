La tua pelle è pronta per l’estate?

La pelle secca è un problema che hanno molte persone ed è davvero fastidioso. Le cause principali possono essere l'utilizzo di detergenti troppo aggressivi, sbalzi di temperatura, lavaggi frequenti con acqua troppo calda ecc. La nostra cute appare disidratata, fragile e può screpolarsi.

Gli indizi di una pelle secca possiamo percepirli quando torniamo da una giornata passata all'aperto e sentiamo la pelle tirare.

Quali sono le cause di una pelle disidratata?

disidratazione

età

tempo trascorso all’aria aperta

utilizzo di detergenti troppo aggressivi.

In vista dell’estate è importante preparare al meglio la nostra pelle. Infatti, le temperature calde ci porteranno a scoprire sempre di più il nostro corpo e saremo costretti a mostrare una pelle ricca di inestetismi e irritazioni varie.

Inoltre, in estate la secchezza della pelle potrebbe aumentare a causa di:

aria condizionata

raggi UV

vento

In particolare, i raggi solari ci faranno produrre più radicali liberi possono far seccare ulteriormente la nostra pelle fino a farla screpolare.

Ecco perché iniziare la stagione estiva con una bella pelle idratata, ci permetterà al contrario di avere un’abbronzatura invidiabile mantenendo una pelle liscia senza fastidiose screpolature.

Consigli per una pelle idratata

Ci sono tanti accorgimenti che possiamo adottare per proteggere la nostra pelle:

usare detergenti delicati,

usare i guanti quando facciamo il bucato a mano o laviamo le stoviglie,

lavarci con acqua tiepida e non bollente,

optare per abiti di materiali traspiranti come lino, cotone, possibilmente bianco e biologico.

mangiare alimenti ricchi di vitamine e anti-ossidanti, evitando caffè e alcool che disidratano.

Quando è necessario acquistare una crema per pelle secca?

Tuttavia, può capitare che nonostante le nostre attenzioni, la pelle continua a risultare secca. In questo caso, diventa inevitabile acquistare una crema per pelle secca.

Quale crema idratante introdurre nella nostra beauty routine?

A volte, capire quale sia la miglior crema per pelle secca presente in commercio può diventare complicato. Infatti, ce ne sono alcune che costano poco ma non risultano efficaci; altre super costose magari lo sono ma risultano troppo aggressive.

Per fortuna in commercio è possibile trovare i prodotti Physiogel particolarmente indicati per tutti i problemi di pelle secca, irritazioni e screpolature. È adatta sia per adulti che per la pelle dei bambini.

Crema idratante Physiogel

Questa non è la solita crema per pelle secca presente nei negozi, Physiogel utilizza la tecnologia BioMimic, la quale non fa altro che rafforzare il normale funzionamento della nostra pelle, infatti nel nostro derma viene prodotto il sebo, che serve per proteggere la pelle da tutto ciò che si trova nell’ambiente esterno (inquinamento, batteri, raggi UV ecc)

La tecnologia BioMimic è un meccanismo liporestitutivo che riesce a ridare alla pelle la sua omogeneità, ricostruendo il "film idrolipidico", prevenendo che la pelle continui a disidratarsi e a screpolarsi.

Crema lenitiva contro le irritazioni cutanee

Spesso può capitare di avere parti del corpo soggette a irritazioni cutanee (arrossamenti, pruriti, screpolature).

Le cause possono essere molteplici.

La crema lenitiva Physiogel Ha un’azione calmante e lenitiva grazie a una biotecnologia particolare caratterizzata dalla presenza di lipidi bioattivi che neutralizzano i recettori che causano infiammazione e prurito, ottenendo un effetto calmante.

Non ci resta che andare ad acquistarlo nella nostra farmacia di fiducia!