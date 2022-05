In sicurezza sul web nel 2022 è possibile

Quando ci si affaccia in quel grande mondo in costante espansione che è la rete, si sa benissimo che in pochi click è possibile trovare tutto quello di cui si ha bisogno, ma occorre sempre fare parecchia attenzione.

Cloni e versioni truffaldine di siti ben più onesti non mancano mai e, anzi, queste categorie “disoneste” vanno a moltiplicarsi quando si tratta di denaro. Facciamo dunque caso che vogliate fare qualche puntata al casinò online, ma siete indecisi e temete per la sicurezza dei vostri dati sensibili e, soprattutto, dei vostri soldi.

In verità dovete sapere che trovare il migliore casino online più sicuro è più facile di quello che si possa pensare e, nelle righe che seguiranno, vi dimostreremo la veridicità di tale affermazione. Anzi, per sicurezza, è sempre meglio tenere un foglietto sotto mano dove prendere un paio di appunti per non scordarsi le cose.

Prima di tutto che cosa si può notare non appena si approda su un sito oppure su una app? Non per forza di gioco d'azzardo, ma più in generale. Oltre al nome si va subito a guardare la grafica dato che è il suo “biglietto da visita” e ci fornisce la prima impressione. Se è ben curata, user friendly e consente di trovare in un momento quello che si cerca allora è già un buon inizio.

All'interno della home page non dovete però dimenticarvi di controllare che sia sempre “esposta” la licenza ufficiale rilasciata dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM), del resto si tratta sempre di una “vetrina”, dei contatti del Servizio Clienti e dell'invito al gioco responsabile.

Ma, a proposito di questo, che cosa si deve andare a controllare nei giochi? Prima di tutto si deve verificare se questi siano diversificati tra di loro, in sostanza dovrebbero andare dal poker online fino alle slot machine ed alcuni portali mettono anche la possibilità di partite in VR, bingo e scommesse sportive, di numero più che sufficiente e, soprattutto, ottimizzati per il gioco da mobile (quindi tramite dispositivi come smartphone o tablet).

Naturalmente in tutta questa “equazione” ci deve essere anche una certa chiarezza di fondo. Con questo non intendiamo solo ed esclusivamente le regole per ciascun gioco e su tutto quello che riguarda la gestione del denaro con vincite, perdite, depositi e bonus, ma anche la presenza della lingua italiana su tutto il sito.

Un altro punto che va sempre tenuto in grande considerazione è poi la presenza di vari metodi di pagamento che vanno dai bonifici fino ad altre realtà come PayPal e così via.

Se poi volete essere ancora più sicuri potete sempre chiedere a qualche vostro conoscente del settore oppure fare una piccola ricerca in rete per rendervi conto della reputazione online che ha il sito, o l'app, al quale vi vorreste iscrivere.

Infine, se tutti questi parametri dovessero avere la “spunta verde”, allora potrete essere sicuri di stare giocando su un casinò dove i vostri dati sensibili ed il vostro denaro sono salvaguardati, ma ricordatevi sempre di non esagerare e giocare con moderazione!