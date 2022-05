Gli itinerari più belli per il coast to coast negli USA

Un viaggio on the road negli Stati Uniti è il sogno di moltissimi viaggiatori. Viaggiare da una costa all'altra attraversando il paese regala paesaggi e scenari unici grazie a una natura ricca e sempre diversa. Sono davvero tanti gli itinerari che si possono scegliere di percorrere per il viaggio coast to coast. Per essere pronti a un viaggio negli Stati Uniti, può essere utile fare conversazione inglese online per imparare meglio la lingua.

La mitica Route 66: la più iconica di tutte

Uno degli itinerari più iconici in assoluto per arrivare da una costa all'altra degli Stati Uniti è la route 66. È la strada che tutti i viaggiatori sognano per attraversare l'America, immortalata in romanzi e film. Per arrivare in California, si attraversano grandi praterie di cui non si vede la fine e tante pittoresche città dove trovare l'America più vera e autentica ma anche città come St. Louis e Santa Fe. Uno dei tratti più suggestivi si trova in Arizona; per raggiungere Kingman da Flagstaff, il paesaggio si fa davvero interessante soprattutto durante l'autunno quando le foglie si tingono di mille colori caldi. Un'altra una fermata obbligatoria si fa è visitare le caverne del Grand Canyon. È una delle strade più battute in assoluto dai turisti e lungo il percorso è facile trovare motel confortevoli dove dormire e tavole calde dove mangiare.

National Old Trail: da un oceano all’altro

Una delle vie più vecchie, realizzata nel 1912, che portano da Baltimora fino a Los Angeles sull'altro oceano è la National Old Trail. Oggi è più comunemente conosciuta come Ocean to Ocean Highway. Percorrendo tutto il paese, taglia praticamente a metà gli States. Obbligatorio è avere la macchina fotografica a portata di mano per immortalare bellissimi paesaggi naturali ma anche grandi metropoli e centri urbani congestionati. Rispetto ad altri percorsi, ha il vantaggio di essere più veloce quindi perfetta per chi non ha molte settimane a disposizione. Scontato dire che anche questo itinerario attraversa moltissime città tra cui vale la pena nominare Indianapolis, la capitale dell’Indiana dove fermarsi anche più di un giorno. Nel Kansas e nell’Ohio si possono visitare alcune città fantasma che oggi non sono più abitate che sono davvero molto suggestive perciò vale la pena fermarsi per un tour.

Old Trail To The Beach: un itinerario meno conosciuto

Per concludere gli itinerari per un viaggio on the road da una costa all’altra degli USA, abbiamo deciso di includere una via meno battuta rispetto alle altre. Si tratta dell’Old Trail To The Beach che passa in diagonale sul territorio statunitense, collegando Seattle a Miami. Il tragitto tocca le vecchie tratte dei pionieri e meraviglie naturali. Tra le tappe principiali, ci sono Portland, il parco di Yellowstone, Nashville, Atalanta e Orlando. È meno conosciuta rispetto alle altre due ma non per questo vuol dire che non sia altrettanto suggestiva e affascinante. Anzi, è quella che tocca più stati potendo vedere tante regioni e città diverse presentando un volto multi sfaccettato dell’America.