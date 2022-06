Investire in Bitcoin: 10 consigli

Investire in bitcoin è diventato popolare per molti in tutto il mondo. Continuate a leggere per scoprire come investire.

Le criptovalute sono diventate comuni e diffusissime in tutto il mondo. Nonostante si sentano spesso notizie contrastanti, monete come i Bitcoin sembrano essere abbastanza ben stabilizzate nel sistema economico globale. Sempre più persone scelgono di investirci o, quantomeno, si interessano e cercano di avere informazioni su come investire in Bitcoin.

Su internet si trovano innumerevoli guide, siti, forum, canali YouTube e via dicendo che si propongono di regalare la ricetta magica per guadagnare tantissimo in pochissimo tempo. Per quanto sarebbe bello crederci, difficilmente questa è una cosa realistica. Ciò non significa però che sia impossibile trarne un profitto, munendosi di pazienza e tempo.

Vediamo quindi 10 suggerimenti che potrebbero aiutarvi ad investire in Bitcoin:

● Informarsi sul mercato e su cosa sono i Bitcoin

● Tenersi informati sulle notizie riguardanti i Bitcoin e le criptovalute

● Investire con coscienza

● Non c’è gratificazione istantanea

● Trovare un trader che soddisfi i propri bisogni

● Diversificare l’investimento

● Conoscere il vocabolario delle criptovalute

● Non pensare che sia un’alternativa al lavoro

● Informarsi sulle tasse

● Se volete investire ma non siete sicuri di come fare, contattate uno specialista

Informarsi sul mercato e su cosa sono i Bitcoin

Come spesso si dice, la conoscenza è potere. Nel campo dei Bitcoin questo è verissimo. Capire cosa siano le criptovalute, informarsi sulla loro storia e su come funzionano è il primo passo da intraprendere se si vuole considerare un investimento in Bitcoin.

Tenersi informati sulle notizie riguardanti i Bitcoin e le criptovalute

Sapere la teoria solitamente non è sufficiente. Nel caso dei Bitcoin è importante tenersi aggiornati sia con le notizie, sia che con i tassi di cambio. Per esempio, è sempre utile tenere sotto occhio il cambio Bitcoin EUR per sapere quale sia l’andamento della moneta.

Investire con coscienza

A prescindere dalle vostre possibilità economiche, è importante che l’investimento in Bitcoin che si vuol fare sia ben ponderato e sostenibile. Non è necessario investire tutto e subito, prendete del tempo per abituarvi e capire il meccanismo.

Non c’è gratificazione istantanea

In qualche modo collegato al punto precedente c’è questo suggerimento che è molto importante tenere a mente: non pensate di poter guadagnare somme di denaro incredibili in pochissimo tempo. Diffidate anche di chi lo propone. Quando è troppo bello per essere vero spesso, infatti, non è vero. Bisogna avere pazienza e guardare al lungo periodo.

Trovare un trader che soddisfi i propri bisogni

Ci sono tantissime piattaforme online che offrono ottimi servizi e tantissime altre che promettono di tutto e di più e che non mantengono nemmeno la metà. È importante informarsi bene sui vantaggi e gli svantaggi dei trader e scegliere quello che si trova più facile da usare e che meglio soddisfa le proprie esigenze.

Diversificare l’investimento

Come per tutti gli investimenti, anche nel caso dei Bitcoin potrebbe essere una buona idea diversificare. Il principio di base è che, mettendo tutto su un asset c’è un rischio maggiore di perdita. Diversificando l’investimento, invece, è possibile bilanciare eventuali perdite con guadagni differenti.

Conoscere il vocabolario delle criptovalute

Conoscere la teoria sui Bitcoin non è tutto, è importante anche conoscere la terminologia associata al mondo Bitcoin e delle criptovalute in generale.

Non pensare che sia un’alternativa al lavoro

Soprattutto se inesperti, è facile pensare che investire in Bitcoin possa trasformarsi in un lavoro. Non è affatto così. Come già detto, l’investimento è a lungo termine ed il mercato può essere volatile. Insomma, non pensiate di poter sostituire un lavoro con gli investimenti in Bitcoin.

Informarsi sulle tasse

Le tasse possono essere un affare molto complicato in alcune situazioni e i Bitcoin non sono un’eccezione. Per essere sicuri, è bene informarsi su eventuali tasse sui profitti generati dai Bitcoin ed eventualmente consultare uno specialista.

Se volete investire ma non siete sicuri di come fare, contattate uno specialista

Se dopo aver studiato ed esservi informati sui Bitcoin, avete intenzione di investire ma non sapete ancora come fare, non perdetevi d’animo e provate a consultare uno specialista che vi spieghi come fare e se sia una cosa che fa per voi. Non c’è bisogno che usate intermediari, che potrebbero ridurre il vostro guadagno, ma semplicemente di qualcuno che possa istruirvi sui dettagli.