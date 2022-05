Alcune occasioni di investimenti in Abruzzo

Dove investire in Abruzzo? Per rispondere alla domanda si possono indicare diverse alternative, in quanto la regione in questione è ricca di luoghi che possono essere favorevoli agli investimenti nel campo immobiliare. Tra le maggiori zone d’interesse degli investitori si possono nominare Giulianova e Teramo, ma anche L’Aquila, Roccaraso e non solo. Oltre alle città abruzzesi di maggiori dimensioni infatti vi sono anche aree di dimensioni minori, che possono essere interessanti.

Dove investire in Abruzzo? Ecco le migliori zone della città per realizzare investimenti

Dove investire in Abruzzo? Le case in vendita Giulianova sono diverse e questa infatti è considerata una zona ideale, se si desidera investire nel settore immobiliare, nella regione in questione. Qui vi è un magnifico lungomare e diversi palazzi storici, monumenti e tanti elementi da visitare. Per questo, il turismo della cittadina è molto sviluppato, motivo per cui un investimento presso tale territorio può essere rappresentare un’ottima opportunità.

Oltre a quest’area però si può indicare L’Aquila, ricca di attrazioni importanti dal punto di vista artistico e culturale. Proprio in provincia di questa città, sorge Roccaraso, famosa zona di montagna, su cui si possono acquistare diversi appartamenti e villette, al fine di realizzare ottimi investimenti. Tale località infatti presenta un continuo flusso di turisti, che si fermano qui non solo per ammirare il panorama montano durante la stagione invernale, ma anche per rinfrescarsi durante il caldo estivo. Si possono aggiungere poi a queste cittadine anche altri nomi, in quanto son vari i territori che in Abruzzo si possono ritenere come adatti agli investimenti immobiliari.

Investire in Abruzzo nel settore immobiliare: le altre aree

Anche Teramo è ideale per i propri investimenti immobiliari, in quanto qui si trovano appartamenti di tutti i tipi e di tutte le dimensioni, dato che vi è molta richiesta, ma non solo. Proprio in provincia di questa città vi è poi una località di montagna molto ambita, in particolare dai turisti, ma anche dagli investitori: Prati di Tivo. Anche in questo caso infatti, dato il panorama mozzafiato presente, si può affermare che il proprio investimento potrebbe essere un affare. Nella lista di zone su cui può essere conveniente puntare poi vi è anche Pescara, città ben collegata con il resto del territorio e che possiede anche un’ottima rete di trasporti pubblici. Non è un caso infatti che qui arrivino molti lavoratori e tantissimi studenti universitari. Da nominare però anche Pescasseroli, che presenta numerosi luoghi d’attrazione, in particolari quelli artistici, ma anche quelli appartenenti all’ambito religioso. Tra questi ultimi ad esempio vi sono la Chiesa di San Pietro e Paolo, ma anche il Santuario di Santa Maria di Monte Tranquillo, molto visitati. Rientra nell’elenco anche Ortona, che è una località balneare che si trova sulla Costa dei Trabocchi. Dati i vari luoghi indicati, si può quindi sottolineare come nella regione abruzzese sia vantaggioso investire non solo nelle cittadine dotate di una posizione più centrale rispetto alle altre e maggiormente collegate con il resto del territorio, ma anche in quelle situate sulla costa e in quelle che sorgono vicino ad aree montane.