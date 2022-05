Quali caratteristiche valutano gli esperti e i recensori di siti web online?

I siti di betting online conseguono un successo crescente presso i giocatori, anche per merito dei bonus di benvenuto, dedicati ai nuovi utenti. Si tratta di uno strumento di marketing che come in altri settori, prevede che coloro che si registrano al sito per la prima volta ricevano un bonus.

Per gli scommettitori spesso è difficile scegliere tra i migliori bonus scommesse in Italia, dato che valutarli alla luce di quanto offrono e dei requisiti che impongono non è semplice. Uno strumento utile agli utenti indecisi è il portale SitiScommesse.com, uno dei principali player in Italia per la recensione dei siti scommesse da parte di esperti del settore. Qui viene proposta un’analisi aggiornata con i bonus dei bookmakers AAMS e tutte le loro caratteristiche.

Siti scommesse, bonus sempre diversi

Basta navigare un po’ in Internet sui portali dei migliori operatori per scoprire bonus bookmakers davvero innovativi. Le offerte spaziano ma è facile trovare proposte molto vantaggiose per i giocatori che desiderano cominciare a divertirsi con il betting online.

Viviamo un momento storico particolare per gli operatore del betting. Dopo le difficoltà imposte dalla pandemia alle agenzie sul territorio, la concorrenza tra siti di scommesse online e agenzie fisiche è più accesa che mai. D’altro canto l’aumento dei giocatori interessati al gioco a distanza, praticabile in sicurezza anche tramite smartphone e tablet, ha intensificato anche la competizione tra i vari siti di gioco virtuali, a suon di quote anche su eventi come il prossimo Palio e di promozioni.

Questi sono ben pubblicizzati sulla home page dei vari siti di scommesse legali in Italia, ma non bisogna dimenticare che sono caratterizzati da termini e condizioni da osservare, pena l’irricevibilità del premio. Ed è proprio al regolamento, in cui sono indicati tutti i requisiti da rispettare, che prestano attenzione gli esperti del settore per valutare le offerte migliori tra i bonus benvenuto scommesse.

Bonus benvenuto, cosa valutano gli esperti

Gli italiani amano le scommesse e ma è sempre bene valutare come districarsi tra le molte aziende presenti online. Facciamo un esempio tra due bonus benvenuto attualmente online. Il primo è un bonus sul primo deposito fino a 305€, il secondo è un bonus fino a 500€ sui primi tre depositi. Qual è il più conveniente per i giocatori? Per dirlo bisogna analizzare i termini e condizioni del bonus, che includono tutti i requisiti da soddisfare.

La prima cosa da considerare è il cosiddetto rollover, ossia i requisiti di puntata. Questo indica il numero di volte in cui un determinato bonus deve essere giocato, per poter essere convertito in denaro prelevabile. Tale requisito può essere molto variabile nel mondo delle scommesse: va da x1 a x30 e com’è facile intuire, questa cifra fa una grande differenza. Per capirci un bonus di 100€ con rollover x10 richiede un volume di giocata pari a 10x100= 1000€. Va da sé che questo elemento è fondamentale, dato che bisogna fare i conti con il proprio budget.

Un’altra caratteristica da valutare è la percentuale del bonus ossia quanta parte del proprio deposito viene corrisposta in bonus. Nella maggior parte delle promozioni degli operatori online il bonus è del 100% quindi se si depositano 100€ se ne ottengono altri 100 in regalo. Ma attenzione, online vi sono anche proposte di bonus con percentuale più bassa, il che le rende meno appetibili.

Scadenze e quote minime altri requisiti da considerare

Chi valuta un bonus non deve dimenticare di considerare la data di scadenza della promozione, ossia il numero di giorni a disposizione per soddisfare il rollover. Alcuni bonus richiedono di farlo in sette giorni altri hanno una validità di 90 giorni. È chiaro che una validità più lunga rende più facili le operazioni per sbloccare il bonus. Ancora, tutti i bonus sul deposito, richiedono di effettuare un deposito minimo per partecipare alla promozione. Anche questo è variabile, generalmente ammonta a 10€, ma c’è anche qualche operatore che invece richiede un deposito di almeno 40€.

Per finire, sui siti scommesse i bonus scommesse sono spendibili su eventi che hanno una quota minima specificata nel regolamento. Anche questa è variabile: si va dai siti più generosi che consentono le scommesse su eventi con quota minima 1.50, a quelli che invece impongono eventi con quota minima superiore a 3.50, il che abbassa decisamente le probabilità di successo degli scommettitori.