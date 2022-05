Il camino a legna ventilato: pregi e vantaggi

Il camino a legna è una delle numerose soluzioni architettoniche a cui si può fare riferimento in un contesto abitativo allo scopo di riscaldarlo e al tempo stesso arredarlo. Merito del fascino straordinario di questo elemento, che ha la capacità di mettere in risalto e valorizzare qualunque ambiente in cui viene posto. I camini a legna ventilati, in particolare, possono essere ritenuti una pratica evoluzione dei caminetti tradizionali, e sul mercato odierno spesso vengono scelti in virtù delle alte prestazioni termiche che sono in grado di garantire. Il risparmio energetico di cui si può usufruire è una delle caratteristiche di primaria importanza di questi camini, sempre che la loro manutenzione venga effettuata con regolarità.

Dove comprare un camino a legna

Barzotti è il nome di riferimento per chiunque desideri acquistare un camino a legna ventilato. Si tratta di un’azienda che vanta più di 40 anni di professionalità e di esperienza in questo settore. Nata nel 1976, la realtà di Barzotti oggi mette a disposizione una selezione ricercata di articoli che provengono dai marchi migliori presenti sul mercato, a prezzi sempre molto vantaggiosi.

Fuoco chiuso e fuoco aperto

Al pari degli altri camini a legna, anche quelli ventilati possono essere di due tipi: a fuoco chiuso e a fuoco aperto. Questi ultimi sono frequenti nelle case di campagna e in generale nei contesti più antichi. Si ha a che fare, in questo caso, con fiamme libere grazie a cui si ottiene una piacevole atmosfera, per il giusto mix tra calore e intimità. I camini a legna ventilati a fuoco aperto possono essere utilizzati, in alcuni casi, perfino per cucinare; realizzati in muratura, sono in grado di diffondere l’aria calda in modo piuttosto omogeneo. I camini ventilati a fuoco chiuso, invece, devono il proprio nome al fatto che la camera di combustione è chiusa da uno sportello in vetro ceramico. Si tratta di modelli che a loro volta garantiscono una resa termica di livello elevato.

Le caratteristiche di un camino a legna ventilato

Quasi sempre un camino a legna ventilato è caratterizzato dalla presenza di un elemento a camera a chiusa, con una finestra in vetro termico trasparente grazie a cui è possibile osservare le fiamme. Questa tipologia di camino è considerata particolarmente innovativa, e in più ha la capacità di regalare un sistema di riscaldamento molto efficiente. Il fuoco genera calore che si diffonde tramite un sistema di ventilazione forzata. Chi lo desidera ha la possibilità di modificare l’impianto termico di casa ricorrendo a inserti per camini a legna in modo da rinnovarlo e avere a disposizione performance termiche notevoli.

Tutti i vantaggi

I benefici che scaturiscono dalla presenza di un camino a legna ventilato in casa sono numerosi. Stiamo parlando, infatti, di un dispositivo alquanto pratico e al tempo stesso economico, in grado di garantire la massima sostenibilità a livello ambientale. Non a caso, sempre più interior designer e architetti prendono la decisione di ricorrere ai camini a legna ventilati, anche perché le fiamme a vista offrono una resa scenografica unica. Prima di procedere all’installazione è indispensabile valutare le dimensioni degli ambienti della casa. Con dei bocchettoni ad hoc, il sistema di areazione può essere collegato con il camino ventilato. Di conseguenza non viene riscaldato un solo ambiente, ma l’aria calda può essere diffusa con rapidità e facilità in più locali.

Come funziona

In un camino a ventilazione forzata un motore elettrico aspira l’aria. Dopo che questa è stata riscaldata, un sistema di tubature dedicato la reintroduce nel locale, affinché l’intera abitazione possa ottenere il calore necessario. Va detto, in ogni caso, che non sempre la ventilazione è forzata, visto che è possibile trovare sul mercato anche modelli di camini a legna a ventilazione naturale. Qual è la differenza fra le due soluzioni? Nel caso della ventilazione naturale, il camino è dotato di diverse aperture che rendono possibile la penetrazione di aria proveniente da fuori. L’aria viene riscaldata dall’azione del fuoco e poi fuoriesce attraverso delle aperture o finisce in un sistema di canalizzazione. Ci sono due ambienti in cui non è possibile installare i camini a legna ventilati: la cucina e la camera da letto.