Antistaminici naturali: quali sono i rimedi contro le allergie?

Occhi gonfi, starnuti continui, naso gocciolante: con l’arrivo della primavera torna l’incubo delle allergie che, soprattutto in questo periodo, diventano parte della quotidianità di molte persone.

Per contrastare questi fastidi, accorrono in aiuto gli antistaminici che, come rivela il nome stesso, sono sostanze che mirano ad abbassare la produzione di istamina che il corpo rilascia quando l’organismo entra in contatto con un allergene.

Generalmente gli antistaminici sono dei farmici da assumere sotto forma di compresse, spray, capsule o creme. Possono però portare a delle conseguenze negative per il nostro organismo, come sonnolenza, capogiri, senso di nausea o addirittura vomito.

A causa delle molteplici controindicazioni, molte persone tendono a prediligere le sostanze naturali, che si rivelano meno nocive, ma comunque in grado di contrastare l’attività dell’istamina.

Gli antistaminici naturali infatti, a differenza dei farmaci, non producono effetti collaterali, non generano assuefazione e possono essere assunti anche per lunghi periodi.

Tra questi, ci sono alcuni alimenti che vengono considerati degli antistaminici naturali, perché in grado di inibire la produzione di istamina nel corpo. Vediamone alcuni.

Ribes nero

Primo nella lista degli antistaminici naturali è il ribes nero, l’alimento che agisce stimolando la produzione di cortisolo, un ormone che lavora sul sistema immunitario per contrastare l’istamina.

Questo rimedio è ottimo per le allergie agli acari, ai pollini e alla polvere, e può essere utilizzato anche in fase acuta di allergia.

Il ribes nigrum è efficace anche per contrastare l’allergia al nichel, mentre tra i cibi da evitare con l’allergia al nichel ci sono i vegetali, il cacao e cioccolato.

Olio di perilla

L’olio di perilla è un antistaminico che si può ottenere dalla spremitura dei semi della pianta Perilla frutescens. Si tratta di un alimento ricco di vitamina E, polifenoli, fitosteroli e acidi grassi essenziali come l’omega 3.

È proprio la presenza dei flavonoidi e degli antiossidanti che rende l’olio di perilla un rimedio efficace contro le allergie, dal momento che ottiene un’azione mirata sulle immunoglobuline che controllano la reazione allergica della persona che ne è affetta.

Camomilla

Chi è che non conosce l’infuso di camomilla? Eppure forse non tutti sanno che, oltre ad essere una bevanda molto rilassante e antinfiammatoria, è anche un ottimo antistaminico.

Bere una tisana di camomilla al giorno, può servire nella lotta alle allergie. Può anche essere usata come impacco per lenire, sfiammare e sgonfiare gli occhi rossi: basta aggiungere 3 gocce di olio essenziale di camomilla a mezzo litro di acqua, bagnarvi dei dischetti di cotone e porre sulle palpebre per almeno 10 minuti.

Vitamina C

Tra gli antistaminici naturali, troviamo la vitamina C, che aiuta tantissimo il sistema immunitario grazie alla sua capacità di ridurre il rilascio di istamina da parte del nostro corpo.

Ma non è tutto qui: la vitamina C migliora anche la micro circolazione sanguigna favorendo la vasodilatazione (essenziale per aiutare in caso di allergie).

Questa può essere assimilata o attraverso la frutta, come le arance, i limoni, i kiwi e l’ananas, oppure attraverso degli integratori.

Aceto di mele

Un altro rimedio curativo e di facile assunzione contro le allergie è l’aceto di mele. Bastano due cucchiaini da diluire in un bicchiere d’acqua e il gioco è fatto: l’aceto di mele sarà la vostra soluzione contro le allergie stagionali.

Tè verde e tè rosso

Come non citare poi il tè verde, dalle infinite proprietà benefiche? Se si bevono almeno 3 tazze al giorno (senza l’aggiunta di zucchero), questa bevanda può fungere anche come antistaminico naturale grazie ai suoi principi attivi come gli antiossidanti, le catechine e la quercetina, che agiscono appunto sul rilascio delle istamine nell’organismo.

Il tè rosso invece, è un’altra bevanda salutare di cui non può fare a meno chi soffre di allergie. Molto simile al tè verde, può essere consumato più volte durante il giorno e può essere assunto anche dai bambini senza pericolo di controindicazioni.

Infuso di basilico

Infine vi è il basilico, un'altra pianta che aiuta a contrastare le allergie grazie alle sue numerose proprietà.

Si utilizzano le foglie di basilico essiccate da lasciare in immersione nell’acqua bollente e poi può essere assunto mediante una tisana con il metodo dell’infusione: il liquido ottenuto potrà essere applicato sulle eruzioni cutanee con il fine di alleviarle.