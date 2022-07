Comunicazione personalizzata in 6 semplici passi

Volete mettere in campo una comunicazione personalizzata ma non sapete da che parte iniziare? Ebbene, per far sì che la comunicazione della propria attività sia costruita su misura degli utenti, è consigliabile mettere in campo una serie di strategie specifiche. In un mercato super competitivo come quello attuale, chi oggi vuole cercare di emergere non può certamente prescindere da questa necessità. Dall'uso di buste colorate fino a degli strumenti efficaci calibrati sugli obiettivi: ogni elemento è importante per raggiungere l'obiettivo. Vediamo quali sono i 6 passi o meglio, le “regole d'oro” per riuscire a mettere in campo un adeguato tipo di comunicazione personalizzata.

1 - Usare sia digitale che mezzi classici

Uno dei suggerimenti per riuscire a mettere in campo una comunicazione personalizzata è quello di utilizzare sia la “carta” che il digitale. Rivolgendosi a realtà come il paese delle buste avrete numerose idee, ma in generale, integrando l'efficacia e la semplicità di tutti i canali possibili, si riuscirà a ottenere una comunicazione a 360 gradi in grado di raggiungere più persone possibili. Attraverso il canale digitale, ma anche stampa, mobile e social, si arriverà ai consumatori di tutte le età, nel loro mezzo preferito e nel momento adeguato.

2 - Comunicare in modo uniforme

Un altro passaggio molto importante è quello di riuscire a comunicare in modo uniforme su tutti i canali. Infatti, il proprio brand deve essere coerente dallo stile, alle fotografie, fino alla grafica. È molto importante che la comunicazione personalizzata sia costruita su logiche di design ben precise che possano fondere le funzionalità dei singoli media in una sola esperienza coinvolgente per il cliente.

3 - Aggiornate sempre i dati

Per riuscire dall'obiettivo della comunicazione personalizzata è sempre importante aggiornare i dati di un database in cui vi sono tutti gli utenti possibili e quindi il target di riferimento può essere facilmente raggiunto. Grazie a questo sistema, si avrà la possibilità di costruire il profilo unico del cliente, andando anche a calibrare quali sono le sue proprietà, i suoi interessi e quindi facendo un tipo di comunicazione ben preciso e costruito a misura dell'utente.

4 - Basarsi sulla segmentazione del target

Alla base della comunicazione personalizzata vi è una necessaria segmentazione del pubblico. È la base di qualunque strategia di comunicazione. Infatti, bisogna dividere i clienti in sottogruppi di numeri e dimensioni variabili per calibrare la giusta strategia e quindi avviare una comunicazione che possa essere fatta su misura.

5 - Usare la giusta tecnologia

Un altro passaggio importante per riuscire nell'obiettivo di mettere in campo un'adeguata comunicazione personalizzata è gestire tutti i livelli di complessità di una campagna di questo tipo. Per riuscirci bisogna avere la giusta tecnologia, in modo da gestire l'aggregazione dei dati e le automazioni che servono a rendere l'esperienza dei vostri utenti coinvolgente. Con strumenti affidabili e potenti, la customer experience sarà molto positiva per gli utenti che quindi si sentiranno attratti dal vostro brand!

6 - Analizzate i risultati

Infine, un'adeguata campagna di comunicazione deve essere fatta solo ed esclusivamente analizzando tutti i risultati passo dopo passo. È cruciale per capire se bisogna cambiare le carte in tavola, se qualcosa non ha funzionato e cosa invece va rivisto e rimodulato. Solo in questo modo il brand si potrà connettere col suo target e i tecnici potranno capire eventuali errori per migliorare la strategia in futuro.