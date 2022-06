10eLotto: come verificare le vincite e quali sono i premi più alti degli ultimi anni

Il 10eLotto rimane uno dei giochi di sorte più popolari in Italia. Naturalmente, ed è bene ricordarlo sempre, il 10eLotto, così come tutti gli altri giochi simili, si basa esclusivamente sulla sorte. Questo significa che non esistono delle strategie specifiche che consentono di avere maggiori chance di vittoria, anche perché l'estrazione dei numeri è del tutto casuale. Quello che si può fare, invece, è aggiungere l’opzione Numero Oro oppure Doppio Oro, che consentono di accedere a premi extra (a fronte però di un aumento di 2 o 3 volte superiore al costo della giocata base).

Quali sono però i premi in palio al gioco del 10eLotto? Come controllare quali numeri sono stati estratti? Scopriamolo insieme.

10eLotto: come verificare un'eventuale vincita

Per vincere al 10eLotto è necessario che alcuni (o tutti) numeri presenti nella schedina giocata siano sorteggiati durante l'estrazione di riferimento. Non tutti però hanno la possibilità di seguire il sorteggio in diretta e sempre più giocatori compilano la propria schedina online. In quali modalità dunque è possibile verificare vincite al 10eLotto? Esistono diverse opzioni:

Consultare la sezione “Estrazioni del 10eLotto” sul sito ufficiale e confrontare i numeri della propria schedina con quelli estratti;

e confrontare i numeri della propria schedina con quelli estratti; Recarsi in ricevitoria e controllare nel Bollettino Ufficiale i numeri estratti;

Scaricare l' App ufficiale My Lotteries , attraverso la quale è possibile conoscere tutte le estrazioni e verificare in modo semplice le eventuali vincite;

, attraverso la quale è possibile conoscere tutte le estrazioni e verificare in modo semplice le eventuali vincite; Andare sul sito ufficiale ed inserire il codice univoco dello scontrino stampato dalla ricevitoria nell'apposito modulo per la verifica delle vincite.

10eLotto: i premi più alti vinti negli ultimi anni

Il 10eLotto è uno dei giochi di sorte più amati in Italia per via dei premi che è possibile vincere, affidandosi pur sempre alla fortuna e dunque non potendo contare su strategie o abilità di qualche tipo. Quali sono state però le vincite più alte degli ultimi anni?

Il premio più alto vinto nel 2022

Il 2022 non è ancora terminato e anzi, mancano diversi mesi prima della conclusione dell'anno. Eppure, lo scorso 3 febbraio è stata segnalata una delle vincite più alte dell'anno a Casavatore, in provincia di Napoli. Il premio riscosso dal fortunato giocatore è stato di ben 250mila euro, con una puntata di soli 2 euro su un'estrazione istantanea che gli ha permesso di centrare un 9 Oro. Sempre nel napoletano, lo scorso 29 gennaio, erano stati vinti 200mila euro.

La vincita più alta di sempre al 10eLotto

Quelle che abbiamo appena citato sono sicuramente vincite importanti, che fanno una bella differenza e possono cambiare la vita. Non tanto, però, quanto quella da 5,3 milioni del 2010 che di fatto rimane ad oggi la vincita più alta di sempre con il 10eLotto. D'altronde, con una cifra del genere la propria vita non solo cambia ma viene letteralmente rivoluzionata. Anche in questo caso, la schedina vincente era stata acquistata in una ricevitoria di Napoli con una puntata di appena 5 euro sull'estrazione serale. Un vero e proprio colpo di fortuna per il giocatore, il cui nome non è stato reso pubblico.