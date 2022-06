Pelle in menopausa: come prendersene cura

A partire da una certa età la pelle del viso e del collo, soprattutto nelle donne, perde di elasticità e di compattezza, risultando progressivamente meno levigata e luminosa.

La crema viso Vichy in menopausa è un valido aiuto per mantenere la pelle elastica, sana, radiosa e curata ogni giorno, contrastando con efficacia la comparsa di rughe e segni del tempo.

La progressiva perdita di acido ialuronico a cui la pelle è naturalmente soggetta con il passare del tempo, deteriora l’aspetto del viso marcando i segni di espressione e accentuando la comparsa delle rughe. Riuscendo a trattenere meno acqua, la pelle perde la sua idratazione, risultando così visibilmente inaridita, mentre i contorni del volto si fanno meno definiti e compatti.

La soluzione è restituire quotidianamente all’epidermide l’apporto idratante e nutriente di cui ha bisogno per ritrovare a poco a poco tutta la sua levigatezza e il suo splendore senza perdere la naturalezza di un volto maturo.

Suggerimenti sulla crema perfetta

Nel delicato momento della menopausa, il corpo cambia ed è bene capire e conoscere le modifiche a cui ci si trova sottoposte per scegliere la crema viso ideale sempre in base alle proprie esigenze specifiche.

Il primo step da compiere per una scelta accurata è riconoscere qual è il proprio tipo di pelle.

Solo così si potranno individuare le sue principali esigenze per rispondervi nel migliore dei modi.

Esistono prodotti mirati al trattamento di pelli secche, delicate, sensibili, grasse, miste o mature e ognuno risulta indicato in determinati casi e non in altri.

La scelta della crema perfetta è sempre una scelta individuale, legata all’età, alle caratteristiche e alle preferenze individuali.

Fino ai 30 anni è prioritario idratare e prevenire l’insorgere delle rughe.

Andando avanti con gli anni è preferibile optare per cosmetici dalla mirata azione antiossidante, in grado di appianare le rughe più sottili facendo ritrovare alla pelle levigatezza e idratazione profonda.

Dai 40 anni in poi, l’epidermide, infatti, inizia a perdere significativamente di elasticità e una buona crema rassodante contribuisce ad apportare collagene, elastina e acido ialuronico che la pelle non è più in grado di produrre autonomamente quanto occorre.

Poi è essenziale orientarsi sulla scelta degli ingredienti, tra cui sono preferibili quelli privi di additivi sintetici.

Assicurarsi quotidianamente un buon trattamento viso fa in modo che la pelle ritrovi il suo splendore naturale e ne ristabilisce e mantiene nel tempo l’equilibrio idrolipidico perfetto.

Il meglio delle creme per il viso

Più la pelle è matura, meglio è trattarla anche durante la notte, quando sembra più ricettiva e pronta a rigenerarsi.

Perciò è importante, prima di andare a dormire, applicare sul viso un trattamento che stimoli il rinnovamento cellulare, agendo sulle rughe per appianarle e facendo apparire la pelle, al risveglio, più levigata, sostenuta e luminosa.

Sul mercato sono disponibili numerosi prodotti concepiti a tale scopo, per restituire alla pelle morbidezza e luce, attraverso combinazioni di ingredienti opportunamente miscelati per risultati incredibili fin dalle prime applicazioni.

Insomma, il tempo non è un problema per la pelle se la si tratta nel modo corretto e scegliere i cosmetici giusti aiuta ad affrontare gli effetti della maturità in modo piacevole, consapevole e sereno ogni giorno.