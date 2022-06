Investimenti online: alla scoperta delle più interessanti opportunità di guadagno online

Generare una rendita da un capitale da cui trarre sostentamento è un sogno che cullano in tanti e se fino a non molto tempo fa tale attività poteva costituire una prerogativa per pochi, con l'innovazione tecnologica le cose sono decisamente cambiate. La strumentazione resa disponibile da alcuni intermediari finanziari ha consentito, infatti, di ridurre notevolmente il patrimonio da dedicare a questo esercizio e negli anni la platea di investitori buy and hold si è arricchita con la presenza di moltissimi trader online. Naturalmente l'approccio ai mercati di questi ultimi è per forza di cose differente dagli schemi tradizionali, in quanto l'obiettivo dello speculatore consiste nel colmare la difformità di risorse con la frequenza delle operazioni di compravendita, indipendentemente dalla tendenza delle quotazioni dell'asset finanziario. È chiaro come, trattandosi di tecniche di negoziazione decisamente complesse, la costruzione di una strategia efficace richieda la padronanza di skill e competenze specifiche; non a caso per diverso tempo gli operatori attivi in quest'ambito sono stati perlopiù professionali.

Una seconda rivoluzione nella nicchia del trading online è stata tuttavia innescata dalla capillarizzazione dei broker online, soggetti che offrono servizi di intermediazione sulle piazze di scambio over the counter. La loro particolare infrastruttura ha rappresentato di sicuro un trampolino di lancio per l'intero settore: difatti, poter fruire di una tecnologia del tutto comparabile a quella dei tool più sofisticati, mantenendo dei costi accessibili per chiunque, ha consentito a tantissimi investitori di avvicinarsi a questo mondo. Per cercare di guadagnare online ormai è sufficiente la disponibilità di un dispositivo, desktop o mobile che sia, connesso ad internet ed un conto trading presso un broker online autorizzato dagli Organi di Vigilanza di riferimento. Come già anticipato, chiunque può provare a speculare in borsa, poiché il capitale richiesto per la sottoscrizione di un rapporto talmente è irrisorio da non costituire una barriera di ingresso.

Broker online: come accedere ai servizi di formazione

Persino in momenti particolarmente incerti per i mercati finanziari, come quello attuale, la vivacità del settore si mantiene elevata, anzi se possibile il numero di trader attivi aumenta di pari passo alla volatilità delle varie asset class, proprio perché quest'ultima rappresenta una fonte inesauribile di spunti operativi sul breve termine.

E per riuscire a cogliere tali opportunità, gli utenti possono contare sulla formazione proposta dai broker online sui propri siti istituzionali: quasi tutti gli intermediari prevedono infatti dei percorsi didattici liberamente fruibili dagli iscritti, sotto forma di guide, video tutorial e webinar, e persino sessioni individuali con professionisti dei mercati finanziari.

Il trading online e i servizi di sharing

Di pari passo ai servizi ideati per aiutare gli investitori ad accrescere le proprie competenze sulla disciplina del trading, vi sono altri dispositivi che, invece, hanno l'obiettivo di supportare gli utenti nella costruzione di un personale modus operandi, non negoziando in prima persona sulle varie piazze di scambio, ma sfruttando le strategie proposte da altri. Le piattaforme di trading più sofisticate permettono di utilizzare gli expert advisor, particolari software in grado di gestire autonomamente gli ordini di compravendita provenienti da un provider di segnali di trading oppure quelli generati dalle istruzioni di un algoritmo che individua pattern sui sottostanti analizzati.

Un altro sistema di sharing molto diffuso tra i risparmiatori è rappresentato dal copy trading: si tratta di un social network tematico integrato nei tool dei broker online che consente agli iscritti di operare in sinergia. Gli utenti più esperti hanno la possibilità di condividere le proprie idee di investimento e di ricevere una ricompensa dalla fee di negoziazione incassata dall'intermediario per i trade dei follower; gli altri iscritti possono osservare il track record delle strategie più interessanti e decidere di replicarle sull'account personale. Naturalmente sia questi meccanismi per investire passivamente sia le nozioni apprese attraverso i percorsi di formazione possono essere testate senza rischi, servendosi dei conti dimostrativi, alimentati con fondi virtuali.