Espositori vino: cosa sono e quali sono i modelli migliori

Il vino, ad oggi, non è solamente una bevanda che ci allieta le serate con amici e parenti, ma è divenuto un vero must have di design: prima di essere degustato in una cena o per una serata di relax, le bottiglie più belle e particolari possono divenire un vero e proprio complemento d’arredo, e con loro, gli appositi espositori: è possibile trovarne di varie forme, dai più semplici, ai più elaborati ed eclettici che, oltre a mantenere ordinate le bottiglie di vino, fungono da vere e proprie opere d’arte.

Gli espositori di vino possono essere, oltre che belli, anche funzionali: l’opzione refrigerante, ad esempio, permette di mantenere le bottiglie alla giusta temperatura, solitamente si tratta di cantinette oppure di espositori mono bottiglia, dalle dimensioni ridotte, facili da appoggiare sul tavolo durante una cena.

Un’altra categoria di porta vino sono gli espositori a parete: possono facilmente essere fissati alla parete tramite viti di supporto e arredano con gusto ed eleganza, spesso si possono osservare nei ristoranti e nei wine bar. Questa è la soluzione per chiunque possegga una collezione importante di vino, infatti, questi espositori contengono un numero maggiore di bottiglie, fino a ricoprire un’intera parete.

Moltissimi dei più famosi designer mondiali lavorano continuamente per creare espositori nuovi, con forme che spaziano dalle classiche alle più moderne, utilizzando anche vari materiali per far in modo che il porta bottiglie sia in armonia con i vari stili di arredo.

Ad oggi, questo oggetto, risulta sempre più ricercato sul web: salvaspazio e funzionale, è un complemento d’arredo di grande effetto scenico e utilità e si possono trovare tantissime opzioni e scelte.

Decidere quale sia l’espositore più adatto, potrebbe non essere così facile: online, infatti, si trovano vati modelli, materiali, che, se non esperto in materia, potrebbero portare il cliente ad una valutazione errata. Innanzi tutto, vanno valutate le esigenze e reali necessità:

La fascia di qualità in relazione all’utilizzo, ad esempio, prodotti di classe Entry level, economici e basici, sono perfetti per chi vuole spendere poco, non ha pretese e ne fa un utilizzo sporadico, di livello intermedio dove si trovano prodotti semi professionali, che garantiscono qualità e prestazioni a prezzi abbastanza contenuti oppure di livello professionale, espositori costosi dalle elevate prestazioni per chi vuole ottenere il massimo del lusso e della qualità

La tipologia: in base ai progetti del cliente, prima di effettuare una scelta, vanno prese in considerazione le varie caratteristiche

Il materiale di costruzione: da valutare la solidità della struttura e il tipo di materiale che si adatta meglio allo spazio nella quale verrà installato l'espositore

La facilità di utilizzo, soprattutto per chi non è un esperto nel settore, è un'altra importante caratteristica da non sottovalutare

Un altro utile consiglio per la scelta finale si basa sulla lettura delle varie recensioni dei prodotti da parte di altri clienti in modo da permettere una scelta migliore, ponderata e reale sulle proprie aspettative.

Questo si può effettuare su Amazon, ad esempio, dove si trovano molteplici prodotti e tantissimi clienti che rilasciano recensioni veritiere.

Quindi, se a casa vogliamo tenere la nostra collezione di vini in mostra cosa facciamo? Nulla di preoccupante, con questi consigli, chiunque si può avvicinare al mondo degli espositori senza rischiare errori.

In seguito, verranno elencate alcune tra queste per indirizzare il lettore e scoprire i vantaggi e le caratteristiche dei vari espositori.

PORTABOTTIGLIE ESPOSITORE DI VINO CROMATO DAL DESIGN MODERNO

Questo espositore di vino è adatto ad accogliere fino ad un massimo di 12 bottiglie di vino o champagne, il design moderno ed elegante, lo rende il complemento d’arredo perfetto per donare un tocco originale alle bottiglie, la finitura cromata inoltre rende questo oggetto molto versatile e facilmente abbinabile a tutti gli stili di casa.

Per la pulizia, questo porta bottiglie non richiede grandi sforzi: basta un panno in microfibra inumidito e torna subito splendente. Il brand che lo produce è proprio Amazon Basics, che ha creato questo espositore che misura 20 x 17 x 70 cm e ha un peso di 2,3kg, garantendo una eccellente soluzione salvaspazio, con una robusta struttura, ma elegante e moderna al tempo stesso.

Le bottiglie vengono riposte in posizione orizzontale e rimangono in posizione e ben distanziate grazie alla forma ergonomica dell’espositore, evitando che le bottiglie rotolino o urtino le altre.

VANTAGGI

Tra i tanti vantaggi che questo espositori di vino offre, troviamo:

Non necessita di montaggio in quanto arriva già utilizzabile a casa, pronto ad accogliere le bottiglie di vino

La cromatura è ben fatta, non ci sono discrepanze o discromie

Le saldature che mantengono stabile la struttura sono ben fatte e sono pressoché invisibili

Il prezzo è un altro punto di forza: offre qualità ad un costo molto ridotto

È adatto a contenere bottiglie di vino e prosecco, sia di 0,75 che da 1 litro

Le bottiglie rimangono belle stabili al suo interno, non scivolano e non rotolano, inoltre anche la struttura è molto solida, non si muove quando si vanno a prendere o riporre i vini

Le dimensioni ridotte permettono di posizionare questo oggetto ovunque senza dover trovare grandi soluzioni

KINGRACK - PORTABOTTIGLIE DA 6 BOTTIGLIE DI VINO

L’espositore Kingrack è un porta bottiglie per vino, con un appoggio in metallo e rame per i calici. Questo oggetto è in puro stile industriale, dai colori scuri, si adatta bene ad ogni tipo di stile e ambiente. Le dimensioni ridotte, 45 x 15 x 36 cm, lo rendono perfetto per ogni spazio, necessita di un facile montaggio: basta inserire i supporti per bottiglie e calici negli appositi fori, senza l’utilizzo di viti o attrezzi, ed il gioco è fatto. Il design 2 in 1 è il perfetto connubio tra un porta bottiglie ed una porta bicchieri: ha 6 comodi spazi per le bottiglie di dimensioni normali (0,75 o 1 litro) e 4 per i calici.

Le bottiglie vengono poste orizzontalmente: il vino si mantiene meglio in quanto il tappo di sughero rimane umido favorendo la freschezza e l’aroma della bevanda. La qualità di produzione è ottima grazie alla prima scelta delle materie prime: legno di acacia e metallo, trattato con rivestimento antipolvere, antigraffio e antiruggine, lo rendono durevole nel tempo ed esteticamente molto bello. Dispone inoltre di utili piedini antiscivolo in silicone che riducono i graffi sul piano dove viene riposto.

VANTAGGI

L’espositore Kingrack porta bottiglie di vino, offre indubbiamente molti vantaggi, tra i quali troviamo:

La robustezza della struttura di metallo e la facilità del suo montaggio lo rendono una scelta ottima per i clienti più esigenti

La bellezza della struttura di legno di acacia regala un tocco elegante e country al tempo stesso, mantenendo lo stile industriale, resistente ai graffi e alla polvere

Le dimensioni ridotte rendono l'espositore perfetto per essere posizionato ovunque: una volta effettuato il montaggio, questo porta bottiglie e calici misura di base come un foglio di carta A4

Il prezzo è economico per la qualità offerta dai materiali

I porta-bicchieri sono un tocco in più di stile ed eleganza: permettono di avere tutto l'occorrente per gustare un buon calice, senza doversi spostare

SCAFFALE PER BOTTIGLIE DI VINO IN ALLUMINIO

Questo espositore per bottiglie di vino, progettato e realizzato da Michael Noll, è un bellissimo complemento d’arredo color argento, con una solida struttura in alluminio e dallo stile super moderno. Le misure sono 20 x 34 x 78 cm e può ospitare fino ad un massimo di 21 bottiglie. L’espositore non solo è pratico, ma grazie ai materiali e alla forma, regala un tocco lussuoso agli ambienti dove si trova.

Il portabottiglie può essere posizionato senza problemi ovunque vista la notevole stabilità della struttura. Un tocco in più, come nota di stile, è la produzione: interamente fatto a mano questo espositore è unico nel suo genere.

VANTAGGI:

Il porta bottiglie a scaffale offre tanti vantaggi ed è adatto per: