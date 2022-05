Come evitare che cartucce e inchiostri per stampanti si secchino

Se la nostra stampante deve rimanere per diverso tempo inattiva, dovremo fare attenzione a non fare seccare l’inchiostro delle cartucce e toner.

Differenza tra cartucce e inchiostri

Ogni dispositivo di stampa, che sia una stampante come una fotocopiatrice o un fax, utilizza cartucce e inchiostri per stampanti di varie tipologie.

Che differenza c'è tra cartucce e inchiostri? In pratica la cartuccia è in contenitore, l'inchiostro è il contenuto.

Ci sono però anche i toner, i quali al loro interno non contengono inchiostro liquido bensì polvere di toner, ovvero particelle di carbone, di ossidi di ferro e resina.

Le cartucce vengono usate nelle stampanti inkjet, i toner in quelle laser.

Prima di comprare un nuovo consumabile bisogna capire come evitare di fare seccare l'inchiostro della stampante.

Soprattutto chi usa poco questo macchinario potrebbe infatti incorrere in tale problema.

Di solito si ha tale problema in casa o in quegli uffici dove la stampante viene usata poco. Può però succedere anche dopo lunghi periodi di inattività, ad esempio durante le vacanze estive.

Questo significa che avremo un inutile spreco di prodotto e un'ulteriore spesa per acquistare cartucce e inchiostri per stampanti da sostituire a quelli vecchi.

Conviene quindi imparare a utilizzare al meglio cartucce e inchiostri per stampanti.

Per prima cosa è sempre utile eseguire ogni tanto una pulizia automatica della nostra stampante, soprattutto se non viene usata molto.

In questo modo si può riportare l’inchiostro ad una condizione di efficienza. Le stampanti sono già dotate di specifici programmi per la manutenzione e la pulizia automatica degli ugelli.

Si consiglia anche di fare almeno una stampa al giorno per mantenere attive le cartucce, e poi tenerle nella loro confezione fino al momento in cui vengono utilizzate.

Cartucce economiche per stampanti

Le cartucce economiche per stampanti sono di certo quelle compatibili.

Si tratta di cartucce inchiostri per stampanti che non sono fabbricati dalla casa madre che produce le stampanti ma da marchi terzi. I prezzi sono inferiori a quelli delle cartucce originali ma la qualità non è inferiore.

È comunque importante verificare bene sulla confezione delle cartucce che si vanno ad acquistare, che siano espressamente indicati i marchi e i modelli di stampanti per i quali esse sono effettivamente compatibili, per evitare dei problemi con la stampante.

Possiamo trovare, nei migliori negozi di prodotti da ufficio e cancelleria, una vasta gamma di cartucce compatibili con stampanti dei marchi più noti, come Samsung, Ricoh, Kyocera, Hp, Brother e così via.

Ci sono poi anche cartucce e toner rigenerati, che sono prodotti originali che vengono riempiti nuovamente di inchiostro o polvere di toner tramite un particolare procedimento.

Queste cartucce sono economiche e garantiscono sempre una buona qualità di stampa, consentendovi anche di risparmiare sul vostro budget.

Cartucce e toner per stampanti

Le stampanti laser che usano i toner hanno il vantaggio di non risentire di lunghe pause. Infatti la tecnologia di stampa laser non usa cartucce con inchiostro liquido e quindi il contenuto dentro il toner non si secca perché è già una polvere.

Le stampanti che usano il toner sono ideali anche per un uso intensivo in ufficio perché sono in grado di stampare molto velocemente tante pagine al minuto e quindi sono adatte a grandi carichi di stampa.

Le cartucce e toner per stampanti di ogni tipo si trovano nei migliori negozi di articoli da ufficio e cancelleria, anche online.

Basterà quindi consultare i migliori e commerce del settore, per trovare una vasta scelta di articoli di questo tipo, e acquistare tutto quello che fa per noi.

Inoltre dopo avere selezionato con cura i prodotti scelti, possiamo procedere all’invio della merce con un semplice click.

Il tutto arriverà al nostro domicilio, in casa o in ufficio, a seconda dell’indirizzo che indichiamo nel form apposito, entro pochi giorni dall’ordinazione.