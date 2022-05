Mercato valutario: sempre più investitori si affidano ai robot forex per fare trading

Negli ultimi mesi si è creata una profonda asimmetria tra le forward guidance e le politiche monetarie delle principali Banche Centrali mondiali: difatti, se sul fronte orientale la Bank of Japan e la PBOC -Banca Popolare Cinese- continuano a mantenere posizioni decisamente espansive, in occidente il problema inflazione ha costretto i Board di riferimento ad essere meno accomodanti; anzi se la BCE guarda ancora con prudenza all'evoluzione della crisi geopolitica, la FED e la Bank of England hanno già dato il via ad una stretta sui tassi ufficiali di riferimento. Tutto ciò, di concerto alle strutture dei cicli economici dei vari paesi, ha creato -e continua ancora a farlo- numerose opportunità di investimento sulle coppie di valute: l'interesse per questo specifico segmento di mercato è cresciuto molto anche fra coloro che hanno poca esperienza nel settore e per questo motivo si sta diffondendo sempre più l'impiego di dispositivi, come ad esempio i robot forex, che consentono persino ai principianti di operare in autonomia.

Come funziona un robot forex

I trading robot forex sono software in grado di interfacciarsi con alcuni tool di investimento: la loro peculiarità risiede nella capacità di gestire automaticamente l'esecuzione degli ordini su un determinato asset finanziario, in questo caso le valute. Gli input di acquisto e di vendita sono generati da un algoritmo che analizza i vari sottostanti alla ricerca di pattern su cui strutturare la strategia; dopo aver decodificato il livello di ingresso, il trading system si occupa ovviamente della disposizione del trade. Gli expert advisor sono compilati con un linguaggio macchina e, spesso oltre a definire la strategia sistematica, sono utilizzati per ricevere segnali forex da provider esterni e applicarli automaticamente su un account di destinazione.

Fra i linguaggi di programmazione più conosciuti bisogna annoverare sicuramente C++, tuttavia l'attività dei broker online ha contribuito enormemente alla diffusione di MetaQuote, il codice sorgente della piattaforma di trading -MetaTrader- più utilizzata sul foreign exchange market. Il tool non solo consente di caricare indicatori proprietari e script, ma soprattutto permette di compilare ogni genere di trading system; inoltre la possibilità di testare le strategie gratuitamente ha ampliato ancor di più il bacino di utenza, tanto che attualmente l'approccio sistematico rappresenta la principale risorsa anche fra operatori con elevato know how nel settore. Difatti il beneficio di escludere completamente la componente discrezionale-emozionale dall'esecuzione di una strategia di investimento costituisce un plus non di poco conto.

Robot forex: dai sistemi a pagamento alle risorse gratuite

L'offerta di trading system a pagamento è molto variegata: sono disponibili software che richiedono un canone periodico, una spesa una tantum oppure una fee che va ad aggiungersi alla commissione round turn di ciascun lotto trattato. I risparmiatori hanno la facoltà di scegliere tra molteplici tecniche: sistemi che agiscono sui breakout dei prezzi delle valute, altri che sfruttano strategie direzionali; fra le tante opzioni vi sono addirittura expert advisor incentrati sullo scalping: coniugando in contemporanea queste filosofie di trading si può ottenere una perfetta diversificazione multi-strategy sul mercato valutario. È opportuno evidenziare tuttavia che anche nella gamma di servizi messa a disposizione dai broker è possibile reperire dispositivi estremamente validi: fra le risorse gratuite vi sono plugin altamente tecnologici, come ad esempio i sistemi di Intelligenza Artificiale.

Un altro meccanismo particolarmente apprezzato per investire in automatico sulle coppie di valute è il copy trading; difatti, anche se profondamente diverso da un robot forex, è molto diffuso nel mondo degli investimenti online proprio per la sua semplicità di fruizione. il sistema di sharing è di norma integrato nel tool di negoziazione dei broker online e gli utenti non devono far altro che selezionare le strategie più interessanti, condivise sulla piattaforma e collegate all'asset class, e replicarne i trade su un account personale.