Il must dell’estate: tornare in forma per la prova costume

Con l’arrivo dell’estate si profila la temutissima prova costume. Relegati nell’armadio i capi più pesanti, ci si scopre opportunamente con qualche ansia, e il timore di non essere abbastanza in forma per mettere in mostra il proprio corpo.

Se l’inverno ci ha regalato qualche chilo di troppo, non dobbiamo preoccuparci inutilmente, perché si può fare molto per ritrovare la linea perfetta, procedendo senza ansie, passo dopo passo, mettendo solo un po’ d’impegno.

Per riappropriarsi del peso forma è importante seguire tutta una serie di regole base, puntando su un’alimentazione disintossicante e cibi salutari. La scelta di una dieta light è fondamentale. Scopri i prodotti brucia grassi su FarmaciaUno e disporrai di un alleato indispensabile.

Questa specifica tipologia d’integratori ci consente di accelerare il metabolismo e aumentare la spesa energetica dell’organismo, in modo tale da bruciare i grassi, ed eliminare il tessuto adiposo di troppo.

La formulazione delle soluzioni brucia grassi aiuta a ridurre la quantità degli zuccheri assimilati ed a smaltire più velocemente i carboidrati, evitando picchi glicemici.

Gli integratori bruciano grassi inoltre aumentano la temperatura corporea, anche laddove si pratica un’attività fisica poco impegnativa.

Un regime alimentare a tutta salute fra cibi integrali, frutta e verdura

Il regime alimentare ideale per perdere peso e tornare in forma è fatto di qualche rinuncia, di quantità non troppo abbondanti, e dell’addio definitivo al food junk, ovvero al famigerato cibo preconfezionato, goloso e pratico, ma davvero poco salutare, soprattutto perché straordinariamente ricco di calorie.

Rinunciare a bibite gassate, ricche di zuccheri, merendine e patatine è un ottimo punto di partenza per arrivare alla prova costume senza ansie.

Salute e controllo del peso iniziano a tavola, scegliendo un menù ricco di cibi integrali e verdure, da consumarsi preferibilmente crude o cotte al vapore, e soprattutto di frutta, limitando quella troppo calorica come fichi e uva, e privilegiando quella di stagione.

Un taglio ai carboidrati e tante gustose alternative ai cibi più grassi

Eliminare carboidrati, grassi e proteine dalla dieta giornaliera è impossibile, perché questa terna è indispensabile per garantire il corretto fabbisogno al nostro corpo. Si può però scegliere di limitare il consumo di carboidrati, un aiuto fondamentale per riprendere il peso ideale.

La mossa vincente passa attraverso la ricerca di un’alternativa al consumo di alcuni alimenti, valutando soluzioni light. Ad esempio in sostituzione dello zucchero si può introdurre nella dieta il miele o lo zucchero di canna. Pasta integrale, riso e pane integrale possono subentrare efficacemente all’uso di pasta e pane, mentre se proprio non si vuole rinunciare agli affettati si può optare per la bontà e il gusto di bresaola e fesa di tacchino.

Tisane e acqua, brucia grassi naturali

Un effetto brucia grassi è quello garantito dal regolare consumo di tisane drenanti, e dall’assunzione giornaliera di un litro e mezzo di acqua. Ai succhi di frutta acquistati al supermercato è bene preferire soluzioni alla frutta preparate in casa.

Un corretto apporto quotidiano di liquidi consente al metabolismo di diventare più veloce, e di combattere la ritenzione idrica, che è spesso lo causa dell’inestetica buccia d’arancia, un grosso limite alla prova costume.