I criteri su cui ci si basa per trovare il miglior sito scommesse sono tanti e sono differenti. Ci piacerebbe, quindi, catalogarli in alcune categorie che ci permetteranno, poi, di poter effettuare una guida completa dei bookmakers che più ci sono piaciuti. I migliori siti di scommesse, infatti, devono considerare una serie di fattori che possono essere, tra i tanti, quelli di avere un ritorno economico interessante e anche quello di avere un’ampia scelta di incontri e mercati differenti. Serve, di conseguenza, che le piattaforme di scommesse abbiano un livello di quote intrigante e anche che l’offerta sia importante per gli appassionati. Questo, attenzione, non significa che i nuovi siti di scommesse non possano essere interessanti come i più conosciuti, anzi. Capiamo meglio...

I siti scommesse online devono pagare bene e proporre molte alternative. Ma non basta. I criteri a cui abbiamo pensato sono:

quote

palinsesto

bonus

offerta live

app mobile

pagamenti

servizio clienti

sicurezza

Di certo possiamo introdurre (tra le prime cose), a coloro che non sono tanto avvezzi al mondo del betting online, i bonus proposti e anche come trovare (in mezzo a tante offerte più o meno vantaggiose) quello che più ci interessa. D’altronde, e di questo siamo sicuri, in un mondo in guerra in cui il caro gasolio, ad esempio, fa la differenza, non manca l’idea di poter guadagnare qualcosina puntando su questo o quell’evento. E così dovrebbe essere perché ogni giocatore che si rispetti deve divertirsi ma non deve mai smettere di sognare una vincita in denaro.

Altri fattori che non vanno mai trascurati, da chi ama i siti scommesse online, sono quelli che riguardano la qualità delle offerte proposte, la varietà, il live streaming, l’assistenza clienti, l’affidabilità (per questo parliamo solo di siti scommesse AAMS, ora ADM) e la semplicità d’uso, sia delle app mobile sia della piattaforma sul web. Questi criteri sono fondamentali per rendere molto piacevole l’esperienza anche al più riottoso tra i clienti che è possibile trovare su app mobile o su pc. D’altronde è chiaro che più si va avanti e più la tecnologia sarà dalla nostra parte, quindi è bene sapere che quello che vogliamo e che ci piace sarà sempre più a portata di mano.

La comodità di poter avere tutto in un’app da mobile device, infatti, è quello che ha convinto, probabilmente, più scommettitori a scegliere il mercato delle scommesse online e non c’è tanto altro da dire se non che questo è il futuro e che ci saranno sempre più persone a giocare online nei prossimi anni.

Siti scommesse sportive: la varietà determina la giocata

Gli scommettitori non tanto esperti (ma anche quelli che hanno grande esperienza) sicuramente hanno voglia di avere a disposizione un numero elevato di eventi, di mercati e di leghe su cui poter investire denaro. Il miglior sito di scommesse di calcio, dunque, avrà certamente una maggiore scelta che determinerà la possibilità di trovare la giocata migliore per il proprio stile. Nella tabella che segue abbiamo pensato di inserire i numeri di sport, campionati e mercati proposti dai migliori siti di scommesse AAMS che abbiamo recensito. Abbiamo, anche, voluto mettere in evidenza le scommesse speciali (non sportive) che è possibile trovare.

Vediamoli insieme:

Questa tabella mostra le discipline sportive che è possibile trovare sui migliori siti di scommesse in Italia e anche la varietà di competizioni di calcio che sono messe a disposizione. I siti di scommesse AAMS migliori hanno il calcio, altri classici come basket e le scommesse di tennis ma anche una bella scelta di scommesse speciali. Nessuno di loro, poi, manca eventi sportivi grandi come le Olimpiadi. Insomma, ci sembra molto importante ribadire il concetto che nessuno scommettitore ha voglia di trovarsi davanti a una situazione poco chiara, poco semplice e con poca scelta e, quindi, questa guida non fa altro che insegnarci cosa un miglior sito scommesse abbia bisogno.

D’altronde, questo lo sappiamo, da quando con l’arrivo della pandemia c’è stata la chiusura forzata delle agenzie di scommesse fisiche, c’è stato un grosso cambiamento nelle abitudini degli italiani e la crescita sempre più evidente del mercato online ne è figlia, conseguenza e, quasi sicuramente, preferenza assoluta negli anni a venire.

Gli scommettitori, così come gli appassionati di giochi da casinò, si sono trovati spiazzati davanti alle serrande abbassate dei loro luoghi preferiti. Pensate a chi era abituato a giocare la bolletta nell’agenzia sotto casa o a chi è amante del bingo, del poker o delle slot. Per questa ragione, dopo un naturale momento di smarrimento, c’è stato un cambio epocale: si è scoperto il gioco online su piattaforme e app mobile. Questo ha modificato l’assetto di tutto il settore che se da una parte aveva locali chiusi e personale in cassa integrazione o (addirittura) licenziato, dall’altra si trovava davanti alla più alta crescita dell’online degli ultimi anni.

Tutti, infatti, si sono ritrovati in casa a cercare il modo migliore per ovviare al disagio della chiusura e anche il più dubbioso ha provato a registrarsi su una piattaforma o un’app, invogliato anche dalle tante promozioni bonus che, come abbiamo già visto, fanno parte del mondo delle scommesse e dell’azzardo in maniera potente. Da lì, ma ne parleremo di certo più avanti, è stata una continua scoperta tra palinsesti molto interessanti e un software avanzato che ha permesso (e permette) di poter giocare e scommettere con indubbia fluidità. La sicurezza, poi, legata ai siti di scommesse online legali, di avere una garanzia su dati personali e bancari ha fatto il resto.

Le quote sui siti di scommesse sportive

Uno dei punti importantissimi da controllare quando si parla del miglior sito di scommesse in Italia sono di certo le quote offerte, cioè quello che il guadagno potenziale a cui lo scommettitore aspira beccando la scommessa giusta. Infatti, anche se parliamo del miglior sito di scommesse sul calcio, va detto che il denaro che deriva dalle puntate di un evento non va mai ridistribuito tutto. L’operatore, infatti, ne trattiene sempre una parte che diventa il profitto dello stesso. Nella tabella immediatamente successiva abbiamo, quindi, un riassunto dei payout minimi e massimi che sono applicati sui vari sport dai migliori siti di scommesse.

Senza entrare troppo nello specifico, in questo particolare paragrafo, quindi, spiegheremo che più ci si avvicinerà al 100% del payout e maggiore sarà il premio in denaro garantito agli scommettitori. Funziona, infatti, così sia per le scommesse che per il gioco d’azzardo che resta, a onor del vero, una delle industrie che funziona meglio in molti paesi del mondo tra cui l’Italia. Con miliardi di fatturato e milioni di appassionati, d’altronde, è una vera e propria fabbrica continua di intrattenimento e di denaro, con controlli serrati e una lotta al mercato illegale che non smette mai di dare soddisfazione per l’applicazione con cui Governo e forze dell’ordine lavorano alacremente.

In parole povere i nuovi siti scommesse, così come quelli più conosciuti, offrono delle quote differenti in base al campionato e a quanto siano popolari i match disputati. Tutti gli operatori, infatti, hanno una squadra di grandi esperti che, con un calcolo matematico e tenendo conto di tutte le varianti (squalifiche, infortuni, forma fisica, storico dei risultati, trend in casa e fuori casa, ecc.), valutano le probabilità che un risultato sia possibile attraverso delle quote. Abbiamo, quindi, capito che i campionati più popolari hanno diritto di precedenza tra i bookmakers più conosciuti.

Parliamo di sport come il calcio ma non di solo calcio si vive. Abbiamo, infatti, sport come la Formula 1 che è fondamentale per il settore scommesse motori o il Sei Nazioni che traina, ogni anno, gli scommettitori appassionati di rugby. Tornando, però, a parlare di payout dobbiamo dire che gli sport meno seguiti hanno valori più bassi (ovviamente questo succede perché gli allibratori sanno che non possono dedicarci troppo tempo, quindi si tutelano di errori di calcolo eventuali abbassandoli preventivamente).

Si può, quindi, parlare di un gioco a perdere per lo scommettitore? Stiamo parlando di azzardo, nulla è impossibile e nulla è calcolato al mille per mille. Chiaro è che se di industria si parla il “banco” vince sempre, come nelle tavolate natalizie a sette e mezzo in cui il banco difficilmente va via a mani vuote. Ma ci sono tante probabilità, soprattutto in un gioco come quello delle scommesse, in cui la fortuna può essere in secondo piano con l’abilità e si può pensare di fare il colpaccio. E tanti ce ne sono stati, negli anni. A volte colpi di sorte e di destino ma, tantissime volte, risultato di grandi sistemi basati sulle statistiche e su tutto quello che si può prevedere e calcolare (proprio come fanno gli esperti chiamati dagli operatori).

Vediamo, comunque, nello specifico, quali sono le quote migliori divise tra i migliori siti di scommesse presenti sul nostro territorio:

Betway: quote ottime sul calcio

SNAI: payout medio più alto tra tutti

Eurobet: quote migliori per il tennis

bwin: quote molto convenienti sull’1X2

BetFlag: payout molto elevato sulla Serie A

888Sport: migliori quote per le scommesse live

codere: ottime quote sull’under/over

Marathonbet: top quote per le leghe minori

William Hill: top quote per l’NBA

Gioco Digitale: top quote sul tennis

Basta, quindi, prendere un po’ di tempo e le informazioni utili su tanti siti di scommesse sportive per capire quale possa essere proprio quello giusto per noi. Lo abbiamo detto: i palinsesti sono molto ricchi di eventi e le promozioni sono molto interessanti. Ognuno di noi deve sentirsi a proprio agio con il proprio operatore e non deve mai pensare di non avere nessuna possibilità di vittoria (cosa, ovviamente, impossibile). Lo scommettitore, infatti, sceglie autonomamente il posto dove vivere un’emozione, un’esperienza utente che possa essere importante per lui.

Nel nostro Paese il Decreto Dignità del 2018, vieta qualunque tipo di pubblicità, diretta e indiretta, che riguardi il settore azzardo e scommesse. Questo, per volere del Governo Conte I, avrebbe dovuto frenare la tendenza al gioco patologico in maniera netta. Abbiamo, però, capito con il tempo (e lo hanno capito anche le istituzioni) che l’unico modo con cui si può avere un rapporto responsabile con il gioco è solo educando al gioco, quindi insegnando al player a vivere un momento di divertimento e basta, senza intaccare budget familiari o rovinarsi l’esistenza.

In Italia, quindi, la regolamentazione dell’industria del gaming e del betting, è molto severa ma mai restrittiva. Le restrizioni sono deleterie per il settore creando un terreno fertile per quello che è il mercato nero e le scommesse illegali. Un recente report richiesto dall’organo preposto in UK al controllo del gioco d’azzardo ha rivelato proprio questo: nei paesi in Europa in cui ci sono divieti importanti il mercato nero ha percentuali altissime, meno nei paesi in cui c’è un controllo vigile ma più accondiscendente nei confronti del gioco. Questo cosa significa? Che si deve educare, controllare e mai vietare.

I palinsesti per le scommesse live sono la nuova frontiera?

Non è pensabile, comunque, in questi anni, che il miglior sito di scommesse non abbia proposto ai propri clienti eventi su cui poter scommettere in tempo reale. Questo perché le scommesse live stanno coinvolgendo appassionati in tutto il mondo e piacciono tantissimo per l’opportunità di poter puntare a evento in corso, evento che poi può anche essere visto in streaming sullo stesso sito o app. Un bookmaker di livello, quindi, non può che scegliere una quota di eventi giornalieri su cui si possa puntare facilmente e che siano trasmessi in diretta. Una piattaforma di gioco che funzioni bene, poi, e con statistiche aggiornate è tutto quello che serve.

Ovviamente i nuovi siti scommesse non parlano mai solo di calcio ma anche di puntate che riguardano sport più di nicchia come golf o pallavolo. L’importante è che, per quell’incontro su cui si può scommettere live, ci sia la possibilità di una diretta streaming che ci possa far vedere ciò su cui abbiamo puntato. Pensiamo alle partite o a una corsa di cavalli di cui si possa seguire, in diretta appunto, ciò che sta succedendo. Questo è possibile grazie a una tecnologia di altissima qualità che permette cose impensabili fino a qualche decennio fa.

La tecnologia aiuta i siti di scommesse sportive a essere sempre più aggiornati e facili da usare

Andare di pari passo con i sogni non è sempre facile ma va detto che, da un po’ di tempo a questa parte, la realtà è molto più vicina a tutto quello che, negli anni passati, abbiamo solo immaginato. In pratica il miglior sito di scommesse, se vuole essere competitivo, deve dare ai propri utenti la possibilità di avere una piattaforma su browser o mobile di altissimo livello. Alcuni siti di scommesse sportive, ad esempio, hanno realizzato app per i sistemi operativi più diffusi, del tutto simili ai fratelli maggiori da pc. Hanno mantenuto lo stesso assetto, gli stessi colori, le stesse pagine, gli stessi servizi.

Questo perché il cliente non deve mai perdere il target di ciò che gli piace e di ciò da cui è attratto. La velocità di utilizzo, la grafica, l’affidabilità, la conformità tra pc e mobile, sono fondamentali. Mettiamo il caso, al contrario, che uno scommettitore trovi una scommessa solo da pc e non da app. Cosa accadrebbe? Non si sentirebbe confuso e spaesato da non avere le stesse opportunità? Proprio questo è quello che i nuovi siti scommesse non vogliono che succeda: nessuno deve trovarsi nelle condizioni di poter puntare sul football americano o sul badminton su una sola piattaforma ma deve sempre avere tutto a portata di mano, con l’intelligenza e la semplicità di riuscirci in pochi clic.

La tecnologia deve, sempre e comunque, essere d’aiuto e in un mondo sempre più lanciato nel virtuale e nel metaverso, deve supportare una velocità e un avanzamento di semplicità che permetta di vivere una vita meno stressante. Anche nel settore delle scommesse, quindi, i nuovi siti scommesse non fanno altro che riproporre schemi di grande facilità anche per coloro che non sono avvezzi al web o ai device mobile. Questo perché l’esperienza deve permettere al giocatore di tornare, ancora e ancora, e sentirsi bene, coccolato, apprezzato.

Quando all’inizio del nostro articolo abbiamo parlato dell’importanza del servizio clienti sulle piattaforme scommesse o in app che lavorino bene sul mobile non stavamo esagerando. Il cliente deve sentirsi sempre rassicurato, deve avere l’idea di non essere mai ingannato e deve essere seguito con attenzione. Probabilmente è proprio l’attenzione e la possibilità di avere risposte a qualsiasi ora del giorno e della notte a permettere all’utente di fidarsi. E se c’è fiducia allora ci sarà anche la possibilità di un conto gioco onesto ma ricco, di scommesse ogni qualvolta se ne abbia la possibilità, senza paura. Questo fa la differenza.

I bonus proposti dai siti scommessa sono sempre vantaggiosi?

Certamente un grande incentivo per la scelta del miglior sito per scommesse online o del miglior sito per scommesse calcio sono i bonus. Questo può essere proposto in forme varie e può ammontare a somme di denaro differenti. Ovviamente la cosa fondamentale a cui attenersi sono i termini e le condizioni che sono criteri fondamentali per far sì che si possano usare queste promozioni in maniera corretta. Il modo più diffuso per le offerte sono i bonus di benvenuto, cioè quelli che sono affiancati da prima puntata, primo deposito o bonus cashback (rimborso).

La prima categoria riguarda una percentuale sull’importo della prima giocata effettuata dopo l’apertura del conto. La seconda è una cifra omaggio (può essere fissa o in base percentuale) sulla somma che si è versata dopo l’iscrizione. La terza, quella cashback, è un rimborso sulle scommesse perse, sulle perdite nette o sulle spese totali. Il consiglio, quindi, visto che ci sono tante possibilità, è di capire qual è il bonus che più si adatti al nostro stile di gioco. Non facciamoci, quindi, attrarre solo dalle grosse cifre, ma pensiamo sempre a cosa ci viene richiesto.

Si può, comunque, individuare alcuni criteri interessanti per la scelta di bonus scommesse giusti: requisiti di gioco bassi, alto massimale e free bet, quote basse per le scommesse qualificanti. Questi sono tre fattori positivi che ci possono indurre a scegliere un bonus invece di un altro. Ma ci sono anche fattori negativi a cui prestare attenzione: validità inferiore a 7 giorni, requisiti di puntata molto elevati anche per le free bet, validità riservata a pochi sport. Questi tre fattori ci impediranno, molto facilmente, di ricevere la promozione quindi valgono, più o meno, come uno specchietto per le allodole. Rifuggiamo, quindi, da falsi bonus allettanti e prendiamoci un po’ di tempo in più per capire come funzionino e come siano valutabili per quelli che sono i nostri standard di gioco.

Siti scommesse online: i metodi di pagamento e i protocolli di protezione

Un fattore da non dimenticare è, certamente, il modo in cui trasferire denaro sul conto gioco dei siti scommesse AAMS. Le transazioni, infatti, dovranno essere veloci, sicure, con limiti di prelievo e di deposito (sia minimi che massimi) poco restrittivi. Almeno questo è l’obiettivo che uno dei migliori siti scommesse dovrebbe avere. Uno dei siti scommesse online, quindi, che mostra attenzione nei confronti dei propri clienti con metodi di pagamento differenti alle carte di credito di sicuro è un sito vincente sotto tanti punti di vista e, certamente, offrendo ampia scelta all’utente allarga il suo bacino di utenza.

Le nuove forme di pagamento online, comunque, garantiscono un alto livello di tranquillità in termini di protezione dei dati sensibili da eventuali truffe o frodi. I portafogli elettronici, quindi, come PayPal e tanti altri, rappresentano un’alternativa più che valida alle carte di credito tradizionali e sono tracciabili in maniera differente, con una tecnologia avanzata che li fa diventare, praticamente, impenetrabili. Se vogliamo, infatti, parlare di tecnologia applicata alle piattaforme scommesse che sono controllate dall’Agenzia Dogane e Monopoli, non possiamo non fare una piccola digressione sul protocollo SSL a 128 bit.

Il protocollo SSL a 128 bit o 256 bit è quello più usato, negli ultimi tempi, per questo tipo di operazione su siti scommesse o su siti che si occupano di giochi di casinò. In pratica questo tipo di tecnologia permette al messaggio, tra mittente e destinatario, di essere completamente crittografato, quindi inaccessibile per tutto il percorso. Quindi, facendo un esempio molto base, se scriviamo qualcosa di personale dal nostro cellulare indirizzandolo verso un’app gioco questa comunicazione sarà protetta dai malintenzionati. Questo tipo di sicurezza, evidente in situazioni così controllate come le comunicazioni tra piattaforma e utente, hanno aiutato di molto la crescita del settore online.

Chi di noi, ammettiamolo, si sarebbe fidato di lasciare i propri dati, sia personali che bancari, a un sito scommesse online che non desse la sicurezza necessaria per depositare il proprio denaro in un conto gioco non garantito. E per questa ragione, e sempre grazie a un customer service di livello, gli utenti si sono avvicinati a questo tipo di piattaforma con sempre meno dubbi, consapevoli di essere protetti sia dall’egida dello Stato italiano che dal software sempre più indicato per questo tipo di operazioni. Va anche detto, comunque, che ci sono anche altri modi per avvicinarsi al mondo dei migliori siti di scommesse senza introdurre dati personali.

Quali sono i metodi di pagamento elettronico alternativi più conosciuti?

Siamo in pieno sviluppo anche dal punto di vista economico, questo va messo in chiaro, il mercato freme. E dato che stiamo parlando di nuovi siti scommesse è bene chiarire che ci sono metodi alternativi di pagamento elettronico che stanno facendo proseliti in tutto il web. Tra questi, probabilmente i più famosi sono Satispay, Apple Pay e Google Pay che funzionano tutti tramite il cellulare. Ma non solo: abbiamo addirittura un bel po’ di piattaforme scommesse che accettano depositi in criptovalute. Lo sappiamo, probabilmente le criptovalute sono ancora un po’ troppo sconosciute ai più per avere un bacino d’utenza importante ma, d’altronde, siamo in pieno sviluppo e non sappiamo quello che succederà di qui a breve.

Certo, le criptovalute possono essere, davvero, considerate inattaccabili dal punto di vista del phishing o delle frodi ma, ripetiamo, probabilmente non sono ancora così conosciute come altri metodi ancora. Tra questi, uno di quelli che sta funzionando (anche perché è una ricarica con un deposito di denaro stabilito, quindi molto interessante anche dal punto di vista del gioco patologico) è Paysafecard, che è una card, appunto, che si può comprare nei punti vendita e che non ha bisogno di nessun dato sensibile. In pratica, la card ha al suo interno un PIN unico di 16 cifre che vale per far sì che la carta venga riconosciuta come propria.

Dunque, se ancora non ci fidiamo tanto della sicurezza sui nuovi siti scommesse una card con importo fisso come Paysafecard può essere molto interessante per tutto il mercato scommesse. Non tutti i siti scommesse online danno questa possibilità ma in questo campo è tutto in itinere e, di conseguenza, anche l’idea che ci saranno sempre più metodi di pagamento è più che una semplice suggestione.

Attenzione a dettagli e particolari nei siti scommesse sportive e speciali

Nella valutazione globale dei vari criteri che servono per scegliere il miglior sito scommesse, sia che stiamo parlando di siti che lavorano da tanto o di nuovi siti scommesse, è bene capire che entrano in gioco tantissimi fattori diversi e tra questi i particolari fanno, davvero, la differenza. Quindi, se parliamo di metro oggettivo non facciamo un buon uso dei parametri che possiamo utilizzare. Un singolo utente, infatti, può restare molto colpito da una caratteristica così come per un altro scommettitore la stessa può essere considerata completamente superflua.

I migliori siti scommesse, per questa ragione, all’abbondanza della varietà dei palinsesti affiancano, dove possibile, le qualità di cui sono capaci ed è proprio questo che fa la differenza e che spariglia la concorrenza. Un aspetto che, in alcuni casi, viene trascurato e che, per utenti più interessati, può fare la differenza è quello delle scommesse speciali, cioè quelle scommesse che si basano su temi non sportivi o sportivi più di nicchia. Parliamo della nascita di un royal, della vittoria di Sanremo, del nuovo Presidente del Consiglio, tra le tante cose. E questo tipo di scommesse, in alcuni frangenti e per un determinato tipo di scommettitore, sono molto allettanti.

Pensiamo, ad esempio, al Regno Unito e all’attenzione incredibile degli scommettitori e del mercato nei confronti della famiglia reale Windsor. Sono decenni e decenni, infatti, che ogni evento della famiglia viene puntato come possibile scommessa, anche più di tanti sport che, in UK, non hanno la stessa eco che è possibile che ci sia in Italia. Seguendo lo stile inglese, di conseguenza, anche altri paesi europei e nel mondo, hanno allargato il mercato, come abbiamo visto anche nella tabella precedente, il range delle scommesse speciali che, di base, sono di spettacolo, attualità, politica e televisione. Questo è un modo molto carino e intelligente di avvicinare al mondo delle scommesse anche persone che non sono interessate al mondo dello sport e va sempre bene.

Quali sono i sistemi di sicurezza usati dalle piattaforme scommesse?

I siti di scommesse sportive che abbiamo recensito e abbiamo controllato per questo articolo sono tutti legali e hanno un numero di licenza unico che viene rilasciato dall’ADM e che permette di operare in conformità con le leggi italiane. Questo è un presupposto molto importante per un paragrafo che parli di sicurezza perché è legato a tutte le misure che sono adottate dai siti di betting in Italia per garantire un’esperienza di gioco tranquilla agli utenti. Vediamo quali sono:

Prendiamoci un attimo di tempo anche per elencare quali siano gli enti che garantiscono la sicurezza dei siti scommesse:

ADM

LOGiCO

EGBA

eCOGRA

Sempre fondamentale, quindi, che l’esperienza utente sia tutelata in tutti i modi possibili da enti che sono preposti al controllo che tutto sia giusto e sicuro. Nessuno, infatti, si vorrebbe trovare nelle condizioni di scoprire che il sito dove si sta scommettendo non sia legale, i soldi siano a rischio e le scommesse truccate, ci avete mai pensato? Per questa ragione, per avere i dati criptati, per non temere per i propri soldi e i propri conti, non si può far altro che registrarsi in un sito di scommesse legali, che sia garantito da organi statali e su cui si possa giocare in serenità (che poi è quello che conta di più in assoluto).

Nella tabella, certamente lo avrete notato, abbiamo tenuto in considerazione anche l’attenzione mostrata nei confronti della prevenzione delle patologie legate sia al gioco d’azzardo che alle scommesse online. Il modo, infatti, in cui si invita a un gioco responsabile, gli strumenti che sono messi a disposizione dei giocatori per limitarsi (come nel caso dell’autoesclusione del gioco a distanza voluto dal Governo) e il supporto offerto nel caso un utente avesse un problema sono importantissimi come l’impegno e la collaborazione con organizzazione e enti che si occupano di patologie e che tentano di evitare frodi sportive. Questo è quello che serve per migliorare, di gran lunga, l’atteggiamento dell’utente medio nei confronti del gioco e che può dare un futuro a tutto il settore.

Nessuno, infatti, ha voglia di trovarsi nelle condizioni di vivere male un momento ludico come una puntata o una scommessa su un determinato mercato e non c’è nulla di meglio che avere lo stesso operatore in cui ci si è registrati dalla stessa parte. L’attenzione nei confronti delle istituzioni italiane a tutto quello che ha a che fare con le scommesse e con l’azzardo è ammirevole e pone il nostro Paese non nelle stesse condizioni di paesi in cui, una legislazione meno incisiva, ha portato guai.

Pensiamo alla Germania durante il lockdown: un vuoto normativo ha permesso il proliferare di siti illegali e mercato nero in cui anche i minorenni potevano giocare e puntare senza nessun controllo. Solo alla fine di un anno veramente difficile le varie regioni tedesche si sono incontrate per porre fine a un problema che stava diventando sempre più ingestibile. Quindi, educare, legiferare, avere il polso della situazione e vivere al meglio questo tipo di divertimento.

Il servizio clienti: quello che serve ai migliori siti scommesse

Se si ha bisogno di chiedere chiarimenti o delucidazioni su offerte, bonus, quote e tutto ciò che è possibile sapere su un sito scommesse sportive allora è bene avere a disposizione un servizio clienti che sia in grado di ovviare a tutte le domande che un utente, anche poco esperto, può fare per capire come la piattaforma funzioni. Per questa ragione è molto importante che ci sia un customer che lavori bene, che sia rapido nelle risposte ed esaustivo perché è questo quello che vuole il cliente. Non solo, infatti, vuole sentirsi rassicurato ma più di tutto vuole che tutto accada velocemente.

Nessun utente, se vogliamo essere chiari, ha voglia di perdere tempo anche perché poco tempo c’è nella vita di tutti i giorni per poter giocare o scommettere su un sito che ci interessa. Proprio per questo è bene che il servizio clienti sia attivo 24 ore su 24 e che abbia non solo mail o numero di telefono ma una chat che possa essere aperta in qualunque momento della giornata. Grazie alla chat, infatti, non si deve far altro che intraprendere una conversazione con l’operatore che sarà in grado di rispondere a qualsiasi quesito in tempo reale. Chi di noi non avrebbe voglia di ricevere una risposta a un dubbio nell’arco di qualche secondo? Ecco, questo fa la differenza.

I diversi metodi di contatto, poi che le piattaforme di scommesse mettono a disposizione per i loro clienti devono avere: operatori in lingua italiana, disponibilità sette giorni su sette h24 e varie possibilità di comunicazione valide. Quello che davvero non piace al cliente lo possiamo, invece, rappresentare così: tempi di attesa troppo lunghi, finestre temporali limitate, scarsa competenza degli operatori. Piace, comunque, sempre che anche nel weekend sia possibile contattare persone preparate e gentili che sappiano di cosa si sta parlando, cioè che possano (davvero) dare una mano nel minor tempo possibile.

Il calcolo dei payout è importante?

Abbiamo già accennato al tema delle quote e abbiamo visto come siano molto differenti tra i vari sport, tra le varie nazioni e anche rispetto a quanto sia importante un incontro rispetto a un altro. Chiaro è che i siti di scommesse sportive sono sempre molto attenti alle percentuali e che ne offrono di più o meno vantaggiose a secondo del mercato e dello sport su cui si ha voglia di scommettere. Una piccola differenza, infatti, tra una quota e un’altra può cambiare, e di molto, quello che è il guadagno di un giocatore sul lungo periodo. Per questa ragione, quindi, è sempre importante assicurarsi quelle più alte sul mercato dei bookmaker italiani facendo attenzione ai meccanismi con cui gli operatori mantengono un margine sugli eventi nel palinsesto. In pratica più alto è il margine della casa e meno sarà il profitto dello scommettitore.

La nostra intenzione, a ogni modo, è quella di specificare, con la maggiore attenzione possibile, come i siti di scommesse sportive strutturino le quote. Questa formula è utilizzabile per qualsiasi tipo di sport si trovi sui migliori siti di scommesse e consiste nel calcolare la somma delle percentuali delle quote di uno specifico mercato. Se parliamo di calcio, ad esempio, sarà la somma dei risultati delle percentuali di 1,X 2 mentre in un incontro di tennis le percentuali saranno solo due.

Per essere ancora più semplici prendiamo, a caso, le quote di un match tra Juventus e Roma. Mettiamo che la Juventus sia data a 2.12, il pareggio a 3.75 e la vittoria della Roma a 3.05. Ogni quota, e questo sempre, è solo l’espressione (in decimali) della probabilità che si verifichi un evento determinato. In questo esempio, quindi, la probabilità di vittoria della Juve è data al 47.1%, il pareggio a 26,6 e la Roma a 32.7. Se sommiamo queste percentuali il risultato è di 106.62 e la formula per calcolare il payout è questo (100/somma delle percentuali) * 100. Il payout della partita tra Juventus e Roma, quindi, è: (100/106.62) * 100 cioè 93.79%. Se si sottrae questa cifra a 100 c’è la differenza che si intasca l’operatore: 6,21%.

Speriamo che, grazie a questo esempio casuale, sia stato più semplice capire quale sia il meccanismo alla base del settore scommesse sportive perché questo tipo di azzardo, e di questo ne siamo sicuri, si fonda molto sull’esperienza e molto poco sulla fortuna. Quindi, più informazioni abbiamo, più ci sappiamo muovere nei meandri delle piattaforme scommesse. Quando, poi, a questo aggiungiamo un po’ di conoscenza dell’evento su cui vogliamo puntare e un po’ di statistiche su questo o quel campione, allora tutto sarà ancora più facile e sarà possibile, sistematicamente, avere un po’ di soldi in tasca. O questo, certamente, è quello che auguriamo a tutti coloro che amano puntare e sognare in grande.

La grafica delle piattaforme scommesse sempre al top

La grafica dei nuovi siti scommesse è un fattore da considerare come tra i più importanti per ciò che riguarda l’esperienza dell’utente nel gioco d’azzardo. Proprio per questa ragione, già i colori utilizzati e il modo in cui si evidenziano le quote, sono due elementi fondamentali per far sì che il cliente si avvicini al sito o all’app con maggiore curiosità. Anche il modo in cui si propongono gli eventi rilevanti è molto molto importante così come la facilità nel trovare gli incontri su cui si è intenzionati a puntare. Questi particolari, che sembrano quasi insignificanti agli occhi di una persona non esperta, sono indicativi di una buona piattaforma fin da subito.

Quello che stiamo vedendo, da un po’ di anni a questa parte, è una vera rivoluzione tecnologica in cui un’industria potente come quella del gioco d’azzardo non poteva che essere presente. Non vogliamo entrare tanto nello specifico di quelle che sono le qualità tecniche che devono essere presenti in un sito che funzioni ma, di certo, già il fatto di poter avere tanti utenti collegati in contemporanea con una connessione stabile e una velocità di operazione sorprendente è fuori da quello che era il pensare comune fino a dieci anni fa. In una società che, visto tutto ciò che sta accadendo nel mondo, è sempre più propensa al virtuale e (addirittura) a una seconda vita nel metaverso, direi che il betting online sta facendo la sua parte egregiamente.

L’importanza dello streaming nei migliori siti scommesse

Quando abbiamo parlato, in precedenza, della novità delle scommesse live non stavamo dicendo tanto per dire, anzi. Quello che sembra essere il trend del momento è frutto di una qualità video e tecnica di alto livello e di un azzardo, nel vero senso della parola, dei più famosi bookmaker al mondo. L’idea, infatti, di voler scommettere in tempo reale a evento in corso era una cosa praticamente impossibile fino a poco tempo fa e tutto quello che ne viene fuori ora, grazie allo streaming di grande qualità, non può che essere una straordinaria opportunità per gli scommettitori di tutto il mondo. Questo tipo di scommessa, infatti, permette un’interazione molto più attiva dello scommettitore con l’evento che dura tutto il tempo dell’evento stesso.

Come funziona una scommessa live?

Una scommessa live non è solo un’estensione interattiva di una scommessa tradizionale ma è un altro modo di pensare alla scommessa che rappresenta, in maniera molto intelligente, un’interazione, appunto, tra giocatore e evento in corso. Il fatto poi, come abbiamo appurato, che moltissimi nuovi siti scommesse, diano l’opportunità di guardare il match dal proprio sito o dalla propria app è una novità assoluta che funziona così bene grazie ad accordi con i concessionari delle immagini dei vari campionati e l’operatore stesso. L’operatore, infatti, grazie alla stabilità della connessione e alla qualità delle immagini, permette allo scommettitore registrato di poter guardare l’evento sul proprio sito o sulla propria app.

A quel punto, grazie allo streaming, le quote, a evento iniziato, possono ancora essere giocate e con cambiamenti in diretta. Incredibile, vero? Soprattutto grazie alla competenza di tanti scommettitori appassionati e a una sezione dedicata alle statistiche (che è aggiornata in diretta) si può ragionare su quello che sta succedendo e, soprattutto, su quello che succederà. Si può, infatti, puntare sul minuto del gol o sul prossimo ammonito, su quanti punti verranno fatti nell’ultimo quarto di basket, su quanto finirà il tie-break e tanto altro.

Agenzia fisica contro sito di scommesse: qual è la migliore soluzione?

Abbiamo un po’ parlato, già all’inizio quasi di questo articolo, di quanto sia stato difficile il cambiamento per gli scommettitori meno avvezzi al web o all’app su cellulare e quanto abbia influito la pandemia in questa decisa virata verso il virtuale e le piattaforme scommesse. Il bonus sul primo deposito, probabilmente, così come la conoscenza, attraverso siti di scommesse stranieri, di promozioni, quote maggiorate, analisi in tempo reale, cash out, live streaming e tutto il resto, hanno portato anche i più scettici verso i top bookmakers online. Un sito di scommesse, quindi, che non parli solo di Serie A ma che abbia un occhio sulle altre competizioni, ha iniziato a piacere e tanto.

Competizioni che, come abbiamo visto, nella maggior parte dei casi non sempre rientrano nei palinsesti delle agenzie fisiche che sono un po’ ancorati alla vecchia esperienza e alla penuria di metodi di pagamento accettati. Quello, infatti, che secondo noi ha reso fattibile l’avvicinarsi a siti e app con licenza ADM, è stata la grande quantità di metodi di pagamento accettati e tutti in sicurezza. Le scommesse virtuali, quindi, battono quelle tradizionali fisiche per tante ragioni. La comparazione più accettabile è quella della quantità di promozioni, di mercati, di eventi, di bonus, di sicurezza. A bizzeffe possiamo dire, soprattutto se i requisiti di puntata (per quanto riguarda il bonus sul primo deposito) sono chiari, semplici e facili da ottenere anche per un giocatore inesperto.

Registrarsi ai migliori siti scommesse online è facile?

Visto che ci troviamo a parlare di migliori siti scommesse non possiamo non prendere un attimo di tempo e parlare della registrazione utente e della comparazione tra ciò che accadeva fino a un decennio fa e quanto sia facile adesso. Se prima, infatti, era un po’ macchinoso il procedimento e la qualità dell’assistenza clienti non era tale da poter permettere al cliente di poter stare tranquillo in questa operazione, ora è tutto più semplice. Basta anche su uno dei migliori siti scommesse, quindi, inserire i propri dati in un form, inviare un documento d’identità valido e aspettare che ci sia una convalida da parte del sito.

Ovviamente dobbiamo avere cura di scegliere una password che funzioni, che non sia facile da reperire e che non sia hackerabile in tranquillità e, soprattutto, ricordarcela. Ma non solo: facciamo in modo di avere pazienza rispetto alle tempistiche per la registrazione in un dispositivo mobile o sul pc fisso che ci permetta di poter giocare in sicurezza. Cerchiamo, quindi, di non avere fretta e di aspettare che ci siano i presupposti giusti per poter puntare sui migliori siti di scommesse online in Italia. Abbiamo già visto, infatti, che in Italia la regolamentazione è bella tosta e questo non fa altro che farci vivere il tutto con maggiore serenità.

Quello che ci piace, e deve sempre piacerci infatti, è la bellezza del gioco, l’educazione al gioco responsabile, l’attenzione nei confronti dei mercati, dei bonus scommesse, delle promozioni, delle analisi ma senza mai dimenticare la cosa più bella di tutte: è un gioco, tale resta, anche se non siamo capaci di vincere sempre o se qualche volta sbagliamo qualche puntata. Senza accanimento, senza paura, sempre con il sorriso. La lotta al gioco patologico, infatti, nasce proprio dall’assimilazione di un gioco fatto per star bene e non con l’accanimento di dover vincere puntando sempre più soldi.

Diventa, quindi, importantissimo avere ben chiaro che il mondo va avanti, che c’è tanto ancora da migliorare in tutti i campi, anche quello delle scommesse e dell’azzardo, ma che la strada percorsa dall’Italia è quella giusta: niente restrizioni senza senso, niente divieti assoluti che non fanno altro che allargare le maglie del mercato nero ma tanta cura nei confronti dei giocatori che non devono mai sentirsi abbandonati e che devono sempre essere sostenuti con campagne di sensibilizzazione e di informazione costanti

FAQ

I palinsesti sono più ampi su un sito di scommesse online?

Questa è la cosa più interessante tra tutte quelle di cui si parla per trovare un sito di scommesse online che funzioni davvero: la varietà del palinsesto. Più il palinsesto è ampio e più c’è la possibilità di divertirsi grazie ai tanti eventi che abbiamo a disposizione e su cui possiamo puntare. Interessante, quindi, che non si giochi solo sul calcio ma che ci siano tanti sport su cui poter puntare e anche scommesse speciali con cui divertirsi anche in maniera extra-sportiva.

I sistemi di sicurezza nei siti scommesse funzionano davvero?

Una tematica importantissima è quella che riguarda la sicurezza nei siti scommesse che è sempre al centro di grandi polemiche. Negli ultimi tempi, grazie a protocolli tecnologici di altissimo livello è possibile stare davvero tranquilli con sistemi di protezione che permettono di poter inserire dati personali e bancari senza nessun tipo di ansia. Gli operatori, infatti, cercano di migliorare l’esperienza utente in ogni modo possibile anche grazie ai particolari e all’attenzione nei confronti di tutto ciò che la tecnologia può dare in tema di pagamenti e dati personali.

L’analisi dei bonus cambia l’esperienza del cliente nel miglior sito scommesse?

Il miglior sito scommesse è quello in cui il cliente trova delle promozioni che sono in grado di soddisfare quelle che sono le sue esigenze (visto che non tutti i giocatori sono uguali e, quindi, amano cose differenti). Per questa ragione l’analisi dei bonus promozionali che si trovano sul miglior sito scommesse secondo noi è una buonissima pratica che deve essere fatta prima di ogni altra cosa. Se la promozione ci convince allora sarà molto più semplice affezionarsi a quel sito e giocarci su, con un’apertura di conto gioco che resta lì a disposizione dell’utente.

Quali sono i metodi di pagamento più conosciuti?

I metodi di pagamento più conosciuti nei siti di scommesse online sono, certamente, un colosso come Paypal ma stanno funzionando anche metodi più alternativi come le criptovalute. Le monete virtuali, infatti, anche se non sono accettate da tutti i bookmaker stanno, comunque, entrando a far parte del mondo dell’azzardo e saranno sempre più usate. Discorso a parte per Satispay che è una card ricaricabile che permette di non inserire dati personali ma sono un PIN di 16 cifre.